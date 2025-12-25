Blog chứng khoán: Đang vui thì đứt dây đàn!

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 25/12/2025
25/12/2025, 16:49
Cú đảo chiều sốc của các cổ phiếu nhóm Vin cuối phiên hôm nay đã “vẽ” một nến giảm biên độ lớn đúng vùng đỉnh 1800 điểm. Trụ kéo lên như thế nào thì cũng có thể “bẻ” chỉ số như vậy. Tiếc là nhiều cổ phiếu khác cũng bị ảnh hưởng.
VNI bốc hơi gần 40 điểm không phải là một phiên điều chỉnh bình thường. Thị trường cũng đã có một phiên tương tự hôm 12/12 với VHM, VRE, VPL cũng giảm sàn, chỉ số bốc hơi hơn 52 điểm. Cổ phiếu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tâm lý. Khác biệt duy nhất là phiên ngày 12/12 là cú ép giá sau khi đã lao dốc 3 phiên liền. Hôm nay là một nhịp đảo chiều tại ngưỡng đỉnh tâm lý.
Khoảng 60 cổ phiếu giảm mạnh quá 2% hôm nay vẫn chưa tệ bằng hôm 12/12 với 180 mã. Dù vậy đây vẫn là thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư. Nguyên nhân dẫn đến cú đảo chiều ở nhóm Vin hôm nay chỉ mang tính cục bộ, nhưng ở thời điểm khá nhạy cảm khi nhịp kéo NAV sắp đi đến thời điểm kết thúc năm tài chính dễ thúc đẩy hoạt động chốt lời. Chưa kể mốc 1800 điểm vẫn là ngưỡng cản tâm lý, dù nhóm Vin không bị bán tháo thì cũng vẫn sẽ xuất hiện áp lực bán ra cao hơn.
Điều này có thể thấy ngay từ sáng khi VHM, VRE có lúc chạm giá kịch trần, nhưng độ rộng lẫn biên độ tăng ở các cổ phiếu khác suy yếu. Thanh khoản thị trường trong buổi sáng khá yếu (HSX giảm giao dịch khoảng 8%) và diễn biến giá cổ phiếu intraday phổ biến là mạnh trước yếu sau. Đến chiều trước khi nhóm Vin sụp đổ, giá cổ phiếu cũng không có cải thiện rõ rệt.
Nếu không có “sự cố” ở các trụ thì hôm nay vẫn sẽ là một phiên điều chỉnh ở cổ phiếu, dù chỉ là dao động thông thường. Sức ép tâm lý từ điểm số thúc đẩy hoạt động bán ra dứt khoát hơn. Điều này có lợi cho hai nhóm nhà đầu tư: Thứ nhất là những người giao dịch ngắn hạn đã chốt lời từ trước và thứ hai là những người đủ “dũng cảm” để duy trì vị thế Short phái sinh. F1 giảm khoảng 78 điểm chỉ trong đợt ATC, khoảng 20k hợp đồng được tích lũy chỉ 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục.
Vấn đề quan trọng lúc này là diễn biến đảo chiều của nhóm trụ mang tính thời điểm, hay có thể kéo dài hơn và ảnh hưởng lan tỏa tới mức nào. Thực ra nếu “lý do” nhóm Vin giảm hôm nay là vì thông tin rút khỏi dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam thì ảnh hưởng không dài vì mọi thứ mới chỉ là đề xuất và việc được làm hay không còn chưa được tính đến. Trong vài phiên kế tiếp thị trường sẽ sớm bộc lộ quan điểm, ví dụ các blue-chips khác có khả năng phân hóa và tách khỏi ảnh hưởng chung như thế nào.
Việc VNI lên 1800 điểm và hoạt động chốt lời tăng lên, ảnh hưởng của nhóm Vin chỉ là sự trùng hợp. Điều này tạo cơ hội để trading ngắn giảm giá vốn. Tuy nhịp tăng vừa rồi cũng đem lại hiệu quả khá tốt cho nhiều cổ phiếu, nhưng cũng mới chỉ là sự khởi động của một nhịp tăng dài hạn.
Thị trường phái sinh hôm nay biến động rất lớn và chiếm chủ đạo là đợt ATC. Trong phiên diễn biến cũng khá thuận lợi với biên độ khoảng 32 điểm và Long, Short đều dễ, thậm chí basis còn có ưu thế.
Nhịp tăng đầu phiên VN30 có sức mạnh tổng hợp của cả các trụ ngân hàng lẫn nhóm Vin. Tuy nhiên khi chỉ số va chạm vào 2048.xx thì cũng là lúc VHM không thể tăng thêm được nữa (do kịch trần), VIC và các trụ ngân hàng suy yếu. Điều này khiến thị trường dễ quan sát hơn vì rủi ro chỉ còn là VIC có phục hồi lại được sức mạnh hay không. Basis thuận lợi cho Short với mức chênh lệch dương, nhưng cũng làm hạn chế biên lợi nhuận vì duy trì mức chênh lệch này càng lúc càng rộng theo nhịp giảm của VN30. Đoạn biến động lớn nhất là ATC thì hầu như chỉ có những “tay chơi trong cuộc” mới có thể tận dụng được, còn đa số sẽ bị “đá” khỏi vị thế trong giai đoạn dập dình cuối đợt khớp lệnh liên tục.
Với diễn biến bất ngờ của nhóm trụ, tình hình sẽ chỉ trở lại bình thường nếu các trụ cân bằng lại, hoặc có sự phân hóa đủ rõ ở nhóm ngân hàng. Thị trường sắp kết thúc tuần chốt NAV nên dòng tiền có thể chững lại, khối ngoại cũng có thể không mua ròng nữa. Kịch bản khả dĩ là cổ phiếu điều chỉnh ngắn, phù hợp để lướt sóng giảm giá vốn. Chiến lược là canh mua lại, Long/Short với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1976.21. Cản gần nhất ngày mai là 1980; 1988; 2002; 2012; 2032; 2039; 2048; 2059. Hỗ trợ 1967; 1958; 1948; 1939; 1929; 1920; 1911.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Ít phút cuối phiên chiều nay khi thông tin Tập đoàn Vingroup có công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đồng loạt các mã nhóm này quay đầu giảm mạnh. Vốn hóa cực lớn khiến VN-Index bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sụt giảm 2,24% tạo áp lực lớn lên thị trường chung.
