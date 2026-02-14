Thứ Bảy, 14/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội triển khai Tổ Hành chính công xung kích

Song Hà

14/02/2026, 07:51

Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thành lập các Tổ Hành chính công xung kích nhằm hỗ trợ trực tiếp tại nhà cho người có công, người yếu thế và các trường hợp bất khả kháng trong việc thực hiện thủ tục hành chính...

Các Tổ hành chính công xung kích sẽ trực tiếp đến tận nhà hoặc nhà văn hóa khu dân cư để tư vấn, giải thích cho người dân.
Các Tổ hành chính công xung kích sẽ trực tiếp đến tận nhà hoặc nhà văn hóa khu dân cư để tư vấn, giải thích cho người dân.

Ngày 13/02/2026, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc triển khai Tổ Hành chính công xung kích.

Đây là bước đi đột phá nhằm đưa dịch vụ công đến tận nơi cư trú, giúp các đối tượng ưu tiên tiếp cận thủ tục hành chính một cách thuận tiện, kịp thời và không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo kế hoạch, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và các Chi nhánh sẽ phối hợp với UBND xã, phường để thành lập các Tổ xung kích đến từng thôn, tổ dân phố. Lực lượng này không chỉ hỗ trợ hồ sơ giấy mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần phục vụ của nền hành chính hiện đại.

Tổ Hành chính công xung kích là lực lượng hỗ trợ cơ động, trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ các nhóm đối tượng cụ thể bao gồm: Người có công với cách mạng và gia đình chính sách; người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, hộ nghèo và cận nghèo; các trường hợp bất khả kháng không thể trực tiếp đến các Điểm phục vụ hành chính công. 

Thay vì người dân phải tìm đến cơ quan nhà nước, các Tổ xung kích sẽ trực tiếp đến tận nhà hoặc nhà văn hóa khu dân cư để tư vấn, giải thích quy trình và thành phần hồ sơ, bảo đảm thuận tiện, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Hướng dẫn và cung cấp thông tin về thủ tục hành chính theo quy định về quy trình, biểu mẫu, lệ phí phải nộp (nếu có) và thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Hướng dẫn và hỗ trợ kê khai hồ sơ thủ tục hành chính và chuẩn bị nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp chuyển phát kết quả theo nhu cầu. Tư vấn pháp lý cơ bản, nhất là các thủ tục phức tạp, kéo dài, trọng tâm lĩnh vực đất đai, hộ tịch, an sinh xã hội.

Các thành viên của tổ sẽ hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, nộp trực tuyến qua các nền tảng số như iHanoi, VNeID, Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp, Thành phố cũng đẩy mạnh hỗ trợ trực tuyến từ xa thông qua: Tổng đài AI 19001009 và Tổng đài 1022 (nhánh 7); ứng dụng công dân số iHanoi.

UBND Thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng và ban hành các quy trình hoạt động cụ thể để triển khai một cách thống nhất, chuyên nghiệp.

Việc triển khai này kỳ vọng sẽ từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ hành chính đa tầng gắn với cộng đồng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội phấn đấu phổ cập hạ tầng kết nối 6G và Internet vạn vật

10:17, 12/02/2026

Hà Nội phấn đấu phổ cập hạ tầng kết nối 6G và Internet vạn vật

Hà Nội “nước rút” chuyển đổi phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh, hướng đến kê khai từ 2026

09:34, 07/12/2025

Hà Nội “nước rút” chuyển đổi phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh, hướng đến kê khai từ 2026

Cuộc cách mạng trong cải cách hành chính nước nhà

12:26, 19/05/2025

Cuộc cách mạng trong cải cách hành chính nước nhà

Từ khóa:

chuyển đổi số Hà Nội Hỗ trợ người dân người yếu thế Thủ tục hành chính Tổ Hành chính công xung kích triển khai dịch vụ công tại nhà

Đọc thêm

Ẩm thực Việt “thiên đường” đang thức giấc

Ẩm thực Việt “thiên đường” đang thức giấc

Từ những quán ăn vỉa hè cho đến các món ăn mang tính biểu tượng như phở, bún, bánh mì, bún đậu mắm tôm… ẩm thực Việt Nam đã và đang trở thành “điểm chạm” đầu tiên khiến du khách nhớ, yêu và quay trở lại Việt Nam.

Rộn ràng chợ hoa Xuân Huế những ngày giáp Tết

Rộn ràng chợ hoa Xuân Huế những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết, các chợ hoa Xuân ở Huế khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc màu. Dòng người tấp nập, hương hoa thoang thoảng trong gió lạnh cuối năm, tạo nên bức tranh Xuân vừa nhộn nhịp vừa đậm chất trầm mặc của đất Cố đô.

TP. Hồ Chí Minh khánh thành công viên tưởng niệm Covid-19 rộng 4,3 ha

TP. Hồ Chí Minh khánh thành công viên tưởng niệm Covid-19 rộng 4,3 ha

Công viên số 1 Lý Thái Tổ có vốn hơn 263 tỷ đồng không chỉ là không gian dành tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 mà còn góp phần mở rộng mảng xanh đô thị...

Hơn 100 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh tuyển dụng gần 8.300 lao động

Hơn 100 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh tuyển dụng gần 8.300 lao động

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh tăng mạnh, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất, may mặc và dịch vụ...

Thăng trầm nghề ươm tơ bên dòng sông Chu

Thăng trầm nghề ươm tơ bên dòng sông Chu

Từ một làng nghề nhộn nhịp bên sông Chu, Hồng Đô hôm nay lặng lẽ hơn khi nghề ươm tơ dần mai một. Giữa dòng chảy đổi thay của đời sống kinh tế, vẫn có những người âm thầm giữ nghề như cách níu lại ký ức quê hương.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Cô gái Lào yêu Việt Nam

eMagazine

Cô gái Lào yêu Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

eMagazine

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Niềm tin pháp lý: Nền tảng để kinh tế tư nhân phát huy vai trò động lực

Doanh nghiệp

2

Malaysia bắt đầu thí điểm stablecoin và tài sản token hóa

Kinh tế số

3

Rộn ràng chợ hoa Xuân Huế những ngày giáp Tết

Dân sinh

4

Chỉ đạo nóng về sự cố kè biển Hải Tiến, yêu cầu báo cáo trước 3/3/2026

Đầu tư

5

Thái Lan chấp thuận tiền điện tử làm tài sản cơ sở trên thị trường phái sinh

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy