Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử, thu giữ 50.000 sản phẩm

Nguyễn Thuấn

14/02/2026, 07:50

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây buôn bán thuốc lá điện tử hoạt động liên tỉnh, thu giữ 50.000 sản phẩm các loại với tổng trị giá hơn 8,7 tỷ đồng...

Hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử được cất giấu tại nhà Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh tại khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, Hà Nội
Hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử được cất giấu tại nhà Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh tại khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, Hà Nội

Ngày 13/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, khép kín.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có biểu hiện tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử với số lượng lớn. Hoạt động mua bán diễn ra kín đáo, có sự phân công, tổ chức chặt chẽ nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trung tá Đặng Văn Đức, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cùng ban chuyên án đột nhập nhà của đối tượng Nguyễn Tuấn Anh
Trung tá Đặng Văn Đức, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cùng ban chuyên án đột nhập nhà của đối tượng Nguyễn Tuấn Anh

Quá trình điều tra xác định, từ giữa năm 2023, Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993) và em trai là Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1994), cùng trú tại khu đô thị Geleximco, xã An Khánh, thành phố Hà Nội, đã đứng ra tổ chức mua bán các mặt hàng thuốc lá điện tử gồm thân máy (Vape), tinh dầu, đầu hút và thuốc lá điện tử dùng một lần (Pod).

Ban đầu, các đối tượng bán hàng trực tiếp cho khách. Tuy nhiên, sau đó chuyển sang hình thức kinh doanh trực tuyến thông qua các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng Telegram để hạn chế tiếp xúc trực tiếp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Cơ quan chức năng làm rõ, hai anh em Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Việt Anh đã thiết lập mạng lưới nhiều đầu mối cung cấp hàng trong và ngoài nước. Trong đó có một đối tượng người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) cung cấp thuốc lá điện tử, linh kiện và tinh dầu. Số hàng hóa sau khi nhập về được tập kết tại nhiều kho hàng ở khu vực xã An Khánh, thành phố Hà Nội và một số địa điểm khác, sau đó phân phối đi nhiều tỉnh, thành.

Các sản phẩm thuốc lá điện tử được bày bán chủ yếu qua mạng xã hội và Telegram
Các sản phẩm thuốc lá điện tử được bày bán chủ yếu qua mạng xã hội và Telegram

Sau thời gian thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 1/2, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt tiến hành kiểm tra, khám xét tại nhiều địa điểm, bắt giữ các đối tượng liên quan, bảo đảm bí mật, bất ngờ, an toàn và đúng quy định pháp luật.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 50.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại, tổng trị giá ước tính hơn 8,7 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

