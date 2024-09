Triển khai Tổ công tác tiền phương về cung ứng, điều tiết hàng hóa thiết yếu

Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương phía Bắc, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Sở Công Thương các địa phương đã khẩn trương nắm bắt tình hình, chuẩn bị nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu đảm bảo phục vụ nhân dân.

Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết tính đến 11h ngày 11/9, theo ghi nhận báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, hệ thống bán lẻ và các chợ, nguồn cung hàng hóa thiết yếu vẫn cơ bản được đảm bảo để phục vụ người dân.

Song do một số điểm bán trên địa bàn nằm trong khu vực ngập úng dẫn đến công tác vận chuyển hàng hóa chậm hơn so với thông thường. Các mặt hàng rau, củ, quả có tăng do mưa, ngập khiến rau bị hỏng và khó khăn trong công tác thu hoạch và vận chuyển. Tuy nhiên, các mặt hàng này đã được chủ động điều chuyển từ nguồn hàng các tỉnh phía Nam ra nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân.

Tại tỉnh Quảng Ninh, mặc dù cơ sở vật chất một số chợ bị hư hỏng do bão gây ra nhưng các tình hình cung ứng hàng hóa tại các siêu thị, chợ vẫn duy trì hoạt động. Hiện có 130/133 chợ, 11 siêu thị kinh doanh tổng hợp và 342 cửa hàng tiện lợi trên địa bàn đa số đều duy trì bán các mặt hàng thiết yếu; trong đó có rau củ quả, thịt, trứng.

Tỉnh Quảng Ninh vẫn đáp ứng nhu cầu cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. Giá các mặt hàng cơ bản ổn định, trừ một số mặt hàng như rau xanh, thịt có mức tăng nhẹ từ 10-15% so với thời điểm trước bão.

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng mưa lớn, nhiều tuyến đường thành phố bị ngập nước, nhưng hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường.

Tại các chợ, mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau củ quả nguồn cung dồi dào, nhu cầu mua sắm không biến động nhiều (tăng 5-10% so với ngày thường).

Tại các siêu thị, nguồn cung hàng hóa tăng 80-100% (chủ yếu đối với các mặt hàng thiết yếu). Do tâm lý lo ngại mưa lũ, sạt lở tại các tỉnh phía Bắc kéo dài, ngay từ chiều ngày 10/9, khách hàng vào mua sắm tại các siêu thị tăng đột biến (tăng trên 150-170% so với ngày thường). Người dân Hải Phòng xếp hàng dài mua nhu yếu phẩm như thịt, cá, rau xanh, các loại đồ ăn sẵn, bánh mỳ, lương khô, sữa, nước. Song giá cả hàng hóa tại các siêu thị vẫn ổn định so với ngày thường, không có tăng giá các mặt hàng, lượng hàng bán ra tăng mạnh từ 50-80% so với ngày thường.

Còn Bắc Giang vẫn có mưa, nước đang rút. Tại một số địa bàn bị ngập lụt, chính quyền và các nhà hảo tâm vẫn cung ứng lương thực hàng ngày. Các hoạt động thương mại trên địa bàn vẫn diễn ra bình thường, nguồn cung đáp ứng đủ nhu cầu.

Nước Sông Cầu tại Thái Nguyên đang rút, tuy nhiên một số khu vực tại thành phố Thái Nguyên vẫn bị ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại. Một số vùng tại huyện Phú Bình, khu dân cư Soi Cốc, thành phố Phổ Yên vẫn bị ngập lụt.

Đối với các khu vực bị ngập lụt, tỉnh vẫn triển khai công tác tiếp tế thực phẩm. Ngoài các khu vực bị ngập lụt, việc lưu thông, cung ứng hàng hóa vẫn diễn ra bình thường.

Dù nước sông Hồng vẫn cao tại điểm thành phố Yên Bái và các huyện, song theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, hàng hóa vẫn đáp ứng nhu cầu, giá tăng chủ yếu là rau xanh tăng từ 15-20%. Tuy nhiên, do ngập sâu cục bộ tại thành phố Yên Bái nên công tác chuyển hàng hóa đi huyện gặp khó khăn.

Tại Hà Giang, do ảnh hưởng của bão, một số tuyến huyện vẫn xảy ra mưa vừa và to dẫn đến sạt lở khá nghiêm trọng nên tạm thời theo ghi nhận huyện Xí Mần không thể thông thương hàng hóa. Chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai phương án khắc phục để lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân.

Hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện khác của Hà Giang cơ bản diễn ra bình thường. Nguồn cung hàng hóa và giá cả các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định.

Bộ Công Thương nhận định, qua tổng hợp báo cáo tình hình cung ứng hàng hóa từ Sở Công Thương các tỉnh/thành phố cho thấy, đối với các khu vực chưa bị ngập lụt, chia cắt, tình hình cung ứng hàng hóa vẫn được bảo đảm, giá hàng hóa tại các hệ thống phân phối hiện đại được giữ ổn định.

Còn tại các chợ truyền thống, giá một số loại rau, củ, thịt lợn, mỳ có tăng nhưng nguồn cung được bổ sung thường xuyên nên không có hiện tượng thiếu hàng tăng giá đột biến.

Đối với các khu vực bị ngập, lụt, chia cắt, Sở Công Thương và các doanh nghiệp đang phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, cung ứng các mặt hàng như nhu yếu phẩm như mỳ, lương khô, bánh mỳ, bánh trưng, nước uống đóng chai đến cho người dân.

Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của mưa lũ, cũng trong ngày 11/9, Bộ Công Thương ban hành Công điện hỏa tốc số 6969/CĐ-BCT về việc tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét sau bão.

Trong đó, công điện nhấn mạnh tập trung tổ chức triển khai Tổ công tác tiền phương về cung ứng, điều tiết hàng hóa thiết yếu tại các địa phương chịu ảnh hưởng sau bão số 3 để trực tiếp nắm bắt tình hình thị trường và nhu cầu hàng hóa thiết yếu.

Mặt khác, thực hiện công tác điều tiết giữa các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng của mưa, lũ với các tỉnh, thành phố khác khi có đề nghị của địa phương nhằm bảo đảm duy trị cung ứng hàng hóa thiết yếu cho các địa phương chịu tác động của mưa, lũ.