Trang chủ Thế giới

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất, nhân dân tệ có thể tiếp tục tăng giá so với USD

An Huy

22/09/2025, 11:23

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 22/9 giữ nguyên lãi suất tháng thứ tư liên tiếp, dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành hạ lãi suất vào tuần trước...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của PBOC cho biết cơ quan này giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) của kỳ hạn 1 năm ở mức 3% và của kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%. Lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm ảnh hưởng đến lãi suất của các khoản vay mới và hiện có, còn lãi suất LPR kỳ hạn 5 năm ảnh hưởng đến lãi suất của các khoản vay thế chấp nhà.

Động thái hạ lãi suất lần gần đây nhất của PBOC diễn ra vào tháng 5, khi cơ quan này hạ lãi suất LPR 0,1 điểm phần trăm, như một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm vực dậy tăng trưởng kinh tế.

Hôm thứ Năm tuần trước, PBOC giữ nguyên lãi suất mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày - quyết định được đưa ra sau khi Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Lãi suất mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày là công cụ chính sách tiền tệ chính của PBOC.

Lãi suất LPR thường được áp dụng với những khách hàng uy tín nhất của các ngân hàng. Lãi suất này được tính toán hàng tháng dựa trên mức lãi suất đề xuất mà các ngân hàng trình lên PBOC.

Quyết định giữ nguyên lãi suất mà PBOC vừa đưa ra phù hợp với dự báo của giới chuyên gia kinh tế rằng nhà chức trách Trung Quốc sẽ tránh việc có những biện pháp kích cầu lớn giữa lúc thị trường chứng khoán nước này đang trong một đợt tăng điểm mạnh, bởi làm như vậy có thể dẫn tới tình trạng bong bóng. Xu hướng tăng của giá cổ phiếu ở Trung Quốc đại lục diễn ra bất chấp loạt số liệu thống kê gần đây cho thấy nền kinh tế đang yếu đi.

Sau thông báo giữ nguyên lãi suất từ PBOC, tỷ giá đồng nhân dân tệ tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục tăng nhẹ lên mức 7,1161 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Nền kinh tế Trung Quốc lộ rõ những dấu hiệu giảm tốc trong tháng 8, khi một loạt chỉ số kinh tế chủ chốt của nước này không đạt kỳ vọng. Tăng trưởng doanh thu bán lẻ tháng 8 giảm còn 3,4% do tiêu dùng còn ảm đạm, và tăng trưởng sản lượng công nghiệp cũng giảm còn 5,2%, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy tình trạng èo uột của tiêu dùng nội địa, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc giảm nhiều hơn dự báo trong tháng 8, trong khi chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) duy trì xu hướng giảm đã kéo dài trong gần 3 năm qua.

Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc giảm tốc còn 4,4% trong tháng 8, đánh dấu tháng tăng chậm nhất kể từ tháng 2 năm nay, khi hoạt động đẩy nhanh các đơn hàng sang Mỹ để tránh thuế quan cao đã không còn. Ngoài ra, chính sách thương mại của Mỹ nhắm vào hoạt động chuyển tải hàng hóa Trung Quốc qua quốc gia thứ ba vào Mỹ nhằm hưởng mức thuế thấp cũng là một nguyên nhân phía sau sự giảm tốc này.

Các nhà kinh tế dự báo từ nay đến cuối năm, Trung Quốc có thể triển khai các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ một cách dè dặt để đảm bảo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5%.

“Trọng tâm của Trung Quốc đã dịch chuyển từ quản lý rủi ro sang kích thích tăng trưởng, từ chấp nhận giảm phát sang tìm cách tăng phát trong nền kinh tế. Trung Quốc đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng tích lũy tài sản một cách kém hiệu quả bằng con đường vay nợ, đồng thời phải bắt đầu giảm các dự án đầu tư không mang lại hiệu quả cao”, nhà quản lý quỹ Hong Hao của công ty Lotus Asset Management nhận xét.

Việc Trung Quốc giữ nguyên lãi suất sau động thái hạ lãi suất của Fed được cho là sẽ duy trì xu hướng tăng giá của nhân dân tệ so với USD, và tương quan tỷ giá này có thể xem như một cách Trung Quốc thể hiện thiện chí với Mỹ trong cuộc đàm phán thương mại song phương.

Năm nay, nhân dân tệ đã tăng giá khoảng 3% so với USD, trong khi giảm giá xuống mức thấp kỷ lục so với đồng euro. Tuần trước, tỷ giá nhân dân tệ so với euro có lúc giảm còn 8,4 nhân dân tệ/euro, thấp chưa từng thấy, từ mức 7,5 nhân dân tệ/USD vào đầu năm.

Theo các nhà phân tích, việc nhân dân tệ sụt giá so với đồng tiền chung châu Âu đang thúc đẩy làn sóng hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ngập thị trường châu Âu, khiến thâm hụt thương mại của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc tăng mạnh và có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Brussels với Bắc Kinh.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg vào tuần trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói ông xem tỷ giá nhân dân tệ hiện nay là một vấn đề lớn hơn đối với châu Âu thay vì đối với Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã giảm 14% trong năm nay, nhưng thâm hụt thương mại của châu Âu với Trung Quốc đã tăng 6,9%.

Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?

14:07, 17/09/2025

Vì sao đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD nhưng giảm giá so với các đồng tiền khác?

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

08:02, 22/09/2025

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ

11:46, 18/09/2025

Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ

lãi suất Nhân dân tệ thế giới Trung Quốc tỷ giá

