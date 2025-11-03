TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác quản lý giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thông báo Kết luận nêu rõ cần tập trung triển khai thực hiện các nhóm công việc liên quan đến công tác tăng cường kiểm soát cung cầu, giá vật liệu xây dựng; nâng cao chất lượng công tác công bố giá vật liệu xây dựng; triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường vật liệu xây dựng; đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chặt chẽ, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất trình UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc vượt thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, hiện trạng công tác quản lý giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, định mức xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, phân tích, đánh giá các khó khăn, vướng mắc và các nhóm công việc cần tập trung triển khai thực hiện ngay (từ nay đến hết quý 1 năm 2026) và các giải pháp trung hạn, dài hạn (quy hoạch, kế hoạch phát vật liệu xây dựng; giải pháp, quy trình, quy định về thời gian, thời điểm công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng; công tác phối hợp, thu thập thông tin, số liệu; việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đồng bộ) nhằm tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ngoài ra, đảm bảo nguồn cung, tiến độ thi công các công trình trọng điểm cũng như đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình dân sinh, nhà ở của người dân, các dự án nhà ở, bất động sản; đảm bảo tiến độ, mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố.

Đối với các chủ đầu tư dự án, cần tiếp tục rà soát các hợp đồng; các quy định liên quan thẩm quyền của chủ đầu tư trong việc xây dựng và áp dụng chỉ số giá xây dựng, định mức dự toán để thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Về nguồn vật liệu xây dựng thu được từ hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa theo Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2025 của Chính phủ, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, nghiên cứu quy định pháp luật liên quan và tình hình thực hiện trên địa bàn Thành phố; báo cáo, đề xuất trình UBND Thành phố phương án sử dụng hiệu quả nguồn vật liệu xây dựng nêu trên theo đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an Thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu, các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục triển khai thực hiện theo thẩm quyền các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng và Công điện số 77/CĐ-BXD ngày 17/10/2025 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường kiểm soát về cung, cầu và giá vật liệu xây dựng; thực hiện rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng tại địa phương.