Nvidia cũng thiếu chip

Ngay cả nội bộ của Nvidia cũng không có đủ GPU để phục vụ hoạt động nghiên cứu...

GPU của Nvidia, những con chip chuyên dụng, phức tạp và có giá tới hơn 30.000 USD, hiện đang đóng vai trò xương sống cho cả quá trình huấn luyện lẫn suy luận của phần lớn các mô hình AI hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, ngay tại Nvidia, nguồn lực này cũng không hề dồi dào.

Tại hội nghị HumanX ở San Francisco, ông Bryan Catanzaro, phụ trách mảng nghiên cứu học sâu ứng dụng của Nvidia, cho biết các nhóm nội bộ vẫn phải “xoay sở” để có thêm tài nguyên tính toán, theo Fortune.

Theo ông, toàn bộ ngành công nghiệp đều đang bị giới hạn bởi nguồn cung. “Chúng tôi cũng phải vận hành trong những ràng buộc như vậy”, ông nói, dẫn lại việc CEO Jensen Huang nhiều khi cũng phải từ chối phân bổ thêm GPU vì đã bán hết.

Một trong những dự án ông Catanzaro đang dẫn dắt là Nemotron, bộ mô hình mã nguồn mở do Nvidia phát triển, cho phép người dùng tải về, nghiên cứu và tùy biến.

Dự án này không nhằm cạnh tranh trực tiếp với OpenAI hay Anthropic, mà hướng tới củng cố hệ sinh thái nhà phát triển gắn chặt với nền tảng phần cứng và phần mềm của Nvidia.

Dù vậy, ông Catanzaro cũng chia sẻ: “Nvidia không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc”. Trước đây, công ty chủ yếu dựa vào các đối tác để phát triển mô hình và ứng dụng, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với chip.

Tuy nhiên, khi cạnh tranh AI ngày càng gay gắt và bị ràng buộc bởi nguồn cung phần cứng, Nvidia buộc phải tham gia sâu hơn vào việc định hình hệ sinh thái.

Cách nhìn nhận mới này cũng nâng cao vai trò của Nemotron trong nội bộ công ty, nơi các nhóm đang cạnh tranh gay gắt để giành tài nguyên GPU. “Đây không phải là một dự án khoa học. Đây là vấn đề liên quan đến tương lai của Nvidia”, ông Catanzaro nhấn mạnh.

Tính chung cả năm tài chính 2026, doanh thu Nvidia đạt 215,9 tỷ USD, tăng 65% so với năm trước, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Cũng trong buổi công bố doanh thu hồi tháng 2, Nvidia đã không giả định bất kỳ doanh thu điện toán trung tâm dữ liệu nào từ Trung Quốc trong triển vọng kinh doanh quý 1, do tác động của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với chip tiên tiến.

Dẫu vậy, công ty vẫn đưa ra dựa báo tích cực cho quý vừa qua. Theo đó, Nvidia dự báo doanh thu đạt khoảng 78 tỷ USD (có thể chênh lệch khoảng 2%), cao hơn đáng kể so với mức dự đoán 72 tỷ USD mà Phố Wall kỳ vọng.

Theo các nhà phân tích, con số này có thể giúp xoa dịu những lo ngại gần đây về khả năng chững lại của chi tiêu hạ tầng AI.