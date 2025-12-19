VPBank triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế

VPBank chính thức triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO, mang đến trải nghiệm linh hoạt và tiết kiệm thời gian cho khách hàng trong mùa cao điểm cuối năm.

LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO MÙA CAO ĐIỂM CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

Cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu chuyển tiền quốc tế tăng mạnh, khi nhiều gia đình cần thanh toán học phí và sinh hoạt phí du học, chi trả chi phí y tế ở nước ngoài, thực hiện các chuyến công tác hoặc du lịch, thăm thân, thanh toán dịch vụ quốc tế... Nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí và đồng hành cùng khách hàng trong các nhu cầu giao dịch quốc tế đặc biệt vào giai đoạn cao điểm này, VPBank chính thức triển khai chương trình “Chuyển tiền Quốc tế 0 phí – Nhẹ như Không khí” từ ngày 17/12/2025 đến 16/3/2026 - miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế trên toàn hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch VPBank và ứng dụng VPBank.

Chương trình dành cho mọi khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển tiền quốc tế với các mục đích hợp pháp theo quy định hiện hành của VPBank. Tất cả các nhóm nhu cầu phổ biến đều nằm trong phạm vi áp dụng, từ học phí, sinh hoạt phí du học, chi phí khám chữa bệnh, chuyển tiền định cư, thanh toán dịch vụ từ nước ngoài đến chuyển tiền thừa kế hoặc trợ cấp thân nhân.

Ngoài ra, khách hàng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam không cư trú cũng có thể chuyển nguồn thu hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam ra nước ngoài. Loại tiền áp dụng bao gồm USD và các ngoại tệ khác tùy theo từng thời kỳ, trừ giao dịch ngoại tệ tiền mặt.

Trong các giao dịch chuyển tiền quốc tế, chi phí và sự an toàn, đảm bảo luôn là một trong những mối quan tâm lớn của khách hàng, đặc biệt vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu tăng cao.“Việc VPBank miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế do ngân hàng thực hiện giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí giao dịch, bên cạnh đó là sự hỗ trợ tư vấn miễn phí từ đội ngũ chuyên viên ngoại hối, đáp ứng đa dạng nhu cầu chuyển tiền lên tới 14 mục đích và hạn mức chuyển tiền linh hoạt… mang đến cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn, thuận tiện và hiệu quả nhất” - Đại diện VPBank chia sẻ.

Cụ thể, cùng với ưu đãi về phí, khách hàng được hỗ trợ tư vấn miễn phí từ đội ngũ chuyên viên ngoại hối, đảm bảo mỗi giao dịch được thực hiện đúng mục đích, đúng quy định và chứng từ đầy đủ. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những khách hàng lần đầu chuyển tiền quốc tế hoặc có giao dịch đặc thù cần xử lý chứng từ phức tạp. Hạn mức chuyển tiền linh hoạt, có thể tối đa hóa dựa trên từng mục đích cụ thể; tỷ giá ở mức cạnh tranh trên thị trường; các chính sách bán ngoại tệ phù hợp theo nhu cầu từng nhóm khách hàng, đi kèm nguồn cung ngoại tệ đa dạng như USD, CAD, AUD, EUR , JPY, thời gian nhận tiền chỉ từ 1-2 ngày,…

Số hóa toàn diện, hoàn thiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO.

VPBank cũng đã hoàn tất nâng cấp toàn diện dịch vụ chuyển tiền quốc tế trên ứng dụng VPBank NEO nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Nếu trước đây khi giao dịch chuyển tiền quốc tế, khách hàng thường phải đến quầy và chuẩn bị nhiều thủ tục, thì hiện nay toàn bộ quy trình đã được VPBank số hóa, giúp khách hàng có thể chủ động thực hiện giao dịch ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào.

Thông qua VPBank NEO, khách hàng có thể tạo lệnh chuyển tiền, khai báo thông tin, tải chứng từ, theo dõi trạng thái giao dịch chỉ với vài thao tác. Đặc biệt, VPBank hiện là một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam cho phép khách hàng chuyển tiền quốc tế trực tuyến với 14 mục đích giao dịch đa dạng, bao phủ gần như toàn bộ các nhu cầu hợp pháp về chuyển tiền du học, định cư, thừa kế, chuyển nguồn thu hợp pháp, mở rộng đáng kể so với giới hạn 3 mục đích trước đây.

Việc mở rộng này giúp loại bỏ nhiều rào cản từng khiến khách hàng gặp khó khi chuyển tiền quốc tế thông qua ngân hàng, đồng thời mang đến trải nghiệm linh hoạt hơn cho ba nhóm khách hàng gồm người cư trú, người không cư trú và người nước ngoài, cả trên ứng dụng VPBank NEO lẫn tại quầy giao dịch.

Trong bối cảnh nhu cầu du học, công tác ở nước ngoài, thăm thân và thanh toán dịch vụ quốc tế ngày càng phổ biến, một kênh chuyển tiền quốc tế vừa linh hoạt vừa tiết kiệm là lợi thế quan trọng đối với người dùng. Việc VPBank triển khai ưu đãi miễn phí chuyển tiền quốc tế cùng quá trình hoàn thiện tính năng trên VPBank NEO cho thấy định hướng kiên định trong việc giúp mọi giao dịch toàn cầu của khách hàng cá nhân trở nên nhanh gọn và tối ưu chi phí hơn.

Đây cũng là bước đi tiếp theo của VPBank trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, đưa các giải pháp chuyển tiền quốc tế lên ứng dụng VPBank NEO nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giao dịch toàn cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website https://www.vpbank.com.vn/uu-dai/retail/other-promotion-category/fx-mien-phi-chuyen-tien-quoc-te