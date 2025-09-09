Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đề xuất giao TP.HCM quản lý, khai thác toàn tuyến Vành đai 3 TP.HCM

Thiên Ân

09/09/2025, 10:48

Báo cáo với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ngày 07/9 vừa qua về dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, Bộ Xây dựng cho biết công trình dự kiến sẽ thông xe trong năm 2025. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đã đề xuất giao Ủy ban nhân dân TP.HCM quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường này.

DỰ án Vành đai 3 TP.HCM sẽ thông xe trong năm 2025 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026. Ảnh: ĐT
DỰ án Vành đai 3 TP.HCM sẽ thông xe trong năm 2025 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026. Ảnh: ĐT

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022 ngày 16/6/2022. Toàn tuyến có chiều dài 92 km, trong đó đoạn qua TP.HCM (gồm cả Bình Dương cũ) dài 73 km, đoạn qua Tây Ninh (Long An cũ) dài 6,8 km và đoạn qua Đồng Nai dài 11,2 km.

Theo quy hoạch, đường Vành đai 3 TP.HCM có quy mô đường cao tốc cấp 100 (vận tốc thiết kế 100 km/h), phân kỳ 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Dự án được chia thành 8 dự án thành phần gồm 4 dự án thành phần xây dựng và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng, giao Ủy ban nhân dân các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương (nay là TP.HCM) và Long An (nay là Tây Ninh) làm cơ quan chủ quản, triển khai đầu tư theo hình thức đầu tư công.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã tổ chức họp định kỳ 19 phiên để đôn đốc tiến độ dự án. Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động, phối hợp giải quyết các công việc theo thẩm quyền, tập trung tháo gỡ các nút thắt về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, tăng cường thanh, kiểm tra, không xảy ra sai sót, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Vẫn theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, đến hết năm 2025, công trình sẽ thông xe kỹ thuật hơn 65 km; còn lại khoảng 4,6 km thuộc dự án thành phần 5 do phần tuyến có thời gian xử lý đất yếu dài, phần nút giao Tân Vạn nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và thi công trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác quốc lộ 1 (thi công tỉnh lộ 743), nên sẽ hoàn thành vào giữa năm 2026.

Về nguồn vật liệu san lấp, Bộ Xây dựng cho biết vật liệu cát đắp nền trong giai đoạn đầu dự án gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm có quy mô lớn, đặc biệt là phải tập trung, ưu tiên nguồn vật liệu cát phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam phía đông. Trước tình hình đó, Chính phủ đã tổ chức họp, chỉ đạo các địa phương liên quan bố trí đủ nguồn cung cấp cho dự án. Đến tháng 4/2025, các tỉnh Bến Tre (nay là Vĩnh Long), Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) đã cung cấp cho dự án tổng số 16 mỏ với trữ lượng cung cấp trong năm 2025 là 4,7 triệu m3, đáp ứng nhu cầu cát đắp nền còn lại của dự án khoảng 3,4 triệu m3.

Để bảo đảm việc triển khai dự án theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết 57, Bộ Xây dựng kiến nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính thường xuyên giám sát tình hình thực hiện dự án; có ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội các địa phương dự án thường xuyên quan tâm, hỗ trợ và kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; có ý kiến với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc về di dời hạ tầng kỹ thuật còn lại, tăng cường công tác quản lý nhà nước, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Đầu tháng 8/2025, Bộ Xây dựng đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có ý kiến thống nhất đối với việc đề xuất giao Ủy ban nhân dân TP.HCM quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM, bao gồm cả đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị hai địa phương sớm có ý kiến thống nhất đối với nội dung đề xuất của Bộ để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân TP.HCM quản lý, khai thác đoạn tuyến đồng bộ với toàn tuyến đường Vành đai 3 TP.HCM. Tuy nhiên, đến nay chưa nhận được ý kiến của hai địa phương nói trên về vấn đề này, trong khi dự án thành phần 1A do Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận (Ban Mỹ Thuận) là chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ ngày 19/8/2025, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Tại công văn này, Bộ Xây dựng nêu rõ việc tổ chức quản lý khai thác toàn bộ tuyến đường cần được nghiên cứu, giao một cơ quan chủ trì, thực hiện để bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt liên quan đến việc điều hành, vận hành các công trình phục vụ khai thác, thu phí như hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí tự động…

Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát

15:07, 08/09/2025

Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

15:21, 08/09/2025

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa bứt tốc, hoàn thành cuối năm 2025

09:42, 04/09/2025

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa bứt tốc, hoàn thành cuối năm 2025

Từ khóa:

dự án đầu tư đường Vành đai 3 giải phóng mặt bằng Giao thông quy hoạch thông xe kỹ thuật TP.HCM vật liệu xây dựng

Đọc thêm

Đồng Tháp rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025

Đồng Tháp rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025

UBND tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, tập trung cho các công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội...

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ dự án ADB hơn 2.000 tỷ đồng

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ dự án ADB hơn 2.000 tỷ đồng

Trong bối cảnh thời gian còn lại để thực hiện dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện đang dần khép lại, các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang tập trung cao độ, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả của dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)...

Phát triển hạ tầng, chìa khóa để Đồng Nai tăng trưởng kinh tế - xã hội

Phát triển hạ tầng, chìa khóa để Đồng Nai tăng trưởng kinh tế - xã hội

Với vị trí chiến lược khi là cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đa phương thức đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai...

Hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao trong tháng 10/2025

Hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao trong tháng 10/2025

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành sớm hoàn thiện, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 10/2025 để làm cơ sở triển khai dự án…

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành vào năm 2028 với tổng vốn đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng. Nhà đầu tư được vận hành, khai thác trong 21 năm 3 tháng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Tiêu điểm

2

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Bất động sản

3

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Kinh tế số

4

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: