Trái bưởi Việt Nam chính thức chinh phục thị trường Australia

Việc trái bưởi tươi của Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu sang Australia đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của ngành nông sản Việt. Đây không chỉ là thành quả của hơn hai năm đàm phán và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Sáng 9/10/2025, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Australia, và trái việt quất của Australia sang Việt Nam.
Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết trái bưởi tươi của Việt Nam hiện đã có mặt tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, và New Zealand. Với lợi thế chi phí sản xuất không quá cao và khả năng cho thu hoạch quanh năm, bưởi đã trở thành một trong những loại trái cây có tiềm năng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Từ năm 2015 đến nay, diện tích trồng bưởi cả nước đã tăng gấp đôi, sản lượng đạt gần 1 triệu tấn mỗi năm, mang về kim ngạch xuất khẩu khoảng 60 triệu USD trong năm 2024.
Đối với thị trường Australia, quá trình mở cửa kéo dài hơn hai năm với hàng loạt bước đàm phán, phân tích nguy cơ dịch hại, kiểm định kỹ thuật và hoàn thiện hồ sơ. Sự thành công này không chỉ là kết quả của nỗ lực kỹ thuật và đàm phán thương mại, mà còn là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác tin cậy giữa Việt Nam và Australia.
Việc bưởi tươi trở thành loại trái cây thứ 6 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Australia, sau thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh leo, là một cột mốc quan trọngị
Theo thỏa thuận, bưởi xuất khẩu sang Australia phải đảm bảo không nhiễm 19 loài sinh vật gây hại bị cấm, được chiếu xạ ở liều tối thiểu 150 Gy tại các cơ sở được cấp phép, và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về đóng gói, dán nhãn, kiểm dịch thực vật. Đây là những yêu cầu khắt khe nhưng cần thiết để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, đồng thời khẳng định uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Phát biểu tại sự kiện, bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi chứng kiến cột mốc này: “Tôi rất mong sớm được thưởng thức bưởi Việt Nam tại Australia. Thành công hôm nay là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn của hai nước. Tôi tin rằng cơ chế hợp tác "2+2" sẽ tiếp tục mang lại nhiều thành tựu mới trong thời gian tới”.
Tuy nhiên, để duy trì và phát triển thị trường này, các doanh nghiệp Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ cao, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Australia. Ông Phan Quốc Nam, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Blue Ocean, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, minh bạch và hiện đại. Đây là yếu tố then chốt giúp nông sản Việt Nam khẳng định thương hiệu tại thị trường khó tính này.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng chính thức mở cửa cho trái việt quất Australia – loại quả thứ 7 của nước này được phép nhập vào Việt Nam. Đây là kết quả hợp tác trong khuôn khổ cơ chế “2+2”, cho phép mỗi bên cùng lúc mở cửa thị trường cho hai sản phẩm nông sản ưu tiên. Sự kiện này không chỉ thúc đẩy thương mại nông sản song phương mà còn góp phần phát triển bền vững mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
Để hoạt động xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Australia và nhập khẩu quả việt quất của Australia vào Việt Nam diễn ra thuận lợi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng cần phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, cần tuyệt đối tuân thủ các quy định của phía Australia, đặc biệt trong quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và phòng trừ sinh vật gây hại, nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn sinh học. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền cho nông dân và hợp tác xã về các quy định, tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu để nâng cao nhận thức, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm, qua đó củng cố và lan tỏa hình ảnh nông sản Việt Nam uy tín, chất lượng cao trên thị trường quốc tế.
“Sự kiện này không chỉ là kết quả của nỗ lực kỹ thuật và đàm phán thương mại, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác tin cậy, hướng tới phát triển bền vững giữa Việt Nam và Australia. Hiện Australia đang là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 2,24 tỷ USD. Tuy vậy, so với tiềm năng, con số này vẫn còn khiêm tốn, mở ra nhiều dư địa phát triển trong thời gian tới”, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh.
