Thứ Sáu, 19/12/2025

Chứng khoán

Hưng phấn dâng cao, VN-Index tăng vượt 1700 điểm

Kim Phong

19/12/2025, 15:31

Sức mạnh của nhóm cổ phiếu Vin hôm nay vẫn rất đáng kể, là động lực chính đưa VN-Index vượt qua mốc 1700 điểm. Tuy vậy nhóm blue-chips nói chung cũng không kém, thậm chí đợt tái cơ cấu ATC còn thúc đẩy dòng tiền lên đáng kể, xác nhận có sự hưng phấn cao.

VN-Index có hai phiên tăng rất mạnh tuần này.
VN-Index có hai phiên tăng rất mạnh tuần này.

Chỉ số lên cao nhất lúc 2h18, tăng gần 28,8 điểm, sau đó hạ nhiệt ít phút còn lại. Đợt ATC xuất hiện các giao dịch lớn của quỹ ETF, tình thế trở nên khó đoán hơn. VIC ngay khi vào đợt này đã bị bán xuống tận giá sàn, lập tức thổi bay đáng kể mức tăng của VN-Index. Tuy nhiên khả năng cân lệnh tích cực dần dần kéo lại. Đóng cửa chỉ số tăng 27,33 điểm (+1,63%) so với tham chiếu, lên mức 1704,31 điểm.

Thị trường ổn định lại nhanh với mức thanh khoản khá lớn là một biểu hiện mạnh mẽ, khi nhà đầu tư lựa chọn giao dịch ở thời điểm các quỹ vào lệnh. VIC tăng 4,06%, VHM tăng 6,95%, VPL tăng 5,63%, VRE tăng 4,45%. Bốn mã nhóm Vin đã đem về khoảng 15,5 điểm cho VN-Index. Dù vậy không chỉ riêng nhóm này tích cực, rổ VN30 ghi nhận 23 mã tăng/6 mã giảm 13 mã tăng vượt 1%.

Riêng ở Top 10 vốn hóa, ngoài VIC, VHM, còn có VCB tăng 1,23%, TCB tăng 1,82%, HPG tăng 1,14%, GAS tăng 1,11%. Rổ VN30 còn có SSI tăng 3,18%, VJC tăng 3,09%, MSN tăng 2,43%, STB tăng 2,08%.

Nhóm blue-chips này xuất hiện nhiều giao dịch ETF cuối ngày nên thanh khoản tăng mạnh 52% so với hôm qua, đạt 14.669 tỷ đồng, cao nhất 11 phiên trở lại đây. Thanh khoản lớn nhất thị trường là DGC, cổ phiếu này tiếp tục giảm mạnh thêm 6,28% nữa sau hai phiên sàn liên tiếp trước đó. Thanh khoản mã này hôm nay lên tới gần 2.625 tỷ đồng. VIC, SSI là hai blue-chips khác cũng đạt quy mô giao dịch ngàn tỷ đồng.

Mặc dù điểm số tăng rất tốt nhưng ảnh hưởng của các cổ phiếu blue-chips là quá rõ. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa vẫn chỉ cân bằng 162 mã tăng/154 mã giảm. Chỉ 75 cổ phiếu tăng vượt 1% và phía giảm quá 1% cũng có 78 mã. Trong sự cân bằng này, khác biệt nằm ở tỷ trọng phân bổ vốn.

Các cổ phiếu blue-chips hôm nay tăng tích cực nổi bật.
Các cổ phiếu blue-chips hôm nay tăng tích cực nổi bật.

Nhóm tăng giá mạnh hôm nay hút tiền rất ấn tượng. Trong 75 mã mạnh nhất, có 25 mã giao dịch vượt mức trăm tỷ đồng thanh khoản. Ngoài các blue-chips thuộc VN30, một số cổ phiếu tầm trung cũng rất ấn tượng: VIX tăng 1,36% với 685 tỷ đồng; VND tăng 2,58% với 517 tỷ; BSR tăng 6,69% với 391,1 tỷ; HAG tăng 3,14% với 302,5 tỷ… Các mã như PVD, VCI, DXG, PDR, KDH, NVL… cũng đều khớp trên trăm tỷ đồng. Tính chung nhóm mạnh nhất này chiếm 57,4% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE, con số tuyệt đối khoảng 12.016 tỷ đồng.

Trong khi đó nhóm giảm vượt 1% tuy cũng tương đương về số lượng nhưng đại đa số là các mã thanh khoản kém. Nếu không tính giao dịch cá biệt của DGC thì nhóm này chỉ khớp 1.188 tỷ đồng, chiếm 5,7% sàn HoSE. Ngoài DGC, chỉ có 3 cổ phiếu khác xuất hiện giao dịch lớn là DBC với 234,4 tỷ, giá giảm 2,45%; BAF với 147,9 tỷ, giá giảm 1,54%; GEE với 110,2 tỷ, giá giảm 2,13%. Số ít mã khác thanh khoản tầm 30-40 tỷ là HVN, BMP, HHV, YEG, VTP, QCG, HID.

Tính chung cả ngày, HoSE và HNX khớp lệnh 21.966 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, tăng 53,4% so với phiên trước. Với mức thanh khoản khá lớn này và tập trung nhiều vào nhóm biến động giá tăng mạnh, dòng tiền thể hiện khuynh hướng đẩy giá rõ ràng, dù chưa có sức lan tỏa thuyết phục.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng mua ròng tốt, một phần nhờ các giao dịch tái cơ cấu. Buổi sáng khối này bán ròng 576,9 tỷ đồng trên HoSE và sang chiều mua ròng 1.078,6 tỷ đồng. Chỉ có 3 cổ phiếu bị bán ròng nổi bật là DGC -640,4 tỷ, VIC -621,2 tỷ và FPT -118,7 tỷ. Phía mua ròng có HPG +343,7 tỷ, SSI +305,2 tỷ, BSR +152,6 tỷ, VIX +150,3 tỷ, MSN +146,9 tỷ, VCB +86 tỷ, VHM +81,3 tỷ…

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chips cổ phiếu dgc cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC Giao dịch ETF nhận định chứng khoán nhóm cổ phiếu Vin thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1700 điểm

