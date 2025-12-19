Chi tiết 8 khu đất TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội ở

Ngày 18/12, tại hội nghị tuyên truyền về Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội, TP. Hồ Chí Minh đã công bố 8 khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội, mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và người dân có thu nhập thấp…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, Nghị quyết 201 cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong việc lập quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư, giúp rút ngắn thời gian thủ tục từ 8 tháng xuống còn 45 ngày. Đây là bước tiến quan trọng nhằm đạt chỉ tiêu xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 (trong tổng số 1 triệu căn theo đề án của Chính phủ).

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách 8 khu đất được công bố, bao gồm các vị trí chiến lược, với quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn căn hộ. Trong đó, khu đất tại phường Rạch Dừa dự kiến xây dựng 2.295 căn hộ, là một trong những dự án lớn nhất trong kế hoạch của Thành phố. Các khu đất này hiện đang được quản lý bởi các cơ quan nhà nước và sẵn sàng cho các doanh nghiệp đăng ký đầu tư.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng dự thảo nghị quyết mới nhằm hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội, bao gồm việc hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng và miễn phí các thủ tục đầu tư xây dựng. Đây là những chính sách thiết thực nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, việc hoàn thành chỉ tiêu gần 200.000 căn nhà ở xã hội đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc đảm bảo chất lượng công trình và giá cả hợp lý cũng là những yếu tố quan trọng cần được quan tâm.

Với những bước đi đúng đắn, TP. Hồ Chí Minh có thể trở thành hình mẫu trong việc phát triển nhà ở xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố.