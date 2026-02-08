Phanh phui thủ đoạn “phù phép” gạo trôi nổi thành gạo thương hiệu

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang sản xuất, đóng gói gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May với quy mô lớn, thu giữ hàng tấn gạo giả đưa ra thị trường.

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 15/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Hùng (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 5 Đại Nài, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi đóng gói, sản xuất gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2,75 tấn gạo được đóng trong 275 bao bì giả, in các thông tin nhãn hiệu “Cỏ May – Chất lượng thay lời nói” cùng chỉ dẫn địa lý nơi sản xuất của Công ty TNHH Cỏ May (địa chỉ: số 186, Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp).

Qua đấu tranh ban đầu, Phạm Văn Hùng khai nhận đã mua loại gạo Sóc dẻo giá rẻ, có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường. Sau đó, đối tượng sử dụng bao bì giả mạo nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” của Công ty TNHH Cỏ May để đóng gói, sản xuất gạo giả và bán cho Trần Kim Thơ (sinh năm 1972, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) với giá 13 triệu đồng mỗi tấn nhằm thu lợi bất chính.

Trước thời điểm bị phát hiện, Hùng đã bán cho Trần Kim Thơ 2 tấn gạo giả cùng nhãn hiệu nêu trên. Tổng khối lượng gạo giả mà đối tượng đã bán cho Thơ được xác định là 4,78 tấn.

Lực lượng Công an làm việc với Phạm Văn Hùng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngoài số gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa”, Phạm Văn Hùng còn khai nhận đã bán một lượng lớn gạo giả mang các nhãn hiệu khác cho nhiều người dân và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 05/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”, theo Khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự, để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.