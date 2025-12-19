Thứ Sáu, 19/12/2025

Tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam khởi công: TP. HCM đi Đà Lạt còn 3 giờ đồng hồ

Phong Anh

19/12/2025, 15:27

Sáng ngày 19/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Tuyến cao tốc này dự kiến hoàn thành quý 4/2027, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng hơn 3 giờ và được đánh giá là tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam.

Lễ khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sáng 19/12.
Lễ khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sáng 19/12.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 66km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11km, còn lại gần 54km thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng. Điểm đầu tuyến trùng với điểm cuối cao tốc Dầu Giây – Tân Phú; điểm cuối tại phường 1, thành phố Bảo Lộc, kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 74km, đã được khởi công vào cuối tháng 6/2025.

Theo thiết kế giai đoạn đầu, tuyến đường có bề rộng nền 17m, bố trí 4 làn xe ô tô, vận tốc khai thác 80km/h, dọc tuyến có làn dừng khẩn cấp không liên tục. Riêng tại các đoạn nền đào sâu, đắp cao, nút giao liên thông và một số cầu, mặt cắt ngang được thiết kế theo quy mô hoàn chỉnh, với bề rộng nền 22m nhằm bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn khai thác.

Ở giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc sẽ được mở rộng lên 22m, bổ sung 2 làn dừng khẩn cấp, đáp ứng nhu cầu lưu thông trong dài hạn. Dự án có tổng mức đầu tư gần 14.500 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, loại hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT). Tập đoàn Sơn Hải là đơn vị trúng thầu, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027 và vận hành, thu phí trong 23 năm 9 tháng.

Hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.
Hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Tỉnh Lâm Đồng cũng xác định cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án hạ tầng then chốt trong giai đoạn 2025 - 2030. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực Tây Nguyên.

Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, tuyến Tân Phú – Bảo Lộc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, qua đó giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20 vốn đang quá tải tạo dư địa thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp và logistics cho khu vực phía nam của tỉnh.

Được biết, thời gian gần đây Lâm Đồng liên tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng. Cùng với tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương kết nối Đà Lạt với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt cũng đang được UBND tỉnh Khánh Hòa giao các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Theo đó, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có tổng chiều dài khoảng 81km, tổng mức đầu tư khoảng 25.058 tỷ đồng; quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 80 - 100 km/h. Sau khi hoàn thành vào năm 2028, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang - Đà Lạt còn khoảng 1,5 - 2 giờ, so với khoảng 3,5 - 4 giờ như hiện tại.

Cùng với cao tốc, Đà Lạt cũng đang chuẩn bị nâng cấp sân bay Liên Khương - cửa ngõ hàng không của Đà Lạt với tổng mức đầu tư dự án khoảng 7.748 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.591 tỷ đồng đến năm 2030 và khoảng 3.157 tỷ đồng đến năm 2050.

Dự án HAUS Da Lat thu hút nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thay đổi diện mạo Đà Lạt.
Dự án HAUS Da Lat thu hút nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thay đổi diện mạo Đà Lạt.

Cùng với các công trình hạ tầng nghìn tỷ, giai đoạn phát triển mới của Đà Lạt được đánh dấu bởi sự gia tăng nhanh chóng của các dự án nhà ở, nghỉ dưỡng cao cấp, đón làn sóng đầu tư mạnh mẽ chưa từng có. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc, Singapore… đã không ngần ngại rót hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án cao cấp. Từ resort 5 sao thương hiệu quốc tế trước mặt hồ Xuân Hương đến khu nghỉ dưỡng trên các triền đồi xanh mướt, Đà Lạt đang trở thành "miền đất hứa" cho những ai tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Đà Lạt trở thành phủ phủ du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế.
Đà Lạt trở thành phủ phủ du lịch, thu hút khách trong nước và quốc tế.

Với những nền tảng vững chắc từ hạ tầng và sự tham gia của các nhà đầu tư lớn, Đà Lạt đang đứng trước ngưỡng cửa của một cú "cất cánh" ngoạn mục. Đà Lạt không chỉ củng cố vị thế là "thủ phủ nghỉ dưỡng" của Việt Nam mà còn có tham vọng vươn tầm quốc tế. Sự gia tăng của các dự án bất động sản cao cấp, cùng với lượng khách du lịch nội địa và quốc tế ngày càng đông, đang tạo ra một vòng tuần hoàn kinh tế tích cực: đầu tư thúc đẩy du lịch, du lịch lại kéo theo đầu tư phát triển hơn nữa.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy