Trellia Cove: Không gian sống lý tưởng cho thế hệ trẻ thành đạt

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu về một không gian sống xanh, an lành và đầy đủ tiện ích đang trở thành xu hướng tất yếu, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Trellia Cove, một phân khu compound nằm trong khu đô thị Mizuki Park, đã được phát triển với mục tiêu đáp ứng nhu cầu trên, mang đến cho cư dân một môi trường sống lý tưởng, hòa quyện giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại.

“ỐC ĐẢO XANH” AN LÀNH TRONG LÒNG ĐÔ THỊ

Theo khảo sát thị trường bất động sản nửa đầu năm 2025 của batdongsan.com.vn, 88% người mua sẵn sàng chi thêm tới 10% để sở hữu một không gian sống xanh. Con số này phản ánh rõ lựa chọn của người trẻ: Không chỉ tìm nơi an cư, mà là tìm một môi trường sống có thể nuôi dưỡng cảm xúc, bồi đắp sức khỏe và tái tạo năng lượng. Càng trong guồng quay đô thị gấp gáp, nhu cầu sống giữa thiên nhiên càng trở nên cấp thiết.

Tại khu vực phía Nam TP.HCM, Mizuki Park là dấu ấn đô thị tích hợp nổi bật nhiều năm qua. Khu đô thị 26ha được phát triển bởi Nam Long và 2 doanh nghiệp Nhật Bản: Nishi Nippon Railroad và Hankyu Hanshin Properties.

Với mật độ xây dựng chỉ 29% và quy hoạch dựa trên cảnh quan tự nhiên, khu đô thị giữ trọn sự phong phú của hệ sinh thái bản địa - từ cây xanh, mặt nước đến sông ngòi, kênh rạch tự nhiên đi qua đô thị. Hơn 103.000 m2 mảng xanh, 17.000 m2 kênh đào len lỏi, khu công viên đảo Nhật ở vị trí trung tâm đô thị, tạo bản sắc sinh thái “thủy mộc” hiền hòa đặc trưng.

Tọa lạc ở điểm cuối trục giao thông chính của đô thị Mizuki Park, một mặt hướng ra hệ thống kênh đào, một mặt nhẹ nhàng nương theo dòng chảy tự nhiên của rạch Bà Lào, Trellia Cove là phân khu compound cuối cùng, thừa hưởng hệ sinh thái thiên nhiên sẵn có cùng địa thế “ốc đảo” độc đáo giữa lòng đô thị.

Trellia Cove – Phân khu compound cuối cùng của đô thị Mizuki Park gồm hơn 800 căn hộ và 24 nhà phố liên kế.

Trellia Cove được quy hoạch hài hòa thiên nhiên thông qua lối kiến trúc mở, tầm nhìn rộng thoáng, cảnh quan đa lớp. Theo đại diện Belt Collins, đơn vị tư vấn cảnh quan dự án, các không gian cảnh quan tại Trellia Cove thiết kế theo nguyên lý: Thiên nhiên là nền tảng và con người là trung tâm. Thiên nhiên không chỉ để nhìn ngắm, mà phải được cảm nhận bằng các giác quan, hoạt động và trải nghiệm của cư dân như đi dưới tán cây, ngửi mùi hương hoa, chạm vào lá cỏ, cảm nhận sự thay đổi của vi khí hậu.

Khu compound tạo sự khác biệt với cảnh quan sinh thái nhiều lớp, từ công viên ven sông hơn 3.000m2, các lối dạo bộ rợp bóng cây đến sàn ngắm cảnh - sân vườn trên khu vực tầng 3,... đưa thiên nhiên giao hòa cùng nhịp sống. Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm sống chậm, nuôi dưỡng cảm xúc và sự sáng tạo, cân bằng thể chất và tinh thần - những giá trị mà thế hệ trẻ hiện đại luôn hướng tới.

Nhịp sống an lành giữa “ốc đảo xanh” Trellia Cove.

KIẾN TẠO PHONG CÁCH SỐNG ĐA TRẢI NGHIỆM

Địa thế “ốc đảo” giúp Trellia Cove vừa giữ được tính riêng tư, biệt lập vừa kết nối trọn vẹn với nhịp sống năng động của toàn khu. Ngay bên trong nội khu, cư dân Trellia Cove tận hưởng chuỗi tiện ích đa dạng: Clubhouse với phòng tiệc, phòng game, thư viện, co-working; khu picnic, BBQ ngoài trời; sân chơi trẻ em; gym, khu tập golf,....

Chuỗi tiện ích nội khu đa dạng nâng tầm trải nghiệm sống tại Trellia Cove.

Trên những cung đường uốn lượn ven kênh, người trẻ bắt đầu ngày mới bằng vài vòng chạy bộ buổi sáng, hít thở bầu không khí trong lành dưới những hàng cây xanh, hay cùng gia đình bơi lội trong hồ bơi mát lành. Phòng gym trang bị hiện đại, khu yoga ngoài trời và sân thể thao đa năng đem lại lựa chọn phong phú để duy trì một lối sống khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Với người trẻ, vận động thường xuyên còn là “liệu pháp chữa lành” cho tâm trí. Mỗi buổi chạy, buổi tập yoga hay giờ bơi lội đều kích hoạt cơ thể giải phóng endorphin, tăng cường dopamine và serotonin – là các “hormone hạnh phúc” cần thiết, giúp giảm căng thẳng và nuôi dưỡng sự bình an nội tại.

Cách quy hoạch tiện ích phong phú với các không gian tĩnh - động, trong nhà - ngoài trời, đáp ứng nhu cầu tái tạo năng lượng, cân bằng toàn diện, đồng thời, tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa ông bà - bố mẹ - con cháu.

Song song đó, tại Trellia Cove, cư dân còn dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích toàn diện đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư – học tập – giải trí – mua sắm – chăm sóc sức khỏe của khu đô thị tích hợp Mizuki Park. Nổi bật có thể kể đến quảng trường - bến thuyền Marina Square quy tụ các thương hiệu F&B, siêu thị, không gian cộng đồng; công viên sự kiện hơn 8.000m2 cùng nhiều tiện ích mua sắm, giáo dục, thương mại… đã đi vào vận hành.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm khan hiếm, mảng xanh dần bị thay thế bởi các khối bê tông, thì Mizuki Park đã kiến tạo một hệ sinh thái bền vững, một miền xanh hiện hữu ngày càng gia tăng giá trị giữa lòng khu Nam Sài Gòn. Trên nền tảng ấy, Trellia Cove xuất hiện đúng thời điểm, thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ không gian xanh đa tầng, hệ tiện ích phong phú và cộng đồng cư dân hiện hữu đầy sức sống.

Với người trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X, Trellia Cove không chỉ là nhà, đó còn là nơi họ tìm lại ký ức tuổi thơ ngọt lành, với tiếng gió reo qua tầng cây, cánh diều căng gió, triền cỏ xanh rì, dòng nước chảy hiền hòa, những đứa trẻ thổi cánh bồ công anh bay trong nắng. Nhưng hơn hết, nơi đây còn mở ra những ký ức mới – gắn kết gia đình, lan tỏa yêu thương, tạo dựng nền tảng sống vững bền cho thế hệ tiếp nối. Đó chính là giá trị an cư mà Trellia Cove mang lại: Một tổ ấm yên bình, đủ đầy và tràn ngập cảm hứng hạnh phúc.