Triệt phá cơ sở sản xuất 60.000 lít giấm gạo nếp giả từ axit công nghiệp tại Nghệ An

Thứ Sáu, 06/02/2026
Nguyễn Thuấn
05/02/2026, 13:26
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc về hành vi sản xuất, buôn bán giấm giả bằng axit axetic công nghiệp, với quy mô lớn, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh...
Ngày 05/02/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (sinh năm 1992), trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng bao bì, nhãn mác bắt mắt, gắn mác “lên men tự nhiên”, giá rẻ nhằm đánh lừa người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
Trong quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Lê Thị Lộc, chủ cơ sở Lộc Bình (địa chỉ số 31, đường Trần Đăng Ninh, phường Thành Vinh), sử dụng nhà ở tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn để tổ chức sản xuất giấm giả. Thay vì lên men tự nhiên, đối tượng sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước lã, sau đó san chiết vào chai nhựa, đóng thùng cát tông đưa đi tiêu thụ tại các chợ và cửa hàng tạp hóa trong tỉnh và một số địa phương lân cận. Để tập trung đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đề xuất xác lập chuyên án.
Trước đó, ngày 24/01/2026, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và Công an xã Thiên Nhẫn bắt quả tang các đối tượng đang pha chế axit axetic công nghiệp với nước để sản xuất giấm gạo nếp giả tại nhà ở của Lê Thị Lộc.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm đóng trong 258 thùng cát tông; 21.000 nhãn hiệu “Giấm gạo nếp Thanh Phương”; 10 lít axit axetic công nghiệp; 3.190 chai nhựa; 22.000 nắp chai; 40 vỏ can nhựa loại 30 lít chứa axit axetic công nghiệp mang nhãn hiệu nước ngoài cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất.
Mở rộng kiểm tra tại 7 cơ sở kinh doanh ở các phường trung tâm, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 912 chai giấm giả. Tổng khối lượng tang vật thu giữ là 3.196 lít giấm và 10 lít axit axetic công nghiệp.
Tại Cơ quan điều tra, Lê Thị Lộc khai nhận đã pha axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 02 lít axit trên 100 lít nước để sản xuất giấm giả, sau đó in nhãn sản phẩm với dòng chữ “Giấm gạo lên men tự nhiên” nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Từ tháng 6/2025 đến nay, đối tượng đã sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả tiêu thụ ra thị trường trong và ngoài tỉnh.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh cam kết giữ ổn định giá bán, trong những ngày cận Tết, các hệ thống phân phối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh còn kéo dài thời gian hoạt động, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm hỗ trợ người tiêu dùng...
Dù chịu áp lực từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2026 chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước biến động mạnh theo xu hướng thế giới với mức tăng hơn 5%...
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 1/2026 đạt 88,16 tỷ USD, tăng mạnh 39% so với cùng kỳ năm trước. Dù nhập siêu 1,78 tỷ USD, nhưng sự tăng trưởng ấn tượng từ cả hai chiều đã khẳng định đà phục hồi tích cực và tạo xung lực mạnh mẽ cho nền kinh tế ngay trong tháng đầu năm…
Trong tháng 1/2026, sản xuất nông, lâm, thủy sản trên cả nước diễn ra trong bối cảnh thời tiết tương đối thuận lợi, nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán và hoạt động sản xuất tập trung vào vụ đông xuân. Nhìn chung, nhiều lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng khá, đặc biệt là chăn nuôi lợn, thủy sản và trồng rừng, góp phần ổn định nguồn cung thực phẩm và sinh kế cho người dân.
Nhờ đơn hàng cải thiện và số ngày làm việc nhiều hơn, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2026 ước tăng mạnh 21,5% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo bứt phá với mức tăng 23,6%, dẫn dắt đà tăng trưởng tại tất cả địa phương và tạo động lực khởi sắc cho toàn ngành ngay từ đầu năm…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: