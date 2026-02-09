Thứ Hai, 09/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Khung pháp lý

Ninh Bình: Triệt phá cơ sở dùng chất cấm "nước kẹo" sản xuất giá đỗ

Nguyễn Thuấn

09/02/2026, 08:53

Do sử dụng hóa chất không nằm trong danh mục cho phép để sản xuất giá đỗ, một chủ cơ sở tại Ninh Bình vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm của Trần Quốc Đại
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm của Trần Quốc Đại

Ngày 8/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Đại (1998), trú tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình, về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2025.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và Sở Y tế Ninh Bình kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến giá đỗ của hộ kinh doanh Thiên Ân do Trần Quốc Đại làm chủ, tại tổ dân phố Chuông, phường Duy Hà.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 362 lu nhựa đang sản xuất giá đỗ, độ tuổi từ 1 đến 6 ngày, với tổng khối lượng gần 2,8 tấn.

Kết quả giám định và tài liệu điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 20/1/2026 đến 24/1/2026, cơ sở này đã sử dụng chất kích thích sinh trưởng 6–Benzylaminopurine (thường gọi là “nước kẹo”) — chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ, tổng trị giá trên 71 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, trong quá trình ngâm, ủ, Trần Quốc Đại đã pha hóa chất vào nước để ngâm ủ, tưới lên giá đỗ nhằm giúp sản phẩm sinh trưởng nhanh, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, hình thức đẹp, qua đó tăng lợi nhuận.

Hiện Cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo, hóa chất 6–Benzylaminopurine có nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe; nếu tồn dư trong thực phẩm có thể gây ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, thậm chí dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm tuyệt đối không được sử dụng chất này; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Phanh phui thủ đoạn “phù phép” gạo trôi nổi thành gạo thương hiệu

09:33, 08/02/2026

Phanh phui thủ đoạn “phù phép” gạo trôi nổi thành gạo thương hiệu

Triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả, thu giữ 25 tấn hàng

18:55, 15/01/2026

Triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả, thu giữ 25 tấn hàng

Từ khóa:

chất kích thích sinh trưởng nguy cơ sức khỏe vi phạm an toàn thực phẩm xử lý vi phạm thực phẩm

Đọc thêm

Phanh phui thủ đoạn “phù phép” gạo trôi nổi thành gạo thương hiệu

Phanh phui thủ đoạn “phù phép” gạo trôi nổi thành gạo thương hiệu

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang sản xuất, đóng gói gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May với quy mô lớn, thu giữ hàng tấn gạo giả đưa ra thị trường.

Sửa Luật an toàn thực phẩm: Đừng để doanh nghiệp phải “uống thuốc hạ sốt” tạm thời

Sửa Luật an toàn thực phẩm: Đừng để doanh nghiệp phải “uống thuốc hạ sốt” tạm thời

Việc tạm ngưng hiệu lực của Nghị định 46 và Nghị quyết 66 được ví như một liều thuốc hạ sốt kịp thời cho cơn chấn động của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu những "ổ nhiễm trùng" từ các quy định bất cập không được xử lý dứt điểm bằng một hệ thống pháp luật tiên tiến, "cơn sốt" tắc nghẽn và đứt gãy cung ứng sẽ còn quay trở lại, gây tổn thương nghiêm trọng cho nền kinh tế...

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Theo Kết luận sơ bộ, mức thuế chống trợ cấp sơ bộ với các công ty bị đơn bắt buộc là 4,37% - 26,75%. Các công ty còn lại chịu mức thuế 15,56%...

Nghị định 46 và bài toán tổ chức kiểm tra hàng nhập khẩu

Nghị định 46 và bài toán tổ chức kiểm tra hàng nhập khẩu

Chiều 5/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP đến hết ngày 15/4/2026 để hoàn thiện văn bản hướng dẫn và tạo thêm thời gian cho doanh nghiệp thích ứng. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn đặt ra một bài học đáng suy ngẫm về tính khả thi, lộ trình và thời điểm áp dụng chính sách trong thực tiễn...

Tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46, gỡ áp lực cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46, gỡ áp lực cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia trong năm 2026

Đầu tư

2

Mỹ - Ấn Độ công bố thỏa thuận thương mại chi tiết

Thế giới

3

Đình chỉ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng dịp Tết

Dân sinh

4

Hà Nội sẽ đưa 1.200 công nhân về quê đón Tết

Dân sinh

5

Nam A Bank đồng hành cùng cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy