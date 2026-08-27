TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 895 ha đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua danh mục 58 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích gần 895 ha để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố...

Ảnh minh họa - Ảnh: Thiên Di.

Tại kỳ họp lần thứ 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 27/8, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố.

Danh mục được thông qua tập trung vào các công trình xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông; công viên, không gian công cộng, cấp nước, tái định cư; nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, khu đô thị và các công trình hạ tầng thiết yếu khác.

Theo Nghị quyết, 58 công trình, dự án trong danh mục có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 894,83 ha. Trong đó, 44 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, với diện tích 44,66 ha; 14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, với diện tích 850,17 ha.

Đối với 44 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, có 36 dự án giao thông, diện tích thu hồi 40,8 ha; 2 dự án xây dựng công trình thủy lợi, diện tích 0,92 ha; 3 dự án xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng, diện tích 2,24 ha; 1 dự án xây dựng trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước; 1 dự án xây dựng cơ sở y tế và 1 dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Đối với 14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, có 1 dự án xây dựng công trình giao thông, diện tích thu hồi 97,54 ha; 1 dự án xây dựng công trình cấp nước, thoát nước, diện tích 1,51 ha; 5 dự án xây dựng công trình năng lượng, diện tích 11,38 ha; 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, tổng diện tích 5,6 ha; 1 dự án khai thác khoáng sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, diện tích 25 ha.

Ngoài ra, nhóm này còn có 4 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở; cùng dự án khu dân cư nông thôn có tổng diện tích đất thu hồi hơn 709 ha.

Việc đưa các công trình, dự án vào danh mục là cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Đối với các dự án đầu tư công, việc hoàn tất thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng sẽ tạo điều kiện chuyển dự án sang giai đoạn triển khai thi công, đồng thời hạn chế tình trạng chậm tiến độ do vướng mặt bằng và nâng cao khả năng giải ngân vốn.

Với các dự án phát triển đô thị, hạ tầng sử dụng vốn ngoài ngân sách, Nghị quyết là cơ sở để chuẩn bị quỹ đất, huy động nguồn lực xã hội và triển khai các dự án đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Về tiến độ, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, Thành phố tập trung bố trí vốn để hoàn thành thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng trong thời gian 12 tháng. Các dự án ngoài ngân sách có thời gian thực hiện 24 tháng, gắn với trách nhiệm bảo đảm nguồn lực của nhà đầu tư và sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Việc thực hiện Nghị quyết phải bảo đảm đúng căn cứ, điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; xác định chính xác vị trí, diện tích, ranh giới thu hồi đất, đồng thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.