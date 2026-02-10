Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo triển khai các giải pháp cung cấp nhiên liệu xăng dầu tại hai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu...

Ngày 02/02/2026, Bộ Công Thương đã nhận được Văn bản số 914 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ các giải pháp cung cấp nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt đối với tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngày 04/02/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản trao đổi, hướng dẫn Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.

Ngày 09/02/2026, Bộ Công Thương có Văn bản số 886/BCT-TTTN gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị tổ chức các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, trên cơ sở các quy định của pháp luật về thẩm quyền của UBND cấp tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, cũng như các quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho các cửa hàng trên địa bàn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 của Nghị định.

Đồng thời, tại khoản 6 Điều 25 Nghị định số 83 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/10/2023), Sở Công Thương cũng có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu trong các trường hợp như thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh và có văn bản đề nghị thu hồi; thương nhân bị giải thể, phá sản; vi phạm các điều kiện kinh doanh mà không khắc phục trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày bị xử phạt vi phạm hành chính; hoặc tái phạm các quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh đó, khoản 6 Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP quy định thương nhân chỉ được ngừng bán xăng dầu sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản. Khoản 7 Điều 40 của Nghị định này cũng nêu rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương hướng dẫn thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý chất lượng xăng dầu, quy định giờ bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng và quản lý các thương nhân cung cấp xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 25/11/2025 về việc triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; đồng thời triển khai Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực tế trên địa bàn để UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

Trường hợp cần thiết, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai chủ động phối hợp với UBND và Sở Công Thương các địa phương lân cận nhằm tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ tại khu vực gần tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để thường xuyên, liên tục cảnh báo từ xa và thông tin rộng rãi về việc 2 cửa hàng xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ đang tạm dừng bán hàng, giúp các phương tiện chủ động kế hoạch tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến cao tốc. Đồng thời, phối hợp với Tòa án và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh việc giải quyết vụ án tranh chấp dân sự, tạo điều kiện để 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc sớm hoạt động trở lại.

Cùng ngày 09/02/2026, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Văn bản số 364/TTTN-XD gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu có địa bàn phân phối tại TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các địa phương lân cận, yêu cầu tập trung nguồn lực, bổ sung xăng dầu cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ xung quanh tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và chiều ngược lại; tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh. Theo đó, trong mọi tình huống, các doanh nghiệp phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca nhằm duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về thẩm quyền của UBND tỉnh tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu cùng các nghị định sửa đổi, bổ sung, Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm, chỉ đạo Sở Công Thương và các Sở, ban, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, triển khai các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, bảo đảm nguồn cung xăng dầu thông suốt, liên tục, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 10/02/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng vừa có văn bản số 374/TTTN-XD gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề nghị phối hợp tổ chức các giải pháp cung cấp nhiên liệu tại 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.