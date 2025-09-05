Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Đầu tư

TP.HCM khẩn trương khởi động Trung tâm tài chính quốc tế

Hải Vân

05/09/2025, 15:49

Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục, quy hoạch và báo cáo để kịp khởi động Trung tâm tài chính quốc tế từ tháng 9/2025…

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP.
Ảnh minh họa - Ảnh: VGP.

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Dũng về công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai những nội dung công việc liên quan công tác chuẩn bị hoạt động của Trung tâm tài chính vào đầu tháng 9/2025. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung phối hợp, hoàn chỉnh các báo cáo/tờ trình và đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo đúng chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố nghiên cứu việc thuê đơn vị tư vấn, đáp ứng yêu cầu, điều kiện về năng lực, kinh nghiệm thực tiễn,... tham gia thực hiện nhiệm vụ tư vấn triển khai xây dựng, điều hành Trung tâm tài chính cho Thành phố.

Sở Tài chính có nhiệm vụ phối hợp thành viên Tổ công tác, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu chuẩn bị nội dung về công tác triển khai Nghị quyết Quốc hội của Thành phố để thực hiện công tác truyền thông.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân TP.HCM giao đơn vị chức năng phối hợp Sở Xây dựng rà soát toàn bộ quy hoạch và các dự án tại khu vực Thủ Thiêm. Trường hợp cần thiết, cơ quan này phải báo cáo, đề xuất điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp yêu cầu thực tiễn, làm cơ sở cung cấp thông tin khi Thành phố kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển Trung tâm tài chính.

Chỉ đạo trên được ban hành trong bối cảnh Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/9. Đồng thời, Chính phủ cũng triển khai Kế hoạch hành động đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 21/8, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã công bố quyết định thành lập Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, do ông Nguyễn Văn Dũng làm Tổ trưởng. Tổ công tác gồm 6 thành viên, chịu trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn, đóng góp ý kiến và đề xuất chính sách phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM; phối hợp, làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức trong – ngoài nước nhằm hoàn thiện chính sách.

Ngoài ra, Tổ công tác còn tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác với các định chế tài chính, ngân hàng quốc tế, cơ sở đào tạo và các đối tác trong và ngoài nước để thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Theo quy hoạch, Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM có tổng diện  tích khoảng 793 ha được xây dựng tại khu vực phường Sài Gòn, phường Bến Thành và Thủ Thiêm. Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM sẽ tập trung phát triển thị trường vốn, ngân hàng, thị trường tiền tệ, cơ chế thử nghiệm (sandbox) về Fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, cũng như thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới…

Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 222/2025/QH 15 về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

16:01, 08/08/2025

Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 222/2025/QH 15 về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế

14:19, 08/08/2025

Tập đoàn tài chính hàng đầu Nhật Bản cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế

TP.HCM thúc đẩy hợp tác, học hỏi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

11:00, 16/07/2025

TP.HCM thúc đẩy hợp tác, học hỏi kinh nghiệm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

