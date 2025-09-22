Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Trung Quốc đang có kế hoạch nới lỏng các hạn chế về nhập khẩu vàng, đánh dấu một bước nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc tự do hóa thị trường vàng lớn nhất thế giới...

Theo hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vào tuần vừa rồi đã công bố một dự thảo quy định nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc nhập khẩu vàng. Dự thảo mở rộng diện áp dụng giấy phép nhập khẩu vàng được sử dụng nhiều lần, kéo dài thời gian có hiệu lực của giấy phép này từ 6 tháng lên 9 tháng, và loại bỏ giới hạn về số lần sử dụng. Hơn nữa, sẽ có thêm nhiều cảng của Trung Quốc sẽ được ủy quyền để thông quan vàng.

Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với đồng USD đang tạo ra một thời điểm thuận lợi để Trung Quốc nhập khẩu vàng. Trong bối cảnh nhu cầu vàng toàn cầu đang tăng cao, đẩy giá lên mức kỷ lục, việc nhà chức trách Trung Quốc giảm bớt những rào cản đối với nhập khẩu vàng có thể là một bước đi mà người tiêu dùng ở nước này mong đợi.

Nhu cầu của Trung Quốc là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng giá mạnh mẽ của vàng trong năm ngoái và năm nay. Tuy nhiên, người tiêu dùng ở Trung Quốc thường phải mua vàng với giá cao hơn so với giá quốc tế do các biện pháp kiểm soát nhập khẩu vàng của Chính phủ nước này.

Ông Samson Li, một nhà phân tích tại quỹ Commodity Discovery Fund ở Hồng Kông, nhận định: “Đây là một bước nhỏ nhưng có ý nghĩa mà Trung Quốc đang thực hiện để phù hợp với các thực tiễn quốc tế”.

PBOC đã sử dụng cơ chế hạn ngạch để kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu vàng, và biện pháp này rất quan trọng trong việc quản lý tỷ giá đồng nhân dân tệ. Do đó, các quy định mới được thiết kế để tăng tính linh hoạt thay vì mở cửa hoàn toàn cho thị trường vàng Trung Quốc.

Ngoài ra, đề xuất nới lỏng hạn chế của PBOC cũng áp dụng cho xuất khẩu vàng. Nhưng trên thực tế, việc phê duyệt xuất khẩu vàng còn bị hạn chế hơn nữa do các biện pháp kiểm soát vốn trên diện rộng của Trung Quốc cũng như chủ trương tích lũy dự trữ vàng của POBC.

Theo bà Doris Bao - người sáng lập công ty Gold Harvest Consulting - các nhà tinh chế vàng được công nhận bởi Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), tổ chức đại diện cho thị trường giao dịch vàng lớn nhất thế giới, sẽ hưởng lợi từ việc nới lỏng quy định về xuất nhập khẩu vàng của Trung Quốc. Bà Bao giải thích rằng các doanh nghiệp này nhập khẩu, chế biến và sau đó tái xuất khẩu vàng.

Ngoài ra, việc nới quy định nhập khẩu vàng cũng sẽ giúp ngành trang sức Trung Quốc đang gặp khó khăn có thể thực hiện nhiều đơn hàng hơn từ nước ngoài.

Thời điểm PBOC đưa ra đề xuất trên có thể có sự liên quan đến thị trường tiền tệ.

Ông Philip Klapwijk, CEO của Precious Metals Insights Ltd có trụ sở tại Hồng Kông, nhấn mạnh việc đồng nhân dân tệ đã tăng giá so với đồng USD kể từ tháng 4 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặt ra thách thức cho Chính phủ Trung Quốc trong việc thúc đẩy xuất khẩu và chống lại áp lực giảm phát trong nền kinh tế. Trong khi đó, đối với người tiêu dùng Trung Quốc, một đồng nội tệ mạnh hơn khiến vàng trở nên rẻ hơn để mua. Việc nới lỏng quy định nhập khẩu vàng có thể tạo ra nhu cầu đối với đồng USD và giúp kiềm chế sự gia tăng của đồng nhân dân tệ.

Bối cảnh rộng hơn của đề xuất này là tham vọng của Trung Quốc trong việc củng cố ảnh hưởng của nước này đối với việc định giá các hàng hóa mà họ nhập khẩu, bao gồm cả vàng.

Nhà phân tích Jan Nieuwenhuijs của công ty Money Metals Exchange nhận xét: “Mọi thay đổi hướng tới việc tự do hóa thị trường vàng Trung Quốc đều phải được nhìn nhận trong bối cảnh này”. Tuy nhiên, do tài khoản vốn của Trung Quốc vẫn còn đóng, ông Nieuwenhuijs không nghĩ rằng thị trường vàng của Trung Quốc sẽ được mở hoàn toàn trong thời gian sớm.

Các động thái khác gần đây của Trung Quốc nhằm phát triển thị trường vàng trong nước bao gồm việc cho phép các công ty bảo hiểm trong nước mua vàng. Sàn giao dịch vàng Thượng Hải, hoạt động dưới sự quản lý của PBOC, cũng đã bắt đầu mở rộng hoạt động ra ngoài đại lục, bằng việc mở một hầm vàng mới và các hợp đồng tại Hồng Kông.

Ông Nieuwenhuijs nhấn mạnh rằng “các hạn chế bằng giấy phép là một trong những trở ngại cản trở Trung Quốc trở thành một trung tâm giao dịch vàng quốc tế thực sự với tính thanh khoản có thể cạnh tranh với London”. Bởi vậy, việc Trung Quốc nới lỏng các quy định nhập khẩu vàng không chỉ có thể tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước mà còn có thể thay đổi cục diện thị trường vàng toàn cầu trong tương lai gần.