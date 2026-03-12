Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế

Hoài Phương

12/03/2026, 12:29

Với sự tham gia chủ động, sáng tạo của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các thầy thuốc, ngành y tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ từng bước tiệm cận và chinh phục những đỉnh cao y học hiện đại, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân…

Chuyển đổi số phải được nhìn nhận như một cuộc cải cách sâu rộng về mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Chuyển đổi số phải được nhìn nhận như một cuộc cải cách sâu rộng về mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tại khu vực tiếp đón của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, thời gian gần đây không còn cảnh chen chúc xếp hàng dài như trước. Đa số bệnh nhân đến bệnh viện đã có sẵn lịch khám được đặt trước thông qua ứng dụng y tế trên điện thoại. Chỉ cần quét mã tại quầy tiếp nhận, thông tin đăng ký được xác nhận ngay lập tức.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh, thông tin được cập nhật trực tiếp trên hệ thống và có thể gửi về ứng dụng điện thoại của bệnh nhân. Việc thanh toán viện phí cũng thuận tiện hơn khi nhiều bệnh viện triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi và hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực thu ngân.

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, cho biết, khi triển khai các hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, toàn bộ dữ liệu liên quan đến khám chữa bệnh, dược, vật tư y tế, tài chính… được số hóa và liên thông. "Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh được trả trực tuyến trên hệ thống. Bác sĩ có thể xem ngay trên máy tính mà không cần chờ in phim hoặc giấy tờ như trước. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian khám chữa bệnh", ông Vinh nói.

Chương trình dào tạo về AI và Công nghệ 4.0 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.
Chương trình dào tạo về AI và Công nghệ 4.0 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong lĩnh vực y học hạt nhân, AI được tích hợp trực tiếp vào phần mềm phân tích hình ảnh của các kỹ thuật hiện đại như SPECT/CT và PET/CT, giúp tự động hóa hoặc bán tự động hóa nhiều thao tác chuyên môn. Ở lĩnh vực điều trị ung thư, AI trong bệnh viện hỗ trợ các bác sĩ phác họa liều xạ trị, phân định chính xác vùng tổn thương và mô lành cần bảo vệ. Ở lĩnh vực tim mạch hạt nhân, đặc biệt kỹ thuật xạ hình SPECT tưới máu cơ tim, AI giúp loại bỏ nhiễu, làm rõ bất thường, nâng cao độ tin cậy chẩn đoán…

Song song đó, bệnh viện xây dựng nền tảng Big Data, chuẩn hóa dữ liệu chẩn đoán hình ảnh và hồ sơ bệnh án nhằm tạo "mỏ dữ liệu sạch" phục vụ huấn luyện mô hình AI. Mục tiêu là hình thành hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán, dự báo điều trị, cảnh báo sớm nguy cơ và tối ưu quản trị bệnh viện theo hướng thông minh, hiện đại.

Mới đây nhất, sáng 11/3, tại điểm y tế ấp Cây Trường (Trạm y tế xã Trừ Văn Thố, TP.HCM), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức đợt khám, sàng lọc bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân. Những người được thụ hưởng chủ yếu là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và lao động tự do.

Đây là điểm dừng chân cuối cùng khép lại chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" (diễn ra từ ngày 3 - 11/3). Tính chung trong 6 đợt triển khai, chương trình đã tiếp cận và chăm sóc sức khỏe cho hơn 2.000 người dân tại các khu vực: Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Bình Cơ (Bình Dương cũ), Tân Sơn và Tây Thạnh.

Người dân được các y, bác sĩ khám sức khỏe tổng quát và khám chuyên sâu, sàng lọc các bệnh nguy hiểm.
Người dân được các y, bác sĩ khám sức khỏe tổng quát và khám chuyên sâu, sàng lọc các bệnh nguy hiểm.

Đáng chú ý, đây không chỉ là những buổi tư vấn sức khỏe thông thường. Người dân khu vực ngoại thành đã được tiếp cận với dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại trạm y tế xã. Đội ngũ chuyên gia từ các bệnh viện trung tâm TP.HCM đã tiến hành khám chuyên sâu, siêu âm, điện tim và đặc biệt là chụp X-quang có sự hỗ trợ đọc kết quả bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Từ đó, hàng loạt ca bệnh như viêm phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), suy thận mạn, tim mạch, ung thư và nguy cơ đột quỵ ở người trẻ đã được phát hiện và tư vấn can thiệp sớm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, UBND TP.HCM đã có buổi làm việc chiến lược với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đối tác về việc phát triển hệ sinh thái y tế thông minh.

Tại buổi làm việc, đại diện Hội Thầy thuốc trẻ đã mạnh dạn đề xuất các định hướng chính sách mang tính bước ngoặt về chuyển đổi số ngành y tế. Trước hết, Thành phố cần chuyển mục tiêu từ việc đảm bảo 100% bệnh viện có bệnh án điện tử sang tầm nhìn vĩ mô hơn là 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất và liên thông dữ liệu.

Kiến trúc số này phải lấy y tế cơ sở làm trung tâm, nơi trạm y tế được trao quyền truy cập, theo dõi và quản lý các bệnh mạn tính, trong khi tuyến trên đóng vai trò hỗ trợ chuyên môn từ xa thông qua một kho dữ liệu chung. Bên cạnh đó, các chương trình dữ liệu cần ưu tiên tập trung vào các nhóm đối tượng như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, sức khỏe học đường, thai sản và sức khỏe tâm thần.

Hội Thầy thuốc trẻ đã mạnh dạn đề xuất các định hướng chính sách mang tính bước ngoặt về chuyển đổi số ngành y tế. 
Hội Thầy thuốc trẻ đã mạnh dạn đề xuất các định hướng chính sách mang tính bước ngoặt về chuyển đổi số ngành y tế. 

Để hệ thống vận hành trơn tru, ngành y tế phải giải quyết dứt điểm ba "điểm nghẽn" cốt lõi bao gồm sự thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin, bài toán chi phí vận hành và rào cản về chuẩn hóa dữ liệu. Tựu trung lại, chuyển đổi số phải được nhìn nhận như một cuộc cải cách sâu rộng về mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chứ không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ áp dụng công nghệ.

Cam kết đồng hành cùng TP.HCM, Hội Thầy thuốc trẻ cùng các đối tác sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình "Thành phố y tế thông minh" thông qua việc kết nối tri thức, đào tạo chuyên sâu và phát triển kỹ thuật y học. Một tín hiệu đầy bứt phá là vào tháng 4, các Kiosk khám sức khỏe tự động do Hội phát triển sẽ chính thức được triển khai để hỗ trợ tầm soát bệnh ban đầu. Bước đi chiến lược này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai tại Đông Nam Á, chỉ sau Singapore, áp dụng mô hình y tế tiên tiến này.

Có thể nói, chuyển đổi số trong ngành y tế đã bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán, tự động cảnh báo tương tác thuốc hoặc bất thường xét nghiệm khi kê đơn, góp phần đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh. AI cũng đang thay đổi căn bản cách vận hành bệnh viện: từ quản lý, lưu trữ, hội chẩn đến theo dõi sau điều trị... Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, hệ thống y tế sẽ chuyển từ "chữa bệnh" sang "chủ động dự báo và phòng bệnh".

Có thể nói, chuyển đổi số trong ngành y tế đã bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.
Có thể nói, chuyển đổi số trong ngành y tế đã bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Trong tương lai, khi mô hình "Kiosk khám bệnh AI" tại khu dân cư - tương tự ATM -  trở thành hiện thực, người dân có thể nhập triệu chứng, đo chỉ số sinh tồn, nhận chẩn đoán ban đầu hoặc kết nối trực tuyến với bác sĩ. Đây là xu hướng y tế thông minh mà nhiều bệnh viện và doanh nghiệp công nghệ đang hướng tới.

Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư

05:25, 12/03/2026

Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp

11:59, 10/03/2026

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp

Cảnh báo khẩn về an toàn thực phẩm trước cao điểm nắng nóng

09:53, 10/03/2026

Cảnh báo khẩn về an toàn thực phẩm trước cao điểm nắng nóng

Từ khóa:

chuyển đổi số trong ngành y tế khám sức khỏe miễn phí Kiosk khám bệnh AI sức khỏe trí tuệ nhân tạo trong y tế Vneconomy

Đọc thêm

Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư

Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư

Đại diện Bệnh viện K cho biết, các thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị đều được bảo hiểm y tế chi trả theo mức hưởng quy định, bảo đảm quyền lợi người bệnh ung thư có thẻ bảo hiểm y tế...

Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế

Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế

Sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu quý hiếm được mệnh danh là "quốc bảo" của Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của người dân mà còn là biểu tượng cho sự phong phú và đa dạng của hệ sinh thái dược liệu nước ta...

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán ca bệnh phức tạp

Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ chẩn đoán không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn thúc đẩy quá trình xây dựng bệnh viện thông minh, hướng tới phục vụ người bệnh ngày càng nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn...

Moyamoya: Hội chứng nguy hiểm ít được biết đến

Moyamoya: Hội chứng nguy hiểm ít được biết đến

Moyamoya trong tiếng Nhật Bản là “làn khói thuốc lá”, mô tả tuần hoàn bàng hệ là mạch máu nhỏ bất thường. Bệnh hầu hết gặp ở khu vực châu Á và được xem là bệnh của trẻ em và thanh thiếu niên (chiếm 2/3 số ca bệnh)…

Cảnh báo khẩn về an toàn thực phẩm trước cao điểm nắng nóng

Cảnh báo khẩn về an toàn thực phẩm trước cao điểm nắng nóng

Ngày 9/3, Sở Y tế TP.HCM cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu khiến 108 người nhập viện…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự chủ, hiện đại

Tiêu điểm

2

Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ

Tiêu điểm

3

Quy trình sàng lọc ứng cử viên bầu cử được thực hiện sớm, chặt chẽ và minh bạch

Tiêu điểm

4

SHB chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, nhiều quỹ ngoại đăng ký mua

Doanh nghiệp niêm yết

5

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy