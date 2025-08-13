Tập đoàn lớn của Philippines muốn mở rộng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng Việt Nam

Aboitiz Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành lâu đời của Philippines, với giá trị tài sản vào khoảng 17 tỷ USD, đang hoạt động đầu tư và kinh doanh trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng từ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, cơ sở hạ tầng giao thông, sân bay, ngân hàng, năng lượng, bất động sản…

Aboitiz Group bao gồm các công ty con hoạt động trong các ngành, lĩnh vực quan trọng khác nhau, cụ thể Aboitiz Equity Ventures Inc.; Aboitiz Power Corporation; Aboitiz Foods; Aboitiz InfraCapital.

Thông qua các công ty con, Aboitiz Group đã thực hiện nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam, bao gồm dự án sản nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, tổng vốn đầu tư 45 triệu USD, hàng năm sản xuất khoảng 300.000 tấn thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và động vật. Thứ hai là dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản tại tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc Tp. Hồ Chí Minh, với công xuất 270.000 tấn mỗi năm. Các dự án thứ ba và thứ tư cũng là các dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi đặt tại tỉnh Hà Nam cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình và Hà Nội.

Aboitiz Power Corporation được thành lập năm 1998 với các hoạt động tập trung trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm sản xuất, phân phối và dịch vụ bán lẻ điện. Tính đến tháng 3 năm 2025, tổng giá trị tài sản của Aboitiz Power vào khoảng 9,7 tỷ USD. Hiện nay Aboitiz Power đang điều hành hoạt động 50 dự án sản xuất điện tại Philippines với tổng công xuất 5.000 MW.

Ông Phùng Văn Thành, Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Philippines, cho biết trước đó ngày 2/6/2025, Thương vụ Việt Nam tại Philippines có buổi làm việc và trao đổi hiệu quả với các lãnh đạo cấp cao đại diện cho các công ty thuộc Aboitiz Group. Tại buổi làm việc, Thương vụ Việt Nam tại Philippines đã giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư tại Việt Nam, đánh giá những tiềm năng, cơ hội và thúc đẩy mở rộng hợp tác đầu tư của Tập đoàn Aboitiz tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện của Tập đoàn Aboitiz đã đánh giá cao môi trường đầu tư Việt Nam và xác định Việt Nam là một trong những thị trường mà tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực để mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines làm việc với các lãnh đạo cấp cao đại diện cho các công ty thuộc Aboitiz Group.

Không chỉ dừng lại ở việc tăng vốn và mở rộng đầu tư đối với các dự án đã thực hiện, Aboitiz Group còn tìm kiếm cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực mới, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng, một trong những lĩnh vực quan trọng mà Tập đoàn Aboitiz, cụ thể là Công ty Aboitiz Power Corporation đã có sẵn năng lực và kinh nghiệm.

“Đây là tín hiệu cho thấy những chuyển biến tích cực trong quan hệ đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Philippines, đặc biệt là sự tin tưởng của các nhà đầu tư Philippines vào môi trường đầu tư của Việt Nam”, ông Thành nhấn mạnh.

Bộ Công Thương cho rằng Philippines là một trong những quốc gia đi đầu trong làn sóng đầu tư vào Việt Nam khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa thị trường và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Từ đầu những năm 1990, Tập đoàn San Miguel là một trong những tập đoàn nước ngoài đi tiên phong tìm hiểu và thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, cụ thể hóa bằng dự án nhà máy bia thuộc Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động từ tháng 11 năm 1994.

Mặc dù là một trong những quốc gia đi đầu trong làn sóng đầu tư vào Việt Nam, tuy nhiên trong nhiều thập kỷ sau đó, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, các dự án và số vốn đầu tư của Philippines vào Việt Nam chỉ dừng lại ở mức độ khiêm tốn.

Thống kê lũy kế đến tháng 4/2024 đối với các dự án còn hiệu lực, có tổng số 98 dự án đầu tư từ Philippines tại Việt Nam với tổng số vốn là 609,46 triệu USD. Trong đó số dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lớn nhất, với tổng số 22 dự án. Tiếp đến là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với 21 dự án. Trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy có 20 dự án.

Số lượng các dự án đầu tư của Philippines tập trung chủ yếu tại Tp. Hồ Chí Minh (gồm cả tỉnh Bình Dương cũ), với 59 dự án, Hà Nội với 14 dự án. Số lượng dự án còn lại tại các tỉnh/thành gồm Cần Thơ; An Giang; Cà Mau; Đồng Nai; Hà Tĩnh…