TP. Hồ Chí Minh ra mắt sáng kiến “nhà chung” cho C4IR toàn cầu

Thành phố kỳ vọng sáng kiến“Ngôi nhà chung của mạng lưới C4IR toàn cầu” sẽ là điểm đến để chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thế giới…

Tối 27/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) đã công bố sáng kiến kết nối thường niên mang tên “Elite of Saigon: Nhà chung của mạng lưới C4IR toàn cầu”.

Thông tin được công bố tại sự kiện “Đêm kết nối mạng lưới C4IR toàn cầu”. Theo ban tổ chức, sáng kiến hướng đến tăng cường hợp tác song phương và đa phương giữa TP.HCM và mạng lưới C4IR trên toàn cầu, qua đó thúc đẩy chia sẻ nguồn lực, kết nối chuyên gia và triển khai các sáng kiến công nghệ phục vụ phát triển đô thị.

Được tổ chức trên du thuyền Elite of Saigon, sự kiện có sự tham gia của đại diện WEF, lãnh đạo 11 Trung tâm C4IR, hơn 40 trung tâm đổi mới sáng tạo, viện trường quốc tế, chuyên gia hàng đầu và các tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Việc tăng cường hợp tác với mạng lưới C4IR toàn cầu tập trung vào ba trọng tâm: thúc đẩy hợp tác chiến lược với WEF và các đối tác quốc tế; xây dựng chính sách đột phá cho công nghệ bền vững và phát triển nhân lực chất lượng cao; đồng thời làm cầu nối giúp doanh nghiệp, đặc biệt SME và startup công nghệ, tiếp cận hệ sinh thái đổi mới toàn cầu.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh thành phố luôn tiên phong trong thu hút đầu tư, phát triển khoa học – công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ông cho biết, với tầm nhìn xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và bền vững, TP. Hồ Chí Minh mong muốn đưa các sáng kiến công nghệ tiên tiến vào thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang định hình lại cấu trúc kinh tế, HCMC C4IR giữ vai trò cầu nối quan trọng, cung cấp cơ sở khoa học và khuyến nghị chính sách giúp thành phố xây dựng mô hình thí điểm và hoàn thiện khung quản trị đổi mới sáng tạo.

Sáng kiến “Elite of Saigon: Nhà chung của mạng lưới C4IR toàn cầu” kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên để kết nối các trung tâm C4IR trên thế giới, thúc đẩy hợp tác công – tư dài hạn, tạo nên những dự án mang tính thực tiễn cho thành phố. Lãnh đạo thành phố cam kết tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ các sáng kiến đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ phát triển.

Điểm nhấn của chương trình là “C4IR Global Spotlight”, nơi các Trung tâm C4IR quốc tế chia sẻ góc nhìn, bài học kinh nghiệm và định hướng chiến lược từ các mô hình triển khai trên toàn thế giới.

Những chia sẻ này mở ra gợi ý thiết thực cho TP. Hồ Chí Minh trong xây dựng chính sách thử nghiệm, hợp tác chuyển giao công nghệ và phát triển các mô hình đổi mới sáng tạo có tính ứng dụng cao.