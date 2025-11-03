TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý giá vật liệu xây dựng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Hồng Minh
03/11/2025, 13:21
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, hiện trạng công tác quản lý giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, định mức xây dựng, đơn giá nhân công,…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác quản lý giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố.
Thông báo Kết luận nêu rõ cần tập trung triển khai thực hiện các nhóm công việc liên quan đến công tác tăng cường kiểm soát cung cầu, giá vật liệu xây dựng; nâng cao chất lượng công tác công bố giá vật liệu xây dựng; triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường vật liệu xây dựng; đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chặt chẽ, đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất trình UBND Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc vượt thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, hiện trạng công tác quản lý giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, định mức xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn Thành phố sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đồng thời, phân tích, đánh giá các khó khăn, vướng mắc và các nhóm công việc cần tập trung triển khai thực hiện ngay (từ nay đến hết quý 1 năm 2026) và các giải pháp trung hạn, dài hạn (quy hoạch, kế hoạch phát vật liệu xây dựng; giải pháp, quy trình, quy định về thời gian, thời điểm công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng; công tác phối hợp, thu thập thông tin, số liệu; việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đồng bộ) nhằm tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố.
Ngoài ra, đảm bảo nguồn cung, tiến độ thi công các công trình trọng điểm cũng như đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình dân sinh, nhà ở của người dân, các dự án nhà ở, bất động sản; đảm bảo tiến độ, mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố.
Đối với các chủ đầu tư dự án, cần tiếp tục rà soát các hợp đồng; các quy định liên quan thẩm quyền của chủ đầu tư trong việc xây dựng và áp dụng chỉ số giá xây dựng, định mức dự toán để thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.
Về nguồn vật liệu xây dựng thu được từ hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa theo Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2025 của Chính phủ, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, nghiên cứu quy định pháp luật liên quan và tình hình thực hiện trên địa bàn Thành phố; báo cáo, đề xuất trình UBND Thành phố phương án sử dụng hiệu quả nguồn vật liệu xây dựng nêu trên theo đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an Thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu, các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục triển khai thực hiện theo thẩm quyền các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 10/6/2025 về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng và Công điện số 77/CĐ-BXD ngày 17/10/2025 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường kiểm soát về cung, cầu và giá vật liệu xây dựng; thực hiện rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng tại địa phương.
Các vật liệu xanh như kính tiết kiệm năng lượng, xi măng phát thải thấp, gạch không nung, tấm xi măng nhẹ, vật liệu cách nhiệt, sơn thân thiện môi trường hay các sản phẩm có hàm lượng tái chế cao, đang được khuyến khích sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại. Việc ứng dụng những vật liệu này vừa giúp giảm tiêu thụ năng lượng, vừa hạn chế phát thải khí nhà kính, tăng độ bền công trình, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện chất lượng không gian sống…
Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tổ chức lựa chọn các cá nhân, tổ chức thuê nhiều khu, lô đất thuộc quỹ đất công trong thời gian ngắn hạn, vừa tránh bỏ hoang, lãng phí nguồn đất đai, vừa khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi khung cửa sổ như một bức tranh sinh động tràn ngập sắc xanh giờ đây đã thành hiện thực, chỉ cách trung tâm TP.HCM 30 phút di chuyển. Được phát triển bởi Nhà sáng lập Ecopark, phân khu Retreat Forest thuộc đại đô thị Eco Retreat đang là cái tên được quan tâm đối với cộng đồng sống xanh và yêu thiên nhiên.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: