Trúng vàng mỗi ngày cùng Vikki Bank - Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất

Thu Ngân

12/11/2025, 11:34

Ngân hàng Số Vikki Bank chính thức khởi động chương trình “Tiết kiệm Vikki - Trúng vàng ký”, chương trình tiết kiệm dự thưởng lớn nhất trong năm với giải thưởng đặc biệt lên tới 10 lượng vàng dành cho khách hàng may mắn nhất.

VnEconomy

Chương trình diễn ra trên mạng lưới 212 chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc và trên ứng dụng (App) Vikki Bank từ nay đến hết 10/2/2026, khách hàng gửi mỗi 20 triệu đồng sẽ sở hữu 1 mã dự thưởng.

Chương trình tặng quà vàng mỗi ngày cho khách hàng có số dư lớn nhất, quay số trúng vàng mỗi tuần, mỗi tháng, công bố trao thưởng vào ngày 14/2/2026 lên tới 10 lượng vàng.

Chương trình Tiết kiệm dự thưởng mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn chưa từng có:

● Lãi suất tốt nhất thị trường cho mọi kỳ hạn gửi. Gửi tiết kiệm online được cộng thêm 0,1% lãi suất cho mọi kỳ hạn (tối đa bằng trần lãi suất quy định của NHNN) .

● Quà tặng vàng mỗi ngày dành cho khách hàng gửi tiết kiệm.

● Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần, giải trúng vàng mỗi tháng và giải đặc biệt 10 lượng vàng.

● Cộng thêm 0,2%/năm khi gửi tiết kiệm trong tháng 11/2025.

Khi gửi tiết kiệm tại Vikki, khách hàng không chỉ được hưởng lãi suất tốt nhất thị trường, lãi suất cộng thêm cho nhiều khách hàng ưu tiên, áp dụng cho cả hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến 24/7 trên ứng dụng Vikki, mà còn sở hữu cơ hội trúng vàng hấp dẫn, gửi càng nhiều cơ hội trúng càng cao.

Hàng ngày, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng 1 chỉ vàng trong chương trình “Quà vàng mỗi ngày”, áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6. Vào thứ 7 hàng tuần, Vikki tổ chức quay số may mắn “Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần” tìm kiếm 6 khách hàng may mắn với tổng giá trị 72 chỉ vàng.

Vikki sẽ tổ chức livestream quay số may mắn "Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần" để tìm ra những chủ nhân của chỉ vàng giá trị.
Vikki sẽ tổ chức livestream quay số may mắn “Siêu khuyến mại vàng mỗi tuần” để tìm ra những chủ nhân của chỉ vàng giá trị.

Không chỉ là cơ hội trúng thưởng giá trị, “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” còn là cam kết của Vikki Bank – Ngân hàng Tiết kiệm Tốt nhất, ứng dụng công nghệ ngân hàng số tiên tiến, cùng mạng lưới giao dịch rộng khắp và đội ngũ nhân viên tử tế – tận tâm – tin cậy.

Cho đến hiện tại, chương trình
Cho đến hiện tại, chương trình "Tiết kiệm Vikki trúng vàng ký" đã trao tổng cộng 197 chỉ vàng, gần 311.000 phần quà cho các khách hàng tham gia chương trình.

Tại Vikki, mỗi khoản gửi đều sinh lời an toàn, minh bạch và tiện lợi – mỗi ngày đều là cơ hội trúng vàng!

Chương trình “Tiết kiệm Vikki – Trúng vàng ký” tới nay đã trao gần 300.000 phần quà cho khách hàng gửi tiết kiệm online, hơn 11.000 phần quà cho khách hàng gửi tiết kiệm tại mạng lưới chi nhánh rộng khắp và trao thưởng cho khách hàng với tổng cộng 197 chỉ vàng.

Ngân hàng Số thế hệ mới Vikki là ngân hàng hoạt động theo giấy phép số 0009/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vikki Bank là ngân hàng số đầu tiên được cấp phép thành lập tại Việt Nam, ra mắt thương mại ngày 10/02/2025.Ngân hàng có trụ sở tại thủ đô Hà Nội với hàng trăm điểm giao dịch và hơn 1.000 máy ATM trên toàn quốc.

Vikki là Ngân hàng Số của bạn, của mọi nhà, mở ra thế giới ngân hàng: thanh toán, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, du lịch, mua sắm,... không giới hạn! Vikki giúp bạn tích lũy, nhân thêm tài sản, sinh lời tối ưu, với sự an tâm, công nghệ bảo mật, an toàn tuyệt đối.

Tận tâm từng khoảnh khắc, Điểm hẹn Ngân hàng Số Vikki với hàng trăm chi nhánh, hàng ngàn ATM - một chạm kết nối những giá trị tốt đẹp của thời gian, mang tương lai tươi sáng đến hàng triệu khách hàng, cho cuộc sống trở nên dễ dàng và ngập tràn cảm hứng.

Vikki Bank “Điểm hẹn Ngân hàng Số - Chạm cảm hứng, bật tương lai”

Thông tin liên hệ:

Ngân hàng Số Vikki (Vikki Digital Bank)

Tel: 1900 6608

Website: www.vikkibank.vn / Email: info@vikkibank.vn

Vikki Bank

VnEconomy