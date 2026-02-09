Ninh Bình: Triệt phá cơ sở dùng chất cấm "nước kẹo" sản xuất giá đỗ

Do sử dụng hóa chất không nằm trong danh mục cho phép để sản xuất giá đỗ, một chủ cơ sở tại Ninh Bình vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Ngày 8/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Đại (1998), trú tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình, về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2025.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và Sở Y tế Ninh Bình kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến giá đỗ của hộ kinh doanh Thiên Ân do Trần Quốc Đại làm chủ, tại tổ dân phố Chuông, phường Duy Hà.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 362 lu nhựa đang sản xuất giá đỗ, độ tuổi từ 1 đến 6 ngày, với tổng khối lượng gần 2,8 tấn.

Kết quả giám định và tài liệu điều tra xác định, trong thời gian từ ngày 20/1/2026 đến 24/1/2026, cơ sở này đã sử dụng chất kích thích sinh trưởng 6–Benzylaminopurine (thường gọi là “nước kẹo”) — chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ, tổng trị giá trên 71 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm rõ, trong quá trình ngâm, ủ, Trần Quốc Đại đã pha hóa chất vào nước để ngâm ủ, tưới lên giá đỗ nhằm giúp sản phẩm sinh trưởng nhanh, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, hình thức đẹp, qua đó tăng lợi nhuận.

Hiện Cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo, hóa chất 6–Benzylaminopurine có nhiều tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe; nếu tồn dư trong thực phẩm có thể gây ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng, thậm chí dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm tuyệt đối không được sử dụng chất này; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.