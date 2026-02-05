Triệt phá cơ sở sản xuất 60.000 lít giấm gạo nếp giả từ axit công nghiệp tại Nghệ An

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc về hành vi sản xuất, buôn bán giấm giả bằng axit axetic công nghiệp, với quy mô lớn, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh...

Ngày 05/02/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (sinh năm 1992), trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường sử dụng bao bì, nhãn mác bắt mắt, gắn mác “lên men tự nhiên”, giá rẻ nhằm đánh lừa người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Can chứa axit acetic công nghiệp mà Lê Thị Lộc mua về để pha chế, sản xuất giấm giả. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Lê Thị Lộc, chủ cơ sở Lộc Bình (địa chỉ số 31, đường Trần Đăng Ninh, phường Thành Vinh), sử dụng nhà ở tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn để tổ chức sản xuất giấm giả. Thay vì lên men tự nhiên, đối tượng sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước lã, sau đó san chiết vào chai nhựa, đóng thùng cát tông đưa đi tiêu thụ tại các chợ và cửa hàng tạp hóa trong tỉnh và một số địa phương lân cận. Để tập trung đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đề xuất xác lập chuyên án.

Trước đó, ngày 24/01/2026, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và Công an xã Thiên Nhẫn bắt quả tang các đối tượng đang pha chế axit axetic công nghiệp với nước để sản xuất giấm gạo nếp giả tại nhà ở của Lê Thị Lộc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6.192 chai giấm thành phẩm đóng trong 258 thùng cát tông; 21.000 nhãn hiệu “Giấm gạo nếp Thanh Phương”; 10 lít axit axetic công nghiệp; 3.190 chai nhựa; 22.000 nắp chai; 40 vỏ can nhựa loại 30 lít chứa axit axetic công nghiệp mang nhãn hiệu nước ngoài cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ sản xuất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Mở rộng kiểm tra tại 7 cơ sở kinh doanh ở các phường trung tâm, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 912 chai giấm giả. Tổng khối lượng tang vật thu giữ là 3.196 lít giấm và 10 lít axit axetic công nghiệp.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Thị Lộc khai nhận đã pha axit axetic công nghiệp với nước theo tỷ lệ 02 lít axit trên 100 lít nước để sản xuất giấm giả, sau đó in nhãn sản phẩm với dòng chữ “Giấm gạo lên men tự nhiên” nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Từ tháng 6/2025 đến nay, đối tượng đã sản xuất khoảng 60.000 lít giấm giả tiêu thụ ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.