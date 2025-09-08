Hải Phòng nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng giải ngân chậm tiến độ

Theo báo cáo của sở Tài chính thành phố Hải Phòng, tính đến hết tháng 8/2025, toàn thành phố có 142 dự án dang thi công chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó, có tới 8 dự án tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng bị chậm tiến độ giải ngân so với mục tiêu giải ngân mà thành phố đề ra.

CHẬM TIẾN ĐỘ VÌ KHAN HIẾM VẬT LIỆU

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương trước đây) có tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng tỉnh Hải Dương. Dự án nhằm xây dựng, nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, cải tạo hệ thống thoát nước mưa, xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn 14 phường thuộc thành phố Hải Dương (cũ).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương trước đây) là chủ đầu tư, thời gian thực hiện 2018 - 2025. Năm 2025, dự án được cấp hơn 413 tỷ đồng, theo kế hoạch, luỹ kế 8 tháng, dự án phải giải ngân hơn 242 tỷ đồng. Tuy nhiên, hết tháng 8, dự án mới giải ngân được hơn 100 tỷ đồng, bằng hơn 24,3% kế hoạch. Dự án giải ngân vốn chậm tiến độ do quá trình thi công phải điều chỉnh thiết kế, vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông, kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tổng mức đầu tư 1.867 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương 1.182 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Hải Dương 685 tỷ đồng), thực hiện giai đoạn 2023 - 2025, cũng rơi vào tình trạng giải ngân chậm hơn mục tiêu đề ra.

Dự án được UBND tỉnh Hải Dương (cũ) ra quyết định đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Hải Phòng làm chủ đầu tư. Năm 2025, dự án được cấp hơn 534 tỷ đồng. Theo kế hoạch, luỹ kế giải ngân 8 tháng phải đạt hơn 411 tỷ đồng. Tuy nhiên, hết 8 tháng, dự án mới giải ngân được hơn 383 tỷ đồng. Do thép tròn khan hiếm, thiếu chủng loại thay thế đã làm chậm tiến độ giải ngân vốn của dự án so với kế hoạch những tháng vừa qua.

Tương tự, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 394B (đoạn kết nối từ đường tỉnh 395 đến đường trục Bắc – Nam huyện Thanh Miện), tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng làm chủ đầu tư cũng chậm tiến độ giải ngân. Năm 2025, dự án được cấp 450 tỷ đồng vốn đầu tư. Theo kế hoạch, luỹ kế giải ngân 8 tháng phải đạt hơn 226 tỷ đồng nhưng chỉ đạt hơn 214 tỷ đồng. Nguyên nhân giải ngân chậm hơn mục tiêu là do nguồn vật liệu cát san lấp khan hiếm.

Dự án tuyến đường và cầu Vạn kết nối quốc lộ 37 (thành phố Chí Linh cũ) với đường dẫn cầu Triều (thị xã Kinh Môn) cũng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 1.296 tỷ đồng. Năm 2025, dự án được cấp 450 tỷ đồng. Theo kế hoạch, luỹ kế 8 tháng đầu năm giá trị giải ngân đạt hơn 226 tỷ đồng nhưng chỉ đạt hơn 78% so với mục tiêu đề ra vì vướng giải phóng mặt bằng và khan hiếm vật liệu cát san lấp.

VƯỚNG MẮC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Dự án đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 8.593 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư. Năm 2025, dự án được cấp hơn 3.359 tỷ đồng. Theo kế hoạch, luỹ kế 8 tháng, dự án phải giải ngân đạt hơn 1.910 tỷ đồng. Nhưng hết tháng 8 mới giải ngân đạt 1.870 tỷ đồng (cả xây lắp và giải phóng mặt bằng). Nguyên nhân là do dự án có diện tích giải phóng mặt bằng lớn trải dài trên địa bàn nhiều phường (Hải An, Hưng Đạo, Kiến An) nhưng công tác giải phóng mặt bằng ở một số nơi bị chậm trễ.

Tương tự, dự án cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận tổng mức đầu tư hơn 6.235 tỷ đồng cũng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư. Năm 2025, dự án được cấp hơn 1.941 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hết 8 tháng, dự án phải giải ngân đạt hơn 1.342 tỷ đồng nhưng mới giải ngân được hơn 1.334 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí giải phóng mặt bằng cả 8 tháng đầu năm mới chi trả được hơn 17 tỷ đồng.

Nguyên nhân tiến độ giải ngân chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Tại khu vực dự án còn 2 toà nhà tập thể cũ (số 6 Nguyễn Trãi và số 8 Máy Tơ) có không ít hộ dân không đồng thuận với phương án bồi thường. Bên cạnh đó, còn các diện tích của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tuyến đường sắt trên cầu cảng, ga đường sắt Cảng Hoàng Diệu cùng một số công trình khác chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ (cũ) có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng hơn 2.100 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án khu vực Kiến Thuỵ làm chủ đầu tư cũng được xác định giải ngân chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Năm 2025, dự án được cấp 400 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hết 8 tháng, giải ngân đạt hơn 38,8 tỷ đồng nhưng chưa thực hiện được do nhiều vị trí thu hồi đất thực tế khác với hồ sơ quản lý nên các xã chưa hoàn thành trích lục nguồn gốc đất để làm cơ sở lập, công khai phương án bồi thường.

Tại khu vực Đông Hải Phòng còn có dự án đường bao phía Đông Nam quận Hải An (từ chân cầu Rào đến khu vực giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng được triển khai sau nhiều năm “đắp chiếu” cũng rơi vào tình trạng chậm giải ngân. Dự án có mục tiêu đầu tư tuyến đường ven đê tả Lạch Tray nhằm nâng cao khả năng phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn vùng ven biển và khu đô thị quận Hải An (cũ).

Dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Hải An (Ban Quản lý dự án quận Hải An trước đây) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 886 tỷ đồng (nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ 400 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố), thời gian thực hiện 2010 - 2012. Tuy nhiên, sau khi triển khai đầu tư dở dang, dự án bị tạm dừng triển khai, phải “đắp chiếu” kéo dài.

Năm 2016, dự án được thành phố Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh lần 3, đưa tổng mức đầu tư lên hơn 2.000 tỷ đồng (gồm nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Trung ương và nguồn vượt thu ngân sách thành phố Hải Phòng là 1.300 tỷ đồng, số còn lại từ ngân sách thành phố và nguồn tiền đấu giá quyền sử dụng đất quận Hải An cũ), thời gian thực hiện 2008 - 2020.

Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau, sau đó dự án vẫn chưa được triển khai. Năm 2025, dự án được thành phố Hải Phòng cấp hơn 526 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hết 8 tháng đầu năm, dự án phải giải ngân hơn 239 tỷ đồng. Tuy nhiên, luỹ kế 8 tháng, dự án mới giải ngân được hơn 192 tỷ đồng, bằng hơn 36,5% kế hoạch giải ngân vốn.