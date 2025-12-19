Chi tiết 8 khu đất TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội ở

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 19/12/2025
Phạm Vinh
19/12/2025, 14:07
Ngày 18/12, tại hội nghị tuyên truyền về Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội, TP. Hồ Chí Minh đã công bố 8 khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội, mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và người dân có thu nhập thấp…
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, Nghị quyết 201 cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong việc lập quy hoạch và lựa chọn nhà đầu tư, giúp rút ngắn thời gian thủ tục từ 8 tháng xuống còn 45 ngày. Đây là bước tiến quan trọng nhằm đạt chỉ tiêu xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 (trong tổng số 1 triệu căn theo đề án của Chính phủ).
Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách 8 khu đất được công bố, bao gồm các vị trí chiến lược, với quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn căn hộ. Trong đó, khu đất tại phường Rạch Dừa dự kiến xây dựng 2.295 căn hộ, là một trong những dự án lớn nhất trong kế hoạch của Thành phố. Các khu đất này hiện đang được quản lý bởi các cơ quan nhà nước và sẵn sàng cho các doanh nghiệp đăng ký đầu tư.
Ngoài ra, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng dự thảo nghị quyết mới nhằm hỗ trợ các dự án nhà ở xã hội, bao gồm việc hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng và miễn phí các thủ tục đầu tư xây dựng. Đây là những chính sách thiết thực nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này.
Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, việc hoàn thành chỉ tiêu gần 200.000 căn nhà ở xã hội đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc đảm bảo chất lượng công trình và giá cả hợp lý cũng là những yếu tố quan trọng cần được quan tâm.
Với những bước đi đúng đắn, TP. Hồ Chí Minh có thể trở thành hình mẫu trong việc phát triển nhà ở xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố.
Khu đất 0,98ha tại đường Tam Đa, phường Long Phước, quy mô dự kiến cung cấp 300 căn nhà ở xã hội. Hiện trạng đang là đất trống và đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối do Quỹ Phát triển nhà ở TP. Hồ Chí Minh quản lý. Khu đất có mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất là 2,4. Dự án cao 6 tầng (không kể tầng hầm, tầng lửng tại tầng trệt, tầng kỹ thuật và mái che buồng thang (nếu có), dự kiến phục vụ cho 1.232 người.
Khu đất 4,7ha tại phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), quy mô dự kiến 2.295 căn. Hiện, khu đất đang trống, đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố quản lý. Khu đất được quy hoạch gồm 3 block nhà chung cư cao 16 tầng. Mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất 6,4 lần.
Khu đất số 3, 4, 6, 7 thuộc khu 38 ha phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh có tổng diện tích 22.700 m2, với 2.770 căn hộ. Khu đất hiện đang là đất trống do phường Đông Hưng Thuận quản lý. Cụ thể gồm 04 lô: Lô CT3 có diện tích 7.147,8m2, số căn hộ dự kiến 700 căn; Lô CT4 diện tích 7.077,1m2, xây 700 căn; Lô CT6 có diện tích 11.836,3m2, xây 800 căn; Lô CT7 diện tích 4.850,8m2, xây 570 căn.
Khu đất số 61B, đường số 16, phường Khánh Hội, diện tích 3.812,3m2, quy mô dự kiến 504 căn. Dự án hiện đang là nhà kho do Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4 quản lý. Theo quy hoạch, dự án có mật độ xây dựng 50% (khối đế) và 40% (khối tháp), hệ số sử dụng đất tối đa 10 lần. Tầng cao công trình là 24 tầng, quy mô dân số 900 người.
Khu đất số 314 Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, diện tích 3.534,8m2, quy mô xây dựng 288 căn. Hiện, dự án đã tiến hành thi công phần cọc thử và cọc đại trà công trình chung cư và do Công ty Dịch vụ Công ích quận 8 đang quản lý. Theo quy hoạch, tầng cao xây dựng từ 12 - 22 tầng, mật độ xây dựng từ 30 - 40% và hệ số sử dụng đất từ 3,0 - 6,0 lần. Dự án dự kiến phục vụ cho 800 người.
Sáng ngày 19/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Tuyến cao tốc này dự kiến hoàn thành quý 4/2027, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng hơn 3 giờ và được đánh giá là tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam.
Sáng ngày 19/12, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp cùng UBND phường Vĩnh Hưng và các cơ quan chức năng tổ chức Lễ khởi công đầu tư xây dựng 2 tuyến đường theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.
Trục giao thông hai bên bờ sông Hồng dài khoảng 80 km có tuyến metro đi ngầm cùng hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha… sẽ kiến tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, mang tính biểu trưng của Thủ đô.
Hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2030, Ninh Bình xác định đô thị hóa phải song hành với tăng trưởng GRDP, lấy hạ tầng, công nghiệp xanh và logistics làm động lực thúc đẩy phát triển bền vững.
Sau khi lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) nhằm mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên cũng như mở rộng thêm đường Nguyễn Tất Thành, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã gửi kiến nghị xin được tiếp tục thực hiện dự án này.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: