TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Côn Đảo

Côn Đảo, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình quan trọng với Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đến năm 2045, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của đặc khu…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng của Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 26/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành theo từng lĩnh vực quản lý để triển khai chỉ đạo, điều hành thực hiện đúng mục tiêu, tầm nhìn và định hướng phát triển theo quy hoạch được duyệt.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nhằm xác định danh mục triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; các đề án, dự án đầu tư xây dựng và các nguồn lực thực hiện đảm bảo khả thi, kịp thời theo đúng tiến độ và trình tự ưu tiên.

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trên cơ sở nội dung Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đã được phê duyệt, các Sở, ban ngành, UBND đặc khu Côn Đảo và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch của từng đơn vị phù hợp theo tính chất, mục tiêu và định hướng phát triển theo quy hoạch chung đã xác định;

Đặc biệt, chú trọng đến các định hướng phát triển dịch vụ du lịch, dự án hạ tầng kỹ thuật khung, các công trình đầu mối được xác định trong đồ án, nhằm nâng cao chất lượng khu dân cư đô thị, nông thôn, thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo vệ tài nguyên; đẩy nhanh tiến độ các dự án, đề án trọng điểm mang tính chất tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực, phù hợp với định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, triển khai rà soát đồng bộ với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của đặc khu Côn Đảo, bảo đảm thống nhất với chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tránh chồng chéo mục đích sử dụng, đặc biệt đối với đất rừng đặc dụng, đất quốc phòng, đất di tích lịch sử và đất dành cho các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ vào cuối quý IV hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố về kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị, đồng thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình triển khai Kế hoạch, trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

UBND Thành phố lưu ý, trong quá trình lập và điều chỉnh các quy hoạch, đề nghị các đơn vị có quy hoạch không gian phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông (công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp, cột ăng ten, nhà, trạm viễn thông và trung tâm dữ liệu). Trong trường hợp cần thiết, đề nghị các đơn vị lấy ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ đối với nội dung quy hoạch cụ thể.