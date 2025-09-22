Thứ Hai, 22/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Điệp Vũ

22/09/2025, 08:02

Trung Quốc đang có kế hoạch nới lỏng các hạn chế về nhập khẩu vàng, đánh dấu một bước nhỏ nhưng có ý nghĩa trong việc tự do hóa thị trường vàng lớn nhất thế giới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vào tuần vừa rồi đã công bố một dự thảo quy định nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc nhập khẩu vàng. Dự thảo mở rộng diện áp dụng giấy phép nhập khẩu vàng được sử dụng nhiều lần, kéo dài thời gian có hiệu lực của giấy phép này từ 6 tháng lên 9 tháng, và loại bỏ giới hạn về số lần sử dụng. Hơn nữa, sẽ có thêm nhiều cảng của Trung Quốc sẽ được ủy quyền để thông quan vàng.

Xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ so với đồng USD đang tạo ra một thời điểm thuận lợi để Trung Quốc nhập khẩu vàng. Trong bối cảnh nhu cầu vàng toàn cầu đang tăng cao, đẩy giá lên mức kỷ lục, việc nhà chức trách Trung Quốc giảm bớt những rào cản đối với nhập khẩu vàng có thể là một bước đi mà người tiêu dùng ở nước này mong đợi.

Nhu cầu của Trung Quốc là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng giá mạnh mẽ của vàng trong năm ngoái và năm nay. Tuy nhiên, người tiêu dùng ở Trung Quốc thường phải mua vàng với giá cao hơn so với giá quốc tế do các biện pháp kiểm soát nhập khẩu vàng của Chính phủ nước này.

Ông Samson Li, một nhà phân tích tại quỹ Commodity Discovery Fund ở Hồng Kông, nhận định: “Đây là một bước nhỏ nhưng có ý nghĩa mà Trung Quốc đang thực hiện để phù hợp với các thực tiễn quốc tế”.

PBOC đã sử dụng cơ chế hạn ngạch để kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu vàng, và biện pháp này rất quan trọng trong việc quản lý tỷ giá đồng nhân dân tệ. Do đó, các quy định mới được thiết kế để tăng tính linh hoạt thay vì mở cửa hoàn toàn cho thị trường vàng Trung Quốc.

Ngoài ra, đề xuất nới lỏng hạn chế của PBOC cũng áp dụng cho xuất khẩu vàng. Nhưng trên thực tế, việc phê duyệt xuất khẩu vàng còn bị hạn chế hơn nữa do các biện pháp kiểm soát vốn trên diện rộng của Trung Quốc cũng như chủ trương tích lũy dự trữ vàng của POBC.

Theo bà Doris Bao - người sáng lập công ty Gold Harvest Consulting - các nhà tinh chế vàng được công nhận bởi Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), tổ chức đại diện cho thị trường giao dịch vàng lớn nhất thế giới, sẽ hưởng lợi từ việc nới lỏng quy định về xuất nhập khẩu vàng của Trung Quốc. Bà Bao giải thích rằng các doanh nghiệp này nhập khẩu, chế biến và sau đó tái xuất khẩu vàng.

Ngoài ra, việc nới quy định nhập khẩu vàng cũng sẽ giúp ngành trang sức Trung Quốc đang gặp khó khăn có thể thực hiện nhiều đơn hàng hơn từ nước ngoài.

Thời điểm PBOC đưa ra đề xuất trên có thể có sự liên quan đến thị trường tiền tệ.

Ông Philip Klapwijk, CEO của Precious Metals Insights Ltd có trụ sở tại Hồng Kông, nhấn mạnh việc đồng nhân dân tệ đã tăng giá so với đồng USD kể từ tháng 4 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng, đặt ra thách thức cho Chính phủ Trung Quốc trong việc thúc đẩy xuất khẩu và chống lại áp lực giảm phát trong nền kinh tế. Trong khi đó, đối với người tiêu dùng Trung Quốc, một đồng nội tệ mạnh hơn khiến vàng trở nên rẻ hơn để mua. Việc nới lỏng quy định nhập khẩu vàng có thể tạo ra nhu cầu đối với đồng USD và giúp kiềm chế sự gia tăng của đồng nhân dân tệ.

Bối cảnh rộng hơn của đề xuất này là tham vọng của Trung Quốc trong việc củng cố ảnh hưởng của nước này đối với việc định giá các hàng hóa mà họ nhập khẩu, bao gồm cả vàng.

Nhà phân tích Jan Nieuwenhuijs của công ty Money Metals Exchange nhận xét: “Mọi thay đổi hướng tới việc tự do hóa thị trường vàng Trung Quốc đều phải được nhìn nhận trong bối cảnh này”. Tuy nhiên, do tài khoản vốn của Trung Quốc vẫn còn đóng, ông Nieuwenhuijs không nghĩ rằng thị trường vàng của Trung Quốc sẽ được mở hoàn toàn trong thời gian sớm.

Các động thái khác gần đây của Trung Quốc nhằm phát triển thị trường vàng trong nước bao gồm việc cho phép các công ty bảo hiểm trong nước mua vàng. Sàn giao dịch vàng Thượng Hải, hoạt động dưới sự quản lý của PBOC, cũng đã bắt đầu mở rộng hoạt động ra ngoài đại lục, bằng việc mở một hầm vàng mới và các hợp đồng tại Hồng Kông.

Ông Nieuwenhuijs nhấn mạnh rằng “các hạn chế bằng giấy phép là một trong những trở ngại cản trở Trung Quốc trở thành một trung tâm giao dịch vàng quốc tế thực sự với tính thanh khoản có thể cạnh tranh với London”. Bởi vậy, việc Trung Quốc nới lỏng các quy định nhập khẩu vàng không chỉ có thể tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước mà còn có thể thay đổi cục diện thị trường vàng toàn cầu trong tương lai gần.

Giá vàng bật tăng trở lại sau hai phiên giảm, USD hồi phục

07:24, 20/09/2025

Giá vàng bật tăng trở lại sau hai phiên giảm, USD hồi phục

Thái Lan tính đánh thuế giao dịch vàng để ngăn đồng baht tăng giá

07:19, 16/09/2025

Thái Lan tính đánh thuế giao dịch vàng để ngăn đồng baht tăng giá

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

19:18, 15/09/2025

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Từ khóa:

giá vàng nhập khẩu vàng thế giới Trung Quốc vàng Vneconomy

Đọc thêm

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Trong ngắn hạn, áp lực chốt lời trên thị trường vàng còn lớn, nhưng giới chuyên gia cho rằng giá kim loại quý này vẫn đang có nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ trong trung và dài hạn...

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những dấu hiệu không ổn định trong nền kinh tế...

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm duyệt thỏa thuận TikTok

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh hai bên cũng đang thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10...

Tổng thống Trump tính áp phí 100.000 USD/năm với visa H-1B cho lao động nước ngoài

Tổng thống Trump tính áp phí 100.000 USD/năm với visa H-1B cho lao động nước ngoài

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 19/9 công bố kế hoạch áp mức phí lên tới 100.000 USD mỗi năm để cấp visa H-1B cho lao động nước ngoài...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 14-20/9/2025: Fed hạ lãi suất, đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 14-20/9/2025: Fed hạ lãi suất, đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Tuần qua ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng như một số ngân hàng trung ương lớn ra quyết định mới nhất về lãi suất, đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp nhà nước tới Anh…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng bí thư Tô Lâm: Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam kiến tạo năng lượng, công nghiệp, tri thức

Tiêu điểm

2

TP.HCM đang “chìm dần” vì lún sụt

Kinh tế xanh

3

Dự án nâng cấp cao tốc Cam Lộ - La Sơn 6.400 tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 10/2025

Đầu tư

4

Hơn 21.400 tỷ đồng đổ vào dự án phụ trợ ôtô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng

Dự án

5

3 tiên phong và 3 thách thức cho vùng động lực Đồng bằng sông Hồng

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy