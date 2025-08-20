Trên 40 doanh nghiệp Philippines đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác

Đoàn doanh nghiệp Philippines sẽ tìm hiểu, khám phá tiềm năng thị trường Việt Nam, gặp gỡ các cơ quan quản lý, tham dự chương trình B2B gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và thăm quan thực tế cơ sở, nhà máy sản xuất...

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết tính đến ngày 19/8 đã có tổng số 105 cá nhân đại diện cho khoảng trên 40 doanh nghiệp Philippines đăng ký sang Việt Nam tham gia sự kiện Viet Nam International Sourcing Expo 2025.

"Có thể nói, đây là con số kỷ lục của kỷ lục, lần đầu tiên một số lượng lớn các doanh nhân Philippines đăng ký tham gia một sự kiện Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế được tổ chức tại Việt Nam", ông Phùng Văn Thành, Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Philippines nhận định.

Con số đăng ký này vượt xa kỷ lục 70 đại biểu, đại diện cho hơn 20 doanh nghiệp Philippines đến Việt Nam tham dự sự kiện Viet Nam International Sourcing Expo 2024.

Ông Thành chia sẻ năm 2024, Thương vụ Việt Nam đã thành công vận động mời và tổ chức đoàn gồm 70 đại biểu đại diện cho khoảng trên 20 doanh nghiệp bao gồm nhóm các doanh nghiệp thành viên của Phòng Thương mại Philippines – Trung Quốc (Philippines - China Chamber of Commerce); nhóm các doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines khu vực Thành phố Quezon.

Đoàn doanh nhân Philippines đến Việt Nam tham dự sự kiện năm nay đại diện cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: dịch vụ logistic và vận tải, sản xuất dược phẩm, sản xuất thực phẩm, cung ứng dịch vụ khách sạn, nhà hàng, chuỗi cung ứng thương mại điện tử, dịch vụ đào tạo, dịch vụ hàng không, bệnh viện và giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ nhà ở, công nghiệp giấy, thương mại điện tử và bán lẻ, phân phối sản phẩm thủy sản, hải sản, sản phẩm nông nghiệp, phân phối bán lẻ thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh; sản xuất phân phối sản phẩm nhựa…

Các doanh nghiệp, tập đoàn tham gia như EDL Group; Airspeed Group of Companies; SPD Group; Lloyd Laboratories; MH Food Group; Go Food Ventures; Prestige Paper Products; Executive Genesis Services; Helix Software Techonologies; doanh nghiệp thành viên thuộc Philippine Chamber of Commerce-South Lozon; AM-Europharma Corporation; DM Global; Romac Services and Trading; KPP Powers Commodities; AgriPanalo; các doanh nghiệp thành viên thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines – Khu vực Thành phố Quezon; các doanh nghiệp thành viên thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippines – Chi nhánh Lipa; các doanh nghiệp thành viên thuộc Hiệp hội các nhà xuất khẩu Philippines – Philexport.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho rằng với số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia sự kiện đông đảo đã khẳng định Việt Nam đang trở thành một điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp Philippines tìm hiểu, khai phá cơ hội hợp tác giao thương, tìm kiếm các nguồn cung hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân Philippines, trong bối cảnh nền sản xuất hàng hóa của Philippines còn nhiều hạn chế và không bắt kịp với nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Ông Thành cũng cho biết Chương trình của đoàn doanh nghiệp Philippines tại Việt Nam sẽ tập trung vào ba nội dung bao gồm: Thăm quan tìm hiểu khám phá tiềm năng thị trường; gặp gỡ các cơ quan quản lý và tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại B2B giữa doanh nghiệp Philippines và doanh nghiệp Việt Nam; tham gia chương trình B2B gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và thăm quan thực tế cơ sở/nhà máy sản xuất.