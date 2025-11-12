Trúng vàng mỗi ngày cùng Vikki Bank - Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Thu Ngân
12/11/2025, 11:34
Ngân hàng Số Vikki Bank chính thức khởi động chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký”, chương trình tiết kiệm dự thưởng lớn nhất trong năm với giải thưởng đặc biệt lên tới 10 lượng vàng dành cho khách hàng may mắn nhất.
Chương trình diễn ra trên mạng lưới 212 chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc và trên ứng dụng (App) Vikki Bank từ nay đến hết 10/2/2026, khách hàng gửi mỗi 20 triệu đồng sẽ sở hữu 1 mã dự thưởng.
Chương trình tặng quà vàng mỗi ngày cho khách hàng có số dư lớn nhất, quay số trúng vàng mỗi tuần, mỗi tháng, công bố trao thưởng vào ngày 14/2/2026 lên tới 10 lượng vàng.
Chương trình Tiết kiệm dự thưởng mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn chưa từng có:
● Lãi suất tốt nhất thị trường cho mọi kỳ hạn gửi. Gửi tiết kiệm online được cộng thêm 0,1% lãi suất cho mọi kỳ hạn (tối đa bằng trần lãi suất quy định của NHNN) .
● Quà tặng vàng mỗi ngày dành cho khách hàng gửi tiết kiệm.
● Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần, giải trúng vàng mỗi tháng và giải đặc biệt 10 lượng vàng.
● Cộng thêm 0,2%/năm khi gửi tiết kiệm trong tháng 11/2025.
Khi gửi tiết kiệm tại Vikki, khách hàng không chỉ được hưởng lãi suất tốt nhất thị trường, lãi suất cộng thêm cho nhiều khách hàng ưu tiên, áp dụng cho cả hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến 24/7 trên ứng dụng Vikki, mà còn sở hữu cơ hội trúng vàng hấp dẫn, gửi càng nhiều cơ hội trúng càng cao.
Hàng ngày, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng 1 chỉ vàng trong chương trình “Quà vàng mỗi ngày”, áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6. Vào thứ 7 hàng tuần, Vikki tổ chức quay số may mắn “Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần” tìm kiếm 6 khách hàng may mắn với tổng giá trị 72 chỉ vàng.
Không chỉ là cơ hội trúng thưởng giá trị, “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” còn là cam kết của Vikki Bank – Ngân hàng Tiết kiệm Tốt nhất, ứng dụng công nghệ ngân hàng số tiên tiến, cùng mạng lưới giao dịch rộng khắp và đội ngũ nhân viên tử tế – tận tâm – tin cậy.
Tại Vikki, mỗi khoản gửi đều sinh lời an toàn, minh bạch và tiện lợi – mỗi ngày đều là cơ hội trúng vàng!
Chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” tới nay đã trao gần 300.000 phần quà cho khách hàng gửi tiết kiệm online, hơn 11.000 phần quà cho khách hàng gửi tiết kiệm tại mạng lưới chi nhánh rộng khắp và trao thưởng cho khách hàng với tổng cộng 197 chỉ vàng.
Ngân hàng Số thế hệ mới Vikki là ngân hàng hoạt động theo giấy phép số 0009/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vikki Bank là ngân hàng số đầu tiên được cấp phép thành lập tại Việt Nam, ra mắt thương mại ngày 10/02/2025.Ngân hàng có trụ sở tại thủ đô Hà Nội với hàng trăm điểm giao dịch và hơn 1.000 máy ATM trên toàn quốc.
Vikki là Ngân hàng Số của bạn, của mọi nhà, mở ra thế giới ngân hàng: thanh toán, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, du lịch, mua sắm,... không giới hạn! Vikki giúp bạn tích lũy, nhân thêm tài sản, sinh lời tối ưu, với sự an tâm, công nghệ bảo mật, an toàn tuyệt đối.
Tận tâm từng khoảnh khắc, Điểm hẹn Ngân hàng Số Vikki với hàng trăm chi nhánh, hàng ngàn ATM - một chạm kết nối những giá trị tốt đẹp của thời gian, mang tương lai tươi sáng đến hàng triệu khách hàng, cho cuộc sống trở nên dễ dàng và ngập tràn cảm hứng.
Vikki Bank “Điểm hẹn Ngân hàng Số - Chạm cảm hứng, bật tương lai”
Thông tin liên hệ:
Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank)
Tel: 1900 6608
Website: www.vikkibank.vn / Email: info@vikkibank.vn
Trong tháng 10/2025, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ tăng 63,4% so với tháng trước, đạt 27.740 tỷ đồng. Dù vậy, tính chung 10 tháng, tổng giá trị phát hành mới đạt 283.429 tỷ đồng, tương đương 56,7% kế hoạch năm, phản ánh áp lực huy động vốn lớn trong giai đoạn nước rút cuối năm…
Động lực chính cho giá vàng ở thời điểm này là đặt cược gia tăng vào khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay vào đầu năm tới...
Ngành dịch vụ tài chính của Thụy Sỹ, vốn được coi là trụ cột kinh tế quan trọng của quốc gia này, đang co hẹp đáng kể...
Ngành thuế trong tháng 11 sẽ mở Cổng khai thuế thử nghiệm để các hộ kinh doanh làm quen, trải nghiệm quy trình kê khai trên nền tảng số...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: