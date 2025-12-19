Nhiều dự án nhà ở xã hội được đồng loạt khởi công

Trong không khí trang trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 19/12/2025, hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Trị, Cần Thơ, Vĩnh Long… đã được khởi công, khánh thành, góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp.

Tại Hà Nội, UBND Thành phố đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vihoce Tiên Dương tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (tên thương mại: Tiên Dương Park City) tại thôn Lễ Pháp - xã Phúc Thịnh.

Dự án có quy mô diện tích 45ha, khi hoàn thành sẽ cung cấp 3.530 căn nhà, gồm: 3.103 căn nhà ở xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 căn nhà thấp tầng liền kề, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 12.465 người. Dự án được tích hợp hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ với: trường học các cấp, trung tâm thương mại – dịch vụ, công viên cây xanh, khu thể thao, khu sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe và nhiều không gian công cộng khác. Bên cạnh đó, cư dân còn được thụ hưởng chuỗi tiện ích ngoại khu phong phú xung quanh như công viên Kim Quy, các trung tâm thương mại, bệnh viện, hệ thống giáo dục...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, nhận định: "Việc khởi công Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 không chỉ bổ sung thêm một dự án mới, mà còn chính thức “bấm nút” khởi động chuỗi các khu đô thị nhà ở gắn với chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ Thành phố, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng chục nghìn người dân Thủ đô".

Theo lãnh đạo Thành phố, Hà Nội là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, đồng thời là trung tâm thu hút vốn đầu tư lớn nhất cả nước. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với bài toán phát triển nhà ở đô thị, đặc biệt là nhiệm vụ mở rộng qũy nhà ở dành cho người thu nhập thấp, công nhân, viên chức, người lao động và các đối tượng chính sách – nhiệm vụ được xác định là trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị.

Khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong công tác phát triển nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đánh giá đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, mà còn thể hiện rõ cam kết của chính quyền Thủ đô trong việc bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và công bằng, an sinh xã hội.

“Chúng ta không chỉ xây dựng nhà ở, mà đang kiến tạo nền tảng cho sự ổn định và hạnh phúc lâu dài của hàng vạn người lao động – những người trực tiếp góp phần tạo dựng diện mạo và tầm vóc của Thủ đô hôm nay và trong tương lai”, ông Phạm Quí Tiên chia sẻ.

Cùng thời điểm, Quảng Trị cũng tổ chức Lễ khởi công dự án Khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới, quy mô gồm 2 tháp chung cư cao 15 tầng với diện tích sử dụng đất 8.750m2. Dự án dự kiến xây dựng 560 căn hộ có diện tích từ 36m2 đến 76m2, tổng mức đầu tư gần 637 tỷ đồng. Về tiến độ, dự án đặt mục tiêu trong tháng 12/2027 sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản 2 tòa chung cư; đưa vào khai thác vận hành, bàn giao trong năm 2028.

Nhân dịp này, Hải Phòng cũng khánh thành dự án nhà ở xã hội Tràng Duệ; Hưng Yên khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến. Tương tự, Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ; Cần Thơ khánh thành hai tòa nhà ở xã hội tại chung cư Hồng Loan; Vĩnh Long triển khai dự án nhà ở xã hội tại khu hành chính và dân cư phường Long Châu…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu về công tác đầu tư xây dựng. Ảnh: VGP

Phát biểu trong Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm ngày 19/12 (tại điểm cầu trung tâm), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình Quốc hội thông qua những cơ chế đặc thù và chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng thành lập các Ban Chỉ đạo đối với các dự án trọng điểm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở những chỉ đạo và giải pháp đồng bộ, lĩnh vực xây dựng cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, diện tích nhà ở bình quân đã đạt 30m2 sàn/người, tăng 5,6m2. Từ năm 2021 đến nay, cả nước triển khai 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 637.000 căn. Riêng năm 2025, hoàn thành 102.146 căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch năm.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc phát triển các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống cho người dân, vừa tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững, ổn định thị trường bất động sản và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội.