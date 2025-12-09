Ổn định thị trường Tết 2026: Hà Nội tăng 10% - 20% lượng hàng hoá dự trữ

Để đảm bảo cân đối cung - cầu và bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu tăng từ 10% - 20% so với tháng thường. Đặc biệt, Thành phố còn triển khai các giải pháp đột phá, cho phép áp dụng mức khuyến mại tối đa lên tới 100% nhằm kích cầu tiêu dùng...

Công tác đảm bảo cân đối cung-cầu hàng hóa và bình ổn thị trường luôn được Sở Công Thương Hà Nội đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được triển khai xuyên suốt, gắn liền với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

KHÔNG ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG THIẾU HÀNG, SỐT GIÁ

Chuẩn bị cho giai đoạn cuối năm và 3 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch dự trữ hàng hóa với lượng lớn các mặt hàng thiết yếu.

Việc này được triển khai thông qua Chương trình bình ổn thị trường với sự tham gia của 19 đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, cung ứng hàng bình ổn qua 10.700 điểm bán, bao gồm 131 siêu thị, 6.093 cửa hàng kinh doanh tổng hợp, và 245 điểm bán tại các chợ.

Theo Sở Công Thương, lượng hàng hóa thiết yếu dự kiến phục vụ Tết là rất lớn. Cụ thể, gạo khoảng 301 nghìn tấn; thịt lợn khoảng 60 nghìn tấn; thịt gà, vịt 20 nghìn tấn; thịt bò 16 nghìn tấn; trứng gia cầm khoảng 401 triệu quả; rau củ khoảng 334,5 nghìn tấn; thực phẩm chế biến khoảng 16,7 nghìn tấn; thủy hải sản 16,7 nghìn tấn.

Trong khi đó, khả năng cung ứng của Hà Nội với thịt gà, vịt đáp ứng 209% (khoảng 42 nghìn tấn); trứng gia cầm đáp ứng 184,7% (khoảng 741 triệu quả); thịt lợn đáp ứng 109% (khoảng 65,6 nghìn tấn); gạo đáp ứng 50,1% (khoảng 150,9 nghìn tấn); rau, củ đáp ứng 55,7% (khoảng 186 nghìn tấn). Các mặt hàng cần nhập thêm từ các tỉnh, thành phố khác bao gồm thủy hải sản nước lợ, nước mặn, thực phẩm chế biến, thịt bò, gạo và rau củ.

Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết căn cứ dân số, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, diễn biến thị trường trên địa bàn Thành phố, Sở Công Thương đã định hướng các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa tăng từ 10% - 20% so với các tháng trong năm để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu, tránh tình trạng thiếu hàng, đứt hàng.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu các doanh nghiệp cần bám sát về tình hình nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, trường hợp xảy ra biến động về nguồn cung đối với một mặt hàng, cần có phương án về mặt hàng thay thế, đảm bảo.

KHAI THÁC TỐI ĐA CHUỖI LIÊN KẾT VÙNG, KÍCH CẦU TIÊU DÙNG

Để bổ sung nguồn cung còn thiếu, Sở Công Thương đã tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức khoảng 30 sự kiện, hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm nhằm kết nối sản phẩm nông sản OCOP và đặc sản vùng miền.

Theo đó, đã có trên 4.000 sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền và 3.463 sản phẩm OCOP của Hà Nội được kết nối thành công tới các hệ thống phân phối Thủ đô.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thông tin tại Hội nghị.

Song song với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã duy trì, phát triển 170 chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản an toàn và 1.327 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn từ Hà Nội và 43 tỉnh, thành phố khác. 100% các chuỗi này được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương.

Nhằm tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, Sở Công Thương tập trung tổ chức nhiều hoạt động kích cầu quy mô lớn, gắn liền với chuyển đổi số và phát triển thương mại hiện đại.

Các hoạt động khuyến mại đã được tổ chức, điển hình như chương trình Khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2025, với các Hội chợ Ngày hội Khuyến mại tháng 7, tháng 11. Đặc biệt, sự kiện “Hà Nội đêm không ngủ - Ha Noi Midnight Sale 2025” thu hút sự tham gia của 200 đơn vị, với tổng giá trị chương trình khuyến mại lên đến hơn 30.000 tỷ đồng.

Lượng khách hàng mua sắm tại các hệ thống bán lẻ tăng từ 50% - 80% so với ngày thường, và lượng truy cập mua sắm trực tuyến tăng hơn 200%. Xu hướng mua sắm trực tuyến chiếm hơn 50% trong thời gian diễn ra sự kiện.

Công tác phát triển sản phẩm OCOP cũng được chú trọng. Tính đến nay, Hà Nội đã phát triển được 119 điểm OCOP. Thành phố đã đánh giá và cấp được 3.463 sản phẩm OCOP (chiếm 21% sản phẩm cả nước), bao gồm 09 sản phẩm 5 sao và 1.576 sản phẩm 4 sao.

Từ nay đến Tết, Thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh tổ chức bán hàng phục vụ Tết tại hệ thống bán hàng hiện đại và truyền thống, bao gồm 30 Trung tâm thương mại, 131 siêu thị, 469 chợ và trên 2.800 cửa hàng tiện ích, chuỗi. Đặc biệt, sẽ tổ chức các Chợ Hoa Xuân và các chuyến bán hàng lưu động về khu vực ngoại thành, khu công nghiệp để phục vụ nhân dân.

GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ CHO TẾT BÍNH NGỌ 2026

Nhằm duy trì đà tăng trưởng và phục vụ Tết, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025, từ 01/12/2025 đến 18/01/2026, cho phép áp dụng mức khuyến mại tối đa lên tới 100% giá trị hàng hóa, thay vì giới hạn 50% như thông thường. Các đơn vị kinh doanh được khuyến khích mở cửa bán hàng đến hết ngày 30 Tết và mở cửa trở lại trong các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng Giêng để phục vụ nhân dân.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống thực phẩm bẩn, và đảm bảo an toàn thực phẩm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thường xuyên, liên tục để ngăn chặn hành vi gian lận thương mại và giữ vững sự ổn định.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-QLTT ngày 26/11/2025 về cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm trong các tháng cuối năm 2025, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mục tiêu là phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm, và các hành vi gian lận thương mại khác. Đồng thời, ngăn chặn việc lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết để gây bất ổn thị trường hoặc tăng giá bất hợp lý.

Ông Hiệp cho biết từ nay đến Tết, công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: Quần áo, giày dép, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Đặc biệt chú trọng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm đông lạnh. Đồng thời đấu tranh với hàng cấm như pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, thuốc lá điếu nhập lậu.

Sở Công Thương Hà Nội cũng đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường phối hợp theo dõi sát thị trường, nắm bắt thông tin về giá cả và sức mua, kịp thời điều tiết đưa hàng về các khu vực thiếu hàng để phục vụ nhân dân, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá đột biến, với mục tiêu ổn định CPI dưới 4%.