Lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết

Bốn đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các tỉnh, thành phố như: Tuyên Quang, Lào Cai, Ninh Bình, Hưng Yên, TP.HCM...

Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân năm 2026.

Kế hoạch được ban hành trong bối cảnh Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang tới gần, đây là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, nhất là thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia nước giải khát, các loại hạt có dầu… Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã gia tăng việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm.

Bên cạnh thời tiết phía Bắc thường ẩm ướt, phía Nam thường nắng nóng; đây là những yếu tố thời tiết ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026, phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, Ban Chỉ đạo giao các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức 4 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 8 tỉnh, thành phố.

Đoàn số 1: Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tiến hành kiểm tra tại 2 tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai.

Đoàn số 2: Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (Bộ Công an), Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), đơn vị kiểm nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ định, tiến hành kiểm tra tại 2 tỉnh: Ninh Bình, Hưng Yên.

Đoàn số 3: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Cục chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), đơn vị kiểm nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định, tiến hành kiểm tra tại 2 tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Đoàn số 4: Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), đơn vị kiểm nghiệm do Bộ Công Thương chỉ định, tiến hành kiểm tra tại: TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Tại địa phương, tiến hành thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Ban Chỉ đạo yêu cầu việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và trong các lễ hội như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thông qua kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu do methanol. Thời gian triển khai dự kiến từ ngày 30/12/2025 đến hết 25/3/2026.