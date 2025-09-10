Thứ Tư, 10/09/2025

Dân sinh

TP.HCM ứng phó nguy cơ sạt lở bờ sông

Hoài Niệm

10/09/2025, 16:17

Trước nguy cơ sạt lở bờ sông tiếp diễn, Sở Xây dựng TP.HCM đã triển khai gói thầu xây lắp và bảo đảm an toàn giao thông tại dự án phòng chống sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM...

Khu vực sạt lở thuộc công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn - Bắc Rạch Tra, hồi tháng 6/2025. Ảnh tư liệu của BCHQS huyện Củ Chi
Khu vực sạt lở thuộc công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn - Bắc Rạch Tra, hồi tháng 6/2025. Ảnh tư liệu của BCHQS huyện Củ Chi

Gói thầu thuộc dự án phòng chống sạt lở do Trung tâm Quản lý đường thuỷ TP.HCM trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM làm chủ đầu tư, được khởi công vào ngày 08/9/2025 vừa qua.

Công trình có tổng mức đầu tư 142 tỷ đồng, gồm các chi phí xây dựng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, quản lý, tư vấn, dự phòng; trong đó, gói thầu xây lắp vừa được khởi công có giá trúng thầu hơn 76 tỷ đồng. Do tính chất quan trọng và cấp bách trên thực địa thi công, Trung tâm Quản lý đường thủy TP.HCM đã yêu cầu liên danh nhà thầu phải hoàn thành trong thời gian 5 tháng.

Khu vực thi công công trình tại vị trí đoạn tả ngạn kênh Rạch Giồng - sông Kinh Lộ, xã Hiệp Phước (thuộc huyện Nhà Bè cũ) và đoạn hữu ngạn sông Đồng Nai tại xã Cát Lái, TP.HCM.

Trước đó, tại đây, chủ đầu tư đã ghi nhận nhiều đoạn hành lang bờ sông bị sụt lún, có đoạn sạt lở “hàm ếch” ngay phía trước nhà dân. Ngoài ra, khu vực tiếp giáp trụ sở trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.HCM) cũng xuất hiện sụt lún gây nguy hiểm cho lực lượng thực thi công vụ.

Số liệu thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trên toàn địa bàn Thành phố hiện có 31 vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Những vị trí sạt lở nằm dọc các tuyến sông trọng điểm như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp và vùng ven biển Cần Giờ...

Các đơn vị chức năng của Thành phố đã triển khai nhiều dự án chống sạt lở; tuy nhiên, thời gian qua nhiều công trình không đạt tiến độ như kế hoạch, các nhà thầu thi công đã chậm trễ, chây ì trong triển khai… Đơn cử như dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ), do nhà thầu Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Vinh thi công từ năm 2012, đến tháng 6/2024 chỉ hoàn thành đoạn 1 và đoạn 3, đoạn 4 đã giải quyết xong công tác bồi thường; riêng đoạn 2 vẫn vướng pháp lý...

Sau khi Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM lúc bấy giờ (nay là Sở Xây dựng) vào cuộc thanh kiểm tra, đã công bố kết luận thanh tra số 1541/KL-TTS về quản lý chất lượng và biện pháp thi công tại dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 4, đã phát hiện một số vi phạm trong quá trình thi công và đề nghị xử lý. Sau đó, nhà thầu Anh Vinh đã bị cắt hợp đồng, loại khỏi dự án do các sai phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống.

Trước đó, vào lúc sáng sớm ngày 13/6/2025, một đoạn dài khoảng 70 m thuộc công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn - Bắc Rạch Tra thuộc ấp 3, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi cũ  (nay là xã BÌnh Mỹ mới, TP.HCM), bất ngờ xảy ra sụt lún mặt bờ bao. Vết lún sâu từ 50 - 70 cm và xuất hiện nhiều vết nứt rộng tới 5 cm. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, đoạn bờ bao nói trên đã bị sạt vào sát mép bờ bao phía đồng, chiều sâu đoạn sạt lở khoảng 5 m so với nền hiện trạng, đồng thời xuất hiện vết nứt trong sân nhà dân cách mép bờ bao phía đồng khoảng 5 - 10 m, chiều rộng vết nứt từ 1 - 2 cm. Rất may không có thiệt hại về người và của.

Ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM có văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và các đơn vị liên quan yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở bờ bao sông Sài Gòn thuộc công trình thủy lợi bờ hữu sông Sài Gòn - Bắc Rạch Tra.

Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chỉ đạo đơn vị thi công triển khai giải pháp tạm thời sử dụng bao tải đất đắp bờ bao về phía đồng (phía đất của dân), mở rộng mặt đê thêm 1,5 m và dài 100 m, cao trình mặt đê đạt +2,2 m nhằm ứng phó với triều cường. Đồng thời, Thành phố yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp.

Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu phối hợp kiểm tra, khoanh vùng, cảnh báo, tổ chức rào chắn, lắp đặt camera giám sát và xử lý các phương tiện quá tải trọng hoạt động trên tuyến đê nhằm đảm bảo an toàn công trình trong và sau mùa mưa bão năm 2025.

