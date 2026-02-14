Hà Nội triển khai Tổ Hành chính công xung kích

Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thành lập các Tổ Hành chính công xung kích nhằm hỗ trợ trực tiếp tại nhà cho người có công, người yếu thế và các trường hợp bất khả kháng trong việc thực hiện thủ tục hành chính...

Ngày 13/02/2026, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc triển khai Tổ Hành chính công xung kích.

Đây là bước đi đột phá nhằm đưa dịch vụ công đến tận nơi cư trú, giúp các đối tượng ưu tiên tiếp cận thủ tục hành chính một cách thuận tiện, kịp thời và không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo kế hoạch, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và các Chi nhánh sẽ phối hợp với UBND xã, phường để thành lập các Tổ xung kích đến từng thôn, tổ dân phố. Lực lượng này không chỉ hỗ trợ hồ sơ giấy mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần phục vụ của nền hành chính hiện đại.

Tổ Hành chính công xung kích là lực lượng hỗ trợ cơ động, trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ các nhóm đối tượng cụ thể bao gồm: Người có công với cách mạng và gia đình chính sách; người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, hộ nghèo và cận nghèo; các trường hợp bất khả kháng không thể trực tiếp đến các Điểm phục vụ hành chính công.

Thay vì người dân phải tìm đến cơ quan nhà nước, các Tổ xung kích sẽ trực tiếp đến tận nhà hoặc nhà văn hóa khu dân cư để tư vấn, giải thích quy trình và thành phần hồ sơ, bảo đảm thuận tiện, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Hướng dẫn và cung cấp thông tin về thủ tục hành chính theo quy định về quy trình, biểu mẫu, lệ phí phải nộp (nếu có) và thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Hướng dẫn và hỗ trợ kê khai hồ sơ thủ tục hành chính và chuẩn bị nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp chuyển phát kết quả theo nhu cầu. Tư vấn pháp lý cơ bản, nhất là các thủ tục phức tạp, kéo dài, trọng tâm lĩnh vực đất đai, hộ tịch, an sinh xã hội.

Các thành viên của tổ sẽ hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, nộp trực tuyến qua các nền tảng số như iHanoi, VNeID, Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp, Thành phố cũng đẩy mạnh hỗ trợ trực tuyến từ xa thông qua: Tổng đài AI 19001009 và Tổng đài 1022 (nhánh 7); ứng dụng công dân số iHanoi.

UBND Thành phố giao Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng và ban hành các quy trình hoạt động cụ thể để triển khai một cách thống nhất, chuyên nghiệp.

Việc triển khai này kỳ vọng sẽ từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ hành chính đa tầng gắn với cộng đồng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn Thủ đô.