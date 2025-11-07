TP. Hồ Chí Minh sẽ lập quỹ đầu tư mạo hiểm vốn Nhà nước cho đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ

Quỹ đầu tư mạo hiểm bằng ngân sách Nhà nước nhằm hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển khởi nghiệp, và cũng là lần đầu tiên thành phố cho phép chính quyền chủ động quản lý và đầu tư mạo hiểm cho các dự án công nghệ, khởi nghiệp...

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 (Vietnam Innovation Summit - VIS 2025) do InnoLab Asia và Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí doanh nhân Sài Gòn tổ chức, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho biết tháng trước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã giao cho TP. Hồ Chí Minh nhiệm vụ “đến năm 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tầm cỡ quốc tế”.

Đề án cụ thể đang được thành phố hoàn thiện và dự kiến trình Trung ương trong tháng 11/2025.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung đầu tư phát triển bốn mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo, gồm: Trung tâm quốc gia, Khu Công nghệ cao, Tòa nhà SIHUB ở 123 Trương Định và mô hình hợp tác công – tư (PPP).

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh sẽ thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm bằng ngân sách Nhà nước, nhằm hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển khởi nghiệp trên địa bàn. Đây cũng lần đầu tiên thành phố cho phép chính quyền chủ động quản lý và đầu tư mạo hiểm cho các dự án công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. “TP. Hồ Chí Minh cam kết đóng vai trò đồng kiến tạo, đồng hành và phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trở thành nguồn lực trọng tâm cho phát triển kinh tế – xã hội".

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thành phố đang kiến tạo một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, nơi ý tưởng được thử nghiệm, doanh nghiệp được hỗ trợ và chính sách được triển khai linh hoạt, tạo điều kiện cho cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp sáng tạo phát triển. Để hiện thực hóa được mục tiêu này, Thành phố sẽ phát triển đồng bộ ba trụ cột: chính sách, hạ tầng và nhân lực.

Về chính sách, TP. Hồ Chí Minh hướng tới trở thành “phòng thí nghiệm chính sách” của cả nước, nơi thử nghiệm các mô hình mới về công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Về hạ tầng, thành phố đang đầu tư xây dựng nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó tòa nhà SIHUB được xem là “điểm kết nối” của toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp. Về nhân lực, TP. Hồ Chí Minh chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ, có trình độ công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế tri thức và chuyển đổi số.

TP. Hồ Chí Minh từng được biết đến là đầu tàu kinh tế, hiện nay thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và khu vực. Thành phố đang từng bước chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nơi khởi nguồn các ý tưởng, mô hình và công nghệ mới.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố chỉ rõ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là ba trụ cột phát triển, song hành cùng kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.