Quy mô thị trường dữ liệu toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 12 tỷ USD

Theo các thống kê, quy mô thị trường dữ liệu và các dịch vụ khôi phục dữ liệu trên toàn cầu năm 2025 ước khoảng 12 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép 10-12%...

Tại buổi giới thiệu Trung tâm Khôi phục và Bảo vệ Dữ liệu FSI DDS (FSI DDS – Data Recovery & Protection Center), do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI hợp tác với DDS Japan hợp tác phát triển, ngày 5/11 tại Hà Nội, ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT FSI, Chủ tịch HĐQT FSI DDS, cho biết tiềm năng của thị trường dữ liệu cũng như những giải pháp để bảo vệ dữ liệu, khôi phục dữ liệu hiện nay là rất bức thiết.

Theo ông Sơn, hiện Việt Nam đang triển khai chuyển đổi số quyết liệt, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đầu tư mạnh mẽ vào việc thu thập, lưu trữ và khai thác hiệu quả dữ liệu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và ra quyết định.

Gần đây nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3152/QĐ-BKHCN phê duyệt Chiến lược Dữ liệu đến năm 2030, xác định dữ liệu là hạ tầng chiến lược, đóng vai trò then chốt trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch HĐQT FSI, Chủ tịch HĐQT FSI DDS chia sẻ thông tin về Trung tâm Khôi phục và Bảo vệ Dữ liệu FSI DDS (FSI DDS).

Tuy nhiên, song song với tốc độ số hóa dữ liệu, Việt Nam cũng phải đối mặt với nguy cơ mất dữ liệu và rò rỉ thông tin ngày càng gia tăng. Thời gian qua, rất nhiều dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp lớn được đầu tư công nghệ hiện đại bị tấn công mạng cũng như bị rò rỉ thông tin.

Theo công bố của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2024 ghi nhận hơn 659.000 vụ tấn công mạng, trong đó thiệt hại từ ransomware và rò rỉ dữ liệu đặc biệt nghiêm trọng. Khảo sát của Acronis và EaseUS cũng cho thấy 64% người dùng từng bị mất dữ liệu ít nhất một lần trong đời sống cá nhân hoặc công việc, và 29% sự cố bắt nguồn từ thao tác nhầm của chính người dùng, như xóa nhầm, định dạng sai hoặc lỗi phần mềm.

Riêng trong quý 3/2025, cũng theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đã có hơn 500 triệu bản ghi dữ liệu của cá nhân, khách hàng hoặc người dân, các tổ chức bị lộ lọt thông tin ra bên ngoài do hacker tấn công.

Thực tiễn trên đặt ra những bức thiết về những giải pháp để bảo vệ dữ liệu, khôi phục dữ liệu. Chủ tịch Trung tâm Khôi phục và Bảo vệ Dữ liệu FSI DDS Nguyễn Hùng Sơn, cho biết trong giai đoạn đầu, FSI DDS triển khai 5 nhóm giải pháp chuyên biệt gồm: khôi phục dữ liệu, bảo vệ dữ liệu, xóa dữ liệu triệt để, pháp y kỹ thuật số và tư vấn & triển khai các giải pháp chống đánh cắp dữ liệu.

Tại Việt Nam chưa có con số thống kê cụ thể. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hùng Sơn, quy mô thị trường dữ liệu và các dịch vụ khôi phục dữ liệu Việt Nam chiếm khoảng 1-1,2% quy mô toàn cầu. Như vậy, với quy mô toàn cầu năm 2025 là 12 tỷ USD thì quy mô thị trường Việt Nam ước khoảng 100-120 triệu USD. Và tốc độ tăng trưởng dịch vụ dữ liệu tại Việt Nam thường cao hơn mức trung bình của thế giới.

Các dịch vụ được vận hành trên nền tảng công nghệ chuyển giao trực tiếp từ DDS Japan – đơn vị dẫn đầu thị phần khôi phục dữ liệu tại Nhật Bản suốt 14 năm liên tiếp. Hệ thống phòng lab tiêu chuẩn quốc tế, cùng thiết bị nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức và phần mềm độc quyền do DDS phát triển, giúp FSI DDS đạt tỷ lệ phục hồi dữ liệu thành công tới 91,5%, tương đương mức cao nhất tại Nhật.

Đặc biệt, các kỹ sư tay nghề hàng đầu của Nhật Bản đang làm việc trực tiếp tại Việt Nam, đảm nhiệm đào tạo và giám sát chất lượng dịch vụ. Toàn bộ quy trình vận hành tuân thủ tiêu chuẩn an ninh ISO/IEC 27001 – được công nhận tại 162 quốc gia, bảo đảm dữ liệu khách hàng luôn được xử lý trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, không bị truy cập hay sao chép trái phép.

Song song đó, hệ thống của FSI DDS được trang bị hạ tầng bảo mật nội bộ đạt tiêu chuẩn quốc tế, với hai lớp phòng vệ chuyên biệt do DDS Japan nghiên cứu gồm: DDSGATE, giải pháp an ninh mạng hợp nhất (UTM) tích hợp tường lửa, IPS và diệt virus, được tổ chức Miercom đánh giá có tỷ lệ bảo vệ khỏi phần mềm độc hại mới lên đến 99,9% và DDH BOX, thiết bị bảo mật đột phá giúp ngăn rò rỉ thông tin ngay cả khi máy tính bị nhiễm mã độc.