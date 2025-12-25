Petrovietnam vượt khó năm 2025: Thích ứng linh hoạt, duy trì tăng trưởng bền vững

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục biến động mạnh mẽ với căng thẳng địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và nhu cầu phục hồi không đồng đều. Áp lực chuyển dịch năng lượng xanh cùng yêu cầu phát triển bền vững ngày càng lớn đặt ra thách thức cho các tập đoàn năng lượng toàn cầu, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Với bản lĩnh doanh nghiệp trụ cột quốc gia, Petrovietnam đã vượt qua năm 2025 với những dấu ấn nổi bật về quản trị linh hoạt, thích ứng nhanh chóng và duy trì đà tăng trưởng. Tập đoàn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển mới, khẳng định vị thế Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

QUẢN TRỊ LINH HOẠT TRƯỚC BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

Dấu ấn xuyên suốt năm 2025 là khả năng quản trị và điều hành chủ động. Petrovietnam thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản theo các rủi ro cụ thể như biến động giá dầu, thị trường khí - điện, tín dụng và tỷ giá. Việc tăng cường phân cấp, phân quyền kết hợp quản trị rủi ro giúp hệ thống vận hành an toàn, ổn định, giảm thiểu tác động từ các cú sốc bên ngoài.

Ở khâu thượng nguồn, dù các mỏ dầu khí suy giảm tự nhiên, Tập đoàn vẫn duy trì sản lượng hợp lý nhờ tối ưu chi phí và đảm bảo an toàn môi trường. Các công trình quan trọng như Đại Hùng pha 3, Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam và giàn BK-24 được đưa vào vận hành sớm, bù đắp suy giảm và củng cố nguồn cung năng lượng sơ cấp cho nền kinh tế.

Khâu trung và hạ nguồn ghi nhận hiệu suất cao với các nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn; đạm Phú Mỹ, Cà Mau; nhiệt điện Thái Bình 2 và hệ thống khí - điện - xăng dầu vận hành ổn định, nhiều thời điểm đạt kỷ lục. Những đơn vị này đóng vai trò điểm tựa bình ổn thị trường nội địa, đáp ứng nhu cầu sản xuất - tiêu dùng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, mở rộng kinh doanh quốc tế giúp đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao cạnh tranh và hội nhập.

MỞ RỘNG HỢP TÁC VÀ ĐẨY MẠNH DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Petrovietnam chủ động tăng cường hợp tác trong và ngoài nước, hình thành chuỗi liên kết từ cung ứng năng lượng đến sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Cách tiếp cận này chia sẻ rủi ro, huy động vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, đồng thời tạo động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và chuyển dịch năng lượng.

Năm 2025 chứng kiến tiến độ rõ rệt ở các dự án chiến lược như chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn và LNG Thị Vải - Nhơn Trạch 3&4. Với vai trò "nhạc trưởng", Petrovietnam điều phối hiệu quả, tháo gỡ nút thắt pháp lý và kỹ thuật, đưa dự án vào quỹ đạo triển khai đúng kế hoạch, góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng và chuyển dịch xanh của Việt Nam.

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG

Khoa học công nghệ, chuyển đổi số tiếp tục là động lực tăng trưởng. Tập đoàn đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong quản trị, vận hành và phân tích dữ liệu; khuyến khích sáng kiến tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội bộ kết hợp đào tạo nhân lực chất lượng cao giúp Petrovietnam nâng tầm cạnh tranh dài hạn.

Từ doanh nghiệp dầu khí truyền thống, Petrovietnam mở rộng sang năng lượng sạch, LNG và điện khí, với các dự án giảm phát thải phù hợp lộ trình quốc gia. Chuyển dịch năng lượng tại đây là quá trình thực chất, gắn với phát triển bền vững.

Nhá máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ KẾT QUẢ TÀI CHÍNH ẤN TƯỢNG

Petrovietnam tiếp tục đồng hành khắc phục thiên tai, hỗ trợ cộng đồng và đầu tư giáo dục qua chương trình STEM Innovation, thể hiện trách nhiệm xã hội lâu dài.

Tính đến cuối năm 2025, Tập đoàn đạt kết quả toàn diện: tổng doanh thu ước vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng hai con số; nộp ngân sách nhà nước hàng trăm nghìn tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh; đầu tư vượt kế hoạch. Những con số này khẳng định hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn.

Petrovietnam dẫn đầu Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam và nhiều đơn vị thành viên lọt Top doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu ngành năng lượng - dầu khí năm 2025.

GÓC NHÌN CHUYÊN GIA

Từ góc độ vĩ mô, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, kết quả Petrovietnam đạt được trong năm 2025 không chỉ mang ý nghĩa nội bộ của một tập đoàn kinh tế lớn, mà còn phản ánh vai trò “trụ cột ổn định” đối với nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh nhiều bất định.

Theo đó, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế, nhận định: trong hành trình 50 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam luôn là trụ cột hỗ trợ nền kinh tế vượt qua những thời điểm khó khăn, và năm 2025 là một ví dụ điển hình. Theo ông, điều đáng chú ý không nằm ở một vài chỉ tiêu tăng trưởng đơn lẻ, mà ở năng lực hệ thống mà Petrovietnam đã tích lũy và phát huy. “Giữ nhịp sản xuất, bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì đóng góp lớn cho ngân sách trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu nhiều biến động là minh chứng rõ ràng cho năng lực quản trị, điều hành và khả năng chống chịu của Tập đoàn”, ông Nguyễn Thường Lạng nhấn mạnh.

Cũng theo vị chuyên gia này, Petrovietnam đang cho thấy một sự chuyển dịch quan trọng về chất: từ vai trò doanh nghiệp khai thác tài nguyên sang vai trò tập đoàn công nghiệp - năng lượng có khả năng tổ chức chuỗi giá trị, dẫn dắt các ngành, lĩnh vực liên quan. “Trong năm 2025, việc Petrovietnam vừa duy trì được đà tăng trưởng, vừa từng bước triển khai các dự án năng lượng nền tảng cho tương lai như khí - điện, LNG, chuyển dịch năng lượng, là tín hiệu cho thấy Tập đoàn không chỉ tập trung cho hiện tại mà đang chuẩn bị bài bản cho chu kỳ phát triển tiếp theo”, ông Lạng đánh giá.

Ở góc nhìn tài chính - tiền tệ, TS. Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng Petrovietnam là một trong số ít doanh nghiệp nhà nước lớn hiện nay có khả năng cân bằng hiệu quả giữa yêu cầu đầu tư dài hạn và kỷ luật tài chính trong ngắn hạn. Theo ông, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất, tín dụng và thị trường vốn còn nhiều thách thức, việc Petrovietnam vẫn duy trì được dòng tiền ổn định, bảo đảm đầu tư cho các dự án trọng điểm là yếu tố rất đáng chú ý.

“Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể vừa triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, vừa kiểm soát rủi ro tài chính và giữ vững hiệu quả sản xuất kinh doanh. Petrovietnam làm được điều đó là nhờ nền tảng quản trị tài chính tương đối chặt chẽ, cùng với vai trò đặc thù trong hệ thống kinh tế”, TS. Châu Đình Linh nhận định. Ông cho rằng trong giai đoạn tới, khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, vai trò của những doanh nghiệp như Petrovietnam càng trở nên quan trọng, không chỉ ở khía cạnh sản xuất mà còn ở khả năng “giữ nhịp” cho toàn bộ nền kinh tế.

Cũng theo TS. Châu Đình Linh, việc Petrovietnam chủ động mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới, điện khí, LNG, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo sẽ giúp Tập đoàn cải thiện năng lực tài chính trung - dài hạn, giảm phụ thuộc vào chu kỳ giá dầu truyền thống. “Đây là hướng đi phù hợp, giúp Petrovietnam không chỉ vượt khó trong ngắn hạn mà còn nâng cao sức chống chịu trước các cú sốc trong tương lai”, ông nhận định.

Từ góc nhìn của các chuyên gia, có thể thấy năm 2025 không đơn thuần là một năm “giữ nhịp” của Petrovietnam, mà còn là năm bản lề cho thấy năng lực thích ứng, nền tảng quản trị và dư địa phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới. Những kết quả đạt được, cùng với các bước chuẩn bị về chiến lược, dự án và nguồn lực, đang tạo tiền đề quan trọng để Petrovietnam bước sang năm 2026 với vai trò rõ nét hơn của một Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đủ sức đồng hành và dẫn dắt nền kinh tế trong chặng đường tăng trưởng tiếp theo.

Nhìn tổng thể, những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy, Petrovietnam không chỉ “vượt khó” theo nghĩa duy trì sản xuất kinh doanh, mà còn vượt khó về tư duy, mô hình phát triển và năng lực thích ứng trước bối cảnh mới. Việc giữ được nhịp tăng trưởng trong một năm nhiều thách thức chính là nền tảng quan trọng để Tập đoàn bước vào giai đoạn tiếp theo với tâm thế chủ động hơn, tự tin hơn.

Bước sang năm 2026 và giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đứng trước những yêu cầu cao hơn về hiệu quả, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Những gì đã làm được trong năm 2025 không chỉ là kết quả, mà còn là “bài kiểm tra năng lực” cho thấy Tập đoàn đủ bản lĩnh để đảm đương vai trò Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, tiếp tục dẫn dắt, đồng hành cùng nền kinh tế trong hành trình tăng trưởng và chuyển dịch xanh của đất nước.