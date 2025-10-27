Thứ Hai, 27/10/2025

Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch Côn Đảo

Hồng Vinh

27/10/2025, 14:07

Côn Đảo, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình quan trọng với Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đến năm 2045, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của đặc khu…

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo phát triển bền vững
TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo phát triển bền vững

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng của Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2045 đã được phê duyệt tại Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 26/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành theo từng lĩnh vực quản lý để triển khai chỉ đạo, điều hành thực hiện đúng mục tiêu, tầm nhìn và định hướng phát triển theo quy hoạch được duyệt.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nhằm xác định danh mục triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; các đề án, dự án đầu tư xây dựng và các nguồn lực thực hiện đảm bảo khả thi, kịp thời theo đúng tiến độ và trình tự ưu tiên.

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, trên cơ sở nội dung Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đã được phê duyệt, các Sở, ban ngành, UBND đặc khu Côn Đảo và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng kế hoạch của từng đơn vị phù hợp theo tính chất, mục tiêu và định hướng phát triển theo quy hoạch chung đã xác định;

Đặc biệt, chú trọng đến các định hướng phát triển dịch vụ du lịch, dự án hạ tầng kỹ thuật khung, các công trình đầu mối được xác định trong đồ án, nhằm nâng cao chất lượng khu dân cư đô thị, nông thôn, thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở bảo vệ tài nguyên; đẩy nhanh tiến độ các dự án, đề án trọng điểm mang tính chất tạo động lực thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực, phù hợp với định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, triển khai rà soát đồng bộ với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của đặc khu Côn Đảo, bảo đảm thống nhất với chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tránh chồng chéo mục đích sử dụng, đặc biệt đối với đất rừng đặc dụng, đất quốc phòng, đất di tích lịch sử và đất dành cho các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ vào cuối quý IV hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố về kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị, đồng thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình triển khai Kế hoạch, trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

UBND Thành phố lưu ý, trong quá trình lập và điều chỉnh các quy hoạch, đề nghị các đơn vị có quy hoạch không gian phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông (công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, cột treo cáp, cột ăng ten, nhà, trạm viễn thông và trung tâm dữ liệu). Trong trường hợp cần thiết, đề nghị các đơn vị lấy ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ đối với nội dung quy hoạch cụ thể.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng đề án phát triển đặc khu Côn Đảo tầm cỡ quốc tế

20:36, 03/05/2025

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng đề án phát triển đặc khu Côn Đảo tầm cỡ quốc tế

Côn Đảo sẽ lấn biển khoảng 140ha

13:43, 04/07/2024

Côn Đảo sẽ lấn biển khoảng 140ha

Định hướng phát triển Côn Đảo đến năm 2045

00:26, 22/01/2024

Định hướng phát triển Côn Đảo đến năm 2045

Từ khóa:

côn đảo đầu tư xây dựng du lịch hạ tầng kỹ thuật phát triển bền vững quy hoạch sử dụng đất TP. Hồ Chí Minh

Chiến lược “săn” bất động sản biểu tượng của giới tinh hoa

Chiến lược “săn” bất động sản biểu tượng của giới tinh hoa

Với tổng giá trị toàn cầu đạt 393,3 nghìn tỷ USD, bất động sản vẫn là “kho lưu trữ giá trị” lớn nhất của nhân loại. Và giới tinh hoa đang bước sang một kỷ nguyên mới: “săn” những bất động sản biểu tượng - “trophy asset” như một chiến lược bảo toàn và kế nhiệm tài sản qua nhiều thế hệ.

Masterise Homes: Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam

Masterise Homes: Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam

Tối ngày 24/10/2025, tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, Masterise Homes đã xuất sắc được vinh danh ở hạng mục quan trọng “Best Luxury Developer” (Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam).

Hà Nội thành lập Tổ công tác chỉ đạo Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội thành lập Tổ công tác chỉ đạo Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5309/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng…

Tìm lời giải cho bài toán giá nhà

Tìm lời giải cho bài toán giá nhà

Giá nhà ở đã tăng vượt xa mức hợp lý trong nhiều năm qua, tạo ra khoảng cách lớn với khả năng chi trả của người dân. Theo ước tính của một số chuyên gia, tại Việt Nam, từ năm 1990 đến nay, giá bất động sản đã tăng tới 400 lần. Nếu năm 1990, một chiếc xe máy có thể đổi được một căn nhà, thì nay chỉ đổi được khung cửa sổ đẹp.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025 phát hành ngày 27/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

