Thứ Hai, 09/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Khung pháp lý

Phanh phui thủ đoạn “phù phép” gạo trôi nổi thành gạo thương hiệu

Nguyễn Thuấn

08/02/2026, 09:33

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang sản xuất, đóng gói gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May với quy mô lớn, thu giữ hàng tấn gạo giả đưa ra thị trường.

Lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo, được đóng gói trong 275 bao bì giả, in thông tin nhãn hiệu “Cỏ May – Chất lượng thay lời nói”. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh
Lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo, được đóng gói trong 275 bao bì giả, in thông tin nhãn hiệu “Cỏ May – Chất lượng thay lời nói”. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 15/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hùng (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 5 Đại Nài, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi đóng gói, sản xuất gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo được đóng trong 275 bao bì giả, in các thông tin nhãn hiệu “Cỏ May – Chất lượng thay lời nói” cùng chỉ dẫn địa lý nơi sản xuất của Công ty TNHH Cỏ May (địa chỉ: số 186, Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp).

Qua đấu tranh ban đầu, Phạm Văn Hùng khai nhận đã mua loại gạo Sóc dẻo giá rẻ, có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường. Sau đó, đối tượng sử dụng bao bì giả mạo nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May để đóng gói, sản xuất gạo giả và bán cho Trần Kim Thơ (sinh năm 1972, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) với giá 13 triệu đồng mỗi tấn nhằm thu lợi bất chính.

Trước thời điểm bị phát hiện, Hùng đã bán cho Trần Kim Thơ 2 tấn gạo giả cùng nhãn hiệu nêu trên. Tổng khối lượng gạo giả mà đối tượng đã bán cho Thơ được xác định là 4,78 tấn. 

Lực lượng Công an làm việc với Phạm Văn Hùng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Lực lượng Công an làm việc với Phạm Văn Hùng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngoài số gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa”, Phạm Văn Hùng còn khai nhận đã bán một lượng lớn gạo giả mang các nhãn hiệu khác cho nhiều người dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 05/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”, theo Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự, để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả, thu giữ 25 tấn hàng

18:55, 15/01/2026

Triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả, thu giữ 25 tấn hàng

Hà Nội quyết liệt triển khai kế hoạch chống buôn lậu và hàng giả năm 2026

07:46, 02/02/2026

Hà Nội quyết liệt triển khai kế hoạch chống buôn lậu và hàng giả năm 2026

Từ khóa:

buôn bán hàng giả Cảnh sát kinh tế Hà Tĩnh quyền lợi người tiêu dùng sản xuất gạo giả

Đọc thêm

Sửa Luật an toàn thực phẩm: Đừng để doanh nghiệp phải “uống thuốc hạ sốt” tạm thời

Sửa Luật an toàn thực phẩm: Đừng để doanh nghiệp phải “uống thuốc hạ sốt” tạm thời

Việc tạm ngưng hiệu lực của Nghị định 46 và Nghị quyết 66 được ví như một liều thuốc hạ sốt kịp thời cho cơn chấn động của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu những "ổ nhiễm trùng" từ các quy định bất cập không được xử lý dứt điểm bằng một hệ thống pháp luật tiên tiến, "cơn sốt" tắc nghẽn và đứt gãy cung ứng sẽ còn quay trở lại, gây tổn thương nghiêm trọng cho nền kinh tế...

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Theo Kết luận sơ bộ, mức thuế chống trợ cấp sơ bộ với các công ty bị đơn bắt buộc là 4,37% - 26,75%. Các công ty còn lại chịu mức thuế 15,56%...

Nghị định 46 và bài toán tổ chức kiểm tra hàng nhập khẩu

Nghị định 46 và bài toán tổ chức kiểm tra hàng nhập khẩu

Chiều 5/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP đến hết ngày 15/4/2026 để hoàn thiện văn bản hướng dẫn và tạo thêm thời gian cho doanh nghiệp thích ứng. Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn đặt ra một bài học đáng suy ngẫm về tính khả thi, lộ trình và thời điểm áp dụng chính sách trong thực tiễn...

Tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46, gỡ áp lực cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46, gỡ áp lực cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Triệt phá cơ sở sản xuất 60.000 lít giấm gạo nếp giả từ axit công nghiệp tại Nghệ An

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc về hành vi sản xuất, buôn bán giấm giả bằng axit axetic công nghiệp, với quy mô lớn, tiêu thụ trong và ngoài tỉnh...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc hé lộ vũ khí vi sóng mới, ví như “cơn ác mộng của Starlink”

Kinh tế số

2

TikTok bị yêu cầu điều chỉnh thuật toán “gây nghiện”

Kinh tế số

3

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

4

Tưng bừng nhiều đường hoa, hội chợ Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội

Thị trường

5

Khởi động Dự án MEPA: Thúc đẩy quản lý tích hợp và bảo tồn bền vững rừng đặc dụng Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy