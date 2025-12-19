Thứ Sáu, 19/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng

Phan Dương

19/12/2025, 14:08

Trục giao thông hai bên bờ sông Hồng dài khoảng 80 km có tuyến metro đi ngầm cùng hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha… sẽ kiến tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, mang tính biểu trưng của Thủ đô.

Phối cảnh tổng thể Trục cảnh quan đại lộ Sông Hồng
Phối cảnh tổng thể Trục cảnh quan đại lộ Sông Hồng

Ngày 19/12/2025, tại phường Phú Thượng, Liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.

Đây là 1 trong 234 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo định hướng quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của Thành phố Hà Nội.

Quy mô đầu tư của tổng thể dự án này gồm: trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị.

Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được chia thành 4 dự án thành phần độc lập.

Trong đó, dự án thành phần 1 là trục đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường, gồm: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án thành phần 1 gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4 -10 làn xe, chiều dài 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.

Dự án thành phần 2 là Trục đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường, gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8 -10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004ha cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.

VnEconomy

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Liên danh các nhà đầu tư cho biết: Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là công trình hạ tầng đô thị trọng điểm, được triển khai theo đúng chủ trương, định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô, phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy Hà Nội, phù hợp với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhằm hiện thực hóa Quy hoạch phân khu sông Hồng gắn với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô.

Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030). Khi đi vào hoạt động, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế xã hội và biểu trưng cho Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Đô thị hóa gắn với tăng trưởng GRDP, Ninh Bình vạch rõ lộ trình đến 2030

11:45, 19/12/2025

Đô thị hóa gắn với tăng trưởng GRDP, Ninh Bình vạch rõ lộ trình đến 2030

Chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội xin được tiếp tục thực hiện dự án

10:14, 19/12/2025

Chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội xin được tiếp tục thực hiện dự án

Bộ Xây dựng trả lời về nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng cao

17:36, 17/12/2025

Bộ Xây dựng trả lời về nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng cao

Từ khóa:

các dự án Hà Nội Trục cảnh quan Sông Hồng

Đọc thêm

Tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam khởi công: TP. HCM đi Đà Lạt còn 3 giờ đồng hồ

Tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam khởi công: TP. HCM đi Đà Lạt còn 3 giờ đồng hồ

Sáng ngày 19/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Tuyến cao tốc này dự kiến hoàn thành quý 4/2027, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng hơn 3 giờ và được đánh giá là tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam.

Khởi công 2 tuyến đường theo phương thức đối tác công tư tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

Khởi công 2 tuyến đường theo phương thức đối tác công tư tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội

Sáng ngày 19/12, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp cùng UBND phường Vĩnh Hưng và các cơ quan chức năng tổ chức Lễ khởi công đầu tư xây dựng 2 tuyến đường theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Chi tiết 8 khu đất TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội ở

Chi tiết 8 khu đất TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội ở

Ngày 18/12, tại hội nghị tuyên truyền về Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội, TP. Hồ Chí Minh đã công bố 8 khu đất dự kiến xây dựng nhà ở xã hội, mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư và người dân có thu nhập thấp…

Đô thị hóa gắn với tăng trưởng GRDP, Ninh Bình vạch rõ lộ trình đến 2030

Đô thị hóa gắn với tăng trưởng GRDP, Ninh Bình vạch rõ lộ trình đến 2030

Hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2030, Ninh Bình xác định đô thị hóa phải song hành với tăng trưởng GRDP, lấy hạ tầng, công nghiệp xanh và logistics làm động lực thúc đẩy phát triển bền vững.

Chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội xin được tiếp tục thực hiện dự án

Chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội xin được tiếp tục thực hiện dự án

Sau khi lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) nhằm mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên cũng như mở rộng thêm đường Nguyễn Tất Thành, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã gửi kiến nghị xin được tiếp tục thực hiện dự án này.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hưng phấn dâng cao, VN-Index tăng vượt 1700 điểm

Chứng khoán

2

Tuyến cao tốc “xuyên rừng đẹp nhất” Việt Nam khởi công: TP. HCM đi Đà Lạt còn 3 giờ đồng hồ

Bất động sản

3

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025

Tiêu điểm

4

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ tiếp nhận thủ tục của người dân và doanh nghiệp qua một cửa duy nhất

Kinh tế số

5

VPBank triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy