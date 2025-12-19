Khởi công 2 tuyến đường theo phương thức đối tác công tư tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 19/12/2025
Thu Hà
19/12/2025, 14:57
Sáng ngày 19/12, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp cùng UBND phường Vĩnh Hưng và các cơ quan chức năng tổ chức Lễ khởi công đầu tư xây dựng 2 tuyến đường theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.
Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, mà còn thể hiện sự đồng hành trách nhiệm của doanh nghiệp trong mục tiêu phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại và bền vững của Thủ đô.
Theo đó, hai tuyến đường được đầu tư xây dựng gồm tuyến đường quy hoạch nối từ đầu ngõ 319 Vĩnh Hưng đến khu Tập thể Viện 108 và tuyến đường theo quy hoạch mặt cắt 21,5m kết nối giữa khu sinh thái Vĩnh Hưng với tổ hợp nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ và trường học Rivea Hanoi, thuộc khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng.
Việc triển khai các tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường khả năng kết nối với các trục giao thông hiện hữu, qua đó giảm tải áp lực hạ tầng, cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt và nâng cao chất lượng sống cho người dân trên địa bàn.
Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khởi côngBuổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, cùng đại diện tập đoàn Tân Á Đại Thành và các đơn vị tham gia triển khai dự án.
Công trình nằm trong chuỗi các dự án trọng điểm được đồng loạt khởi công trong ngày 19/12, hướng tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, qua đó lan tỏa tinh thần thi đua, chung tay xây dựng và phát triển đất nước.
Hai tuyến đường được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán, thể hiện rõ tinh thần chia sẻ trách nhiệm giữa doanh nghiệp và Nhà nước trong việc đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và địa phương.
Không chỉ đóng vai trò là hạ tầng giao thông khu vực, các tuyến đường còn góp phần hoàn thiện kết nối giao thông khu Đồng Quan, tạo động lực phát triển cho khu vực, trong đó có khu phức hợp hạng sang Rivea Hanoi – dự án có quy mô gần 3hecta, được quy hoạch hiện đại và đồng bộ, hài hòa giữa tiện nghi và môi trường sống, góp phần định hình chuẩn sống mới cho cư dân khu vực phía Nam Thủ đô.
Lễ khởi công được đánh giá là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho phường Vĩnh Hưng, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội khu vực.
Trong thời gian tới, Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho hay sẽ cùng các đơn vị thi công và cơ quan chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.
Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành khẳng định, việc tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giao thông không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng và địa phương, mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần đồng hành cùng Hà Nội trong mục tiêu phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại và bền vững.
Sáng ngày 19/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Tuyến cao tốc này dự kiến hoàn thành quý 4/2027, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng hơn 3 giờ và được đánh giá là tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam.
Trục giao thông hai bên bờ sông Hồng dài khoảng 80 km có tuyến metro đi ngầm cùng hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha… sẽ kiến tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, mang tính biểu trưng của Thủ đô.
Ngày 18/12, tại hội nghị tuyên truyền về Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội, TP. Hồ Chí Minh đã công bố 8 khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội, mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và người dân có thu nhập thấp…
Hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2030, Ninh Bình xác định đô thị hóa phải song hành với tăng trưởng GRDP, lấy hạ tầng, công nghiệp xanh và logistics làm động lực thúc đẩy phát triển bền vững.
Sau khi lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) nhằm mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên cũng như mở rộng thêm đường Nguyễn Tất Thành, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã gửi kiến nghị xin được tiếp tục thực hiện dự án này.
