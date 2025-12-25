Du lịch xứng danh ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng

Năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng hơn 17,3 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm trước, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25% so với năm trước...

Sáng ngày 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của ngành trong năm 2025 và triển khai công tác năm 2026.

Một trong những hoạt động nổi bật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng trong năm 2025 là sự tăng trưởng ấn tượng ở lĩnh vực du lịch được ghi dấu là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thành phố. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức hút của thành phố biển miền Trung này đối với du khách trong và ngoài nước.

Sự tăng trưởng này không chỉ dừng lại ở số lượng 17,3 triệu lượt khách mà còn thể hiện qua doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ hành, đạt 60 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21% so với năm 2024.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch thành phố là sự đa dạng hóa các loại hình du lịch. Thành phố đã chú trọng phát triển du lịch đường biển, đường thủy nội địa và đường hàng không.

Lượng khách du lịch đường biển dự kiến đạt hơn 43.000 lượt, tăng 21,1% so với năm ngoái. Trong khi đó, du lịch đường thủy nội địa cũng ghi nhận sự tăng trưởng với 1.499.400 lượt khách, tăng 6,2%. Đặc biệt, số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt hơn 48 ngàn chuyến, tăng 12,4%, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng hàng không.

Không chỉ dừng lại ở việc thu hút khách du lịch, Đà Nẵng còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững. Thành phố hiện có 707 đơn vị lữ hành và 6.811 hướng dẫn viên được cấp thẻ, đảm bảo chất lượng phục vụ du khách.

Theo Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, các cơ sở lưu trú du lịch tại Đà Nẵng cũng đang phát triển mạnh mẽ với khoảng 2.307 cơ sở, cung cấp 66.171 phòng. Trong đó, các cơ sở lưu trú từ 4 - 5 sao chiếm tỷ lệ lớn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Thành phố cũng đã ban hành Bộ tiêu chí Văn hóa Du lịch “Da Nang Smile” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển ẩm thực thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch cũng được Đà Nẵng đẩy mạnh với nhiều chương trình truyền thông, quảng bá du lịch MICE, du lịch cưới, du lịch golf và ẩm thực.

Thành phố đã tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế, thu hút sự quan tâm của các thị trường trọng điểm như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ và các nước CIS. Đặc biệt, Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 với chủ đề “Vươn mình và bứt phá” đã thu hút hơn 400 đơn vị bán và 120 đơn vị mua quốc tế, khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đà Nẵng cũng chú trọng đến việc phát triển du lịch xanh và bền vững, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, vệ sinh và thân thiện. Thành phố đã tham gia nhiều dự án quốc tế về du lịch bền vững, tổ chức hội thảo và phát động các chương trình bảo vệ môi trường. Sự liên kết và hợp tác phát triển du lịch với các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam cũng được đẩy mạnh, tạo nên một chuỗi giá trị du lịch bền vững và hấp dẫn.

Năm 2026, du lịch Đà Nẵng tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bộ, chú trọng làm mới trải nghiệm và tháo gỡ những “điểm nghẽn” về hạ tầng, thủ tục để gia tăng sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế. Từ đó xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, du lịch di sản, điểm đến du lịch xanh và sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ngành du lịch Đà Nẵng phấn đấu năm 2026 các cơ sở lưu trú phục vụ 19,1 triệu lượt khách, tăng 10,5% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đặt mục tiêu đạt 8,7 triệu lượt, khách nội địa ước đạt 10,4 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành nỗ lực đạt 70 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2025.