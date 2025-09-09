Đề xuất giao TP.HCM quản lý, khai thác toàn tuyến Vành đai 3 TP.HCM

Báo cáo với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ngày 07/9 vừa qua về dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, Bộ Xây dựng cho biết công trình dự kiến sẽ thông xe trong năm 2025. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đã đề xuất giao Ủy ban nhân dân TP.HCM quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường này.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022 ngày 16/6/2022. Toàn tuyến có chiều dài 92 km, trong đó đoạn qua TP.HCM (gồm cả Bình Dương cũ) dài 73 km, đoạn qua Tây Ninh (Long An cũ) dài 6,8 km và đoạn qua Đồng Nai dài 11,2 km.

Theo quy hoạch, đường Vành đai 3 TP.HCM có quy mô đường cao tốc cấp 100 (vận tốc thiết kế 100 km/h), phân kỳ 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Dự án được chia thành 8 dự án thành phần gồm 4 dự án thành phần xây dựng và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng, giao Ủy ban nhân dân các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương (nay là TP.HCM) và Long An (nay là Tây Ninh) làm cơ quan chủ quản, triển khai đầu tư theo hình thức đầu tư công.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã tổ chức họp định kỳ 19 phiên để đôn đốc tiến độ dự án. Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động, phối hợp giải quyết các công việc theo thẩm quyền, tập trung tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, tăng cường thanh, kiểm tra, không xảy ra sai sót, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Vẫn theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, đến hết năm 2025, công trình sẽ thông xe kỹ thuật hơn 65 km; còn lại khoảng 4,6 km thuộc dự án thành phần 5 do phần tuyến có thời gian xử lý đất yếu dài, phần nút giao Tân Vạn nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và thi công trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác quốc lộ 1 (thi công tỉnh lộ 743), nên sẽ hoàn thành vào giữa năm 2026.

Về nguồn vật liệu san lấp, Bộ Xây dựng cho biết vật liệu cát đắp nền trong giai đoạn đầu dự án gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm có quy mô lớn, đặc biệt là phải tập trung, ưu tiên nguồn vật liệu cát phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam phía đông. Trước tình hình đó, Chính phủ đã tổ chức họp, chỉ đạo các địa phương liên quan bố trí đủ nguồn cung cấp cho dự án. Đến tháng 4/2025, các tỉnh Bến Tre (nay là Vĩnh Long), Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) đã cung cấp cho dự án tổng số 16 mỏ với trữ lượng cung cấp trong năm 2025 là 4,7 triệu m3, đáp ứng nhu cầu cát đắp nền còn lại của dự án khoảng 3,4 triệu m3.

Để bảo đảm việc triển khai dự án theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 57, Bộ Xây dựng kiến nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính thường xuyên giám sát tình hình thực hiện dự án; có ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội các địa phương dự án thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; có ý kiến với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc về di dời hạ tầng kỹ thuật còn lại, tăng cường công tác quản lý nhà nước, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Đầu tháng 8/2025, Bộ Xây dựng đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có ý kiến thống nhất đối với việc đề xuất giao Ủy ban nhân dân TP.HCM quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM, bao gồm cả đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị hai địa phương sớm có ý kiến thống nhất đối với nội dung đề xuất của Bộ để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân TP.HCM quản lý, khai thác đoạn tuyến đồng bộ với toàn tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM. Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được ý kiến của hai địa phương nói trên về vấn đề này, trong khi dự án thành phần 1A do Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận (Ban Mỹ Thuận) là chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Tại công văn này, Bộ Xây dựng nêu rõ việc tổ chức quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường cần được nghiên cứu, giao một cơ quan chủ trì, thực hiện để bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt liên quan đến việc điều hành, vận hành các công trình phục vụ khai thác, thu phí như hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí tự động…