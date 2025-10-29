TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phổ cập kiến thức AI đến hơn 2 triệu người

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đào tạo kiến thức AI cho ít nhất 1% dân số năm 2026, năm 2027 là 2%, và từ 2028–2029 mỗi năm 5% dân số. Đến năm 2030, ước đạt 15% dân số, tương đương hơn 2 triệu người…

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình phổ cập trí tuệ nhân tạo cho công dân (AI for Citizens) giai đoạn 2025 – 2030.

Theo đó, Thành phố đặt ra mục tiêu đến năm 2026 sẽ đào tạo kiến thức AI cho ít nhất 1% dân số (khoảng hơn 100.000 người); năm 2027, là 2% dân số; từ 2028–2029 mỗi năm 5% dân số. Đến năm 2030, ước đạt 15% dân số, tương đương hơn 2 triệu người được trang bị kiến thức về AI. Trong đó, 80% dân số được phổ cập có thể ứng dụng một công cụ AI thực tế vào đời sống hoặc công việc. Đây là chương trình có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ nhằm lan tỏa tri thức về AI, mà còn góp phần xây dựng nền tảng tri thức số vững chắc cho một đô thị thông minh.

Cụ thể, chương trình “AI for Citizens” được triển khai các lớp học linh hoạt, kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại các nhà văn hóa, thư viện, trung tâm học tập cộng đồng, UBND phường, xã, đặc khu. Các lớp học ngắn hạn (2–4 buổi) sẽ hướng dẫn người dân sử dụng các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Gemini, Copilot… và tổ chức các nội dung nâng cao theo nhóm đối tượng cụ thể.

Ngoài ra, chương trình cũng có các chuyên trang về AI trên mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok…) sẽ được xây dựng, tổ chức các mini-hackathon, trò chơi, cuộc thi nhỏ, tạo hứng thú học tập và tương tác cộng đồng. Mục tiêu là 50% người dân Thành phố hiểu đúng về AI, với 1 triệu lượt tiếp cận qua truyền hình và nền tảng số mỗi năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy, mục tiêu cao nhất của chương trình không chỉ là đào tạo số lượng lớn người học, mà là tạo nên chuyển biến nhận thức xã hội về AI. Chương trình hướng tới giúp người dân, công chức, viên chức, người lao động, học sinh sinh viên hiểu đúng, sử dụng được và ứng dụng AI vào công việc, học tập và đời sống.

Được biết, chương trình phổ cập kiến thức này được xây dựng trên nền tảng học trực tuyến mở MOOC, cho phép người học tiếp cận mọi lúc, mọi nơi. Nền tảng này sẽ tích hợp đầy đủ hệ thống quản lý học tập (LMS), quản lý nội dung (CMS), cơ sở dữ liệu người học, công cụ tương tác, diễn đàn và chat trực tuyến.

Các sản phẩm dự kiến gồm: bộ tài liệu lý thuyết, slide, video bài giảng, ngân hàng câu hỏi, tài liệu bổ trợ và bộ năng lực chuẩn đầu ra cho từng đối tượng. Giai đoạn xây dựng nội dung được triển khai từ năm 2025 đến hết quý II/2026. Đặc biệt, người dân có thể đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, giúp quản lý học tập thống nhất và thuận tiện.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu tích hợp nội dung về đạo đức và an toàn khi sử dụng AI, giúp người dân nhận thức đúng đắn về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì, theo dõi, giám sát và tổng hợp tiến độ thực hiện; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng nội dung đào tạo AI cho học sinh các cấp, gắn với các đề án đào tạo nhân lực quốc tế của Thành phố; Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh đảm nhận xây dựng và vận hành nền tảng học trực tuyến. Các phường, xã, trường đại học, cơ quan truyền thông cùng phối hợp triển khai, đưa chương trình đến từng cộng đồng, từng người dân…

Liên quan đến đào tạo AI ứng dụng vào bảo mật, ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam, cho hay: Kaspersky sẽ tăng cường đầu tư cho các chương trình phát triển kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật trong nước, đào tạo AI và các ứng dụng an toàn thông tin… Giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của Kaspersky trong chiến lược phát triển bền vững.

Hiện, Kaspersky đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trong nước để xây dựng chương trình giáo dục gắn với thực tiễn, trang bị cho sinh viên và kỹ sư trẻ kiến thức cùng kỹ năng ứng phó với các mối đe dọa mạng ngày càng phức tạp, kiến thức AI liên quan đến bảo mật.