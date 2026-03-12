Chốt lời ngắn hạn, thị trường điều chỉnh

Lợi nhuận ngắn hạn khá tốt trong 2 phiên tăng vừa qua đã thúc đẩy nhu cầu hiện thực hóa, đẩy cổ phiếu giảm giá cả loạt trong phiên sáng nay. VN-Index chốt phiên giảm 1,09% với số mã đỏ nhiều gấp 2,5 lần số xanh.
Hoạt động chốt lời hôm nay là điều được chờ đợi vì thị trường
bật lại khá mạnh trong ngắn hạn nhưng chưa chắc chắn về khả năng thực sự kết thúc
nhịp điều chỉnh. Giá dầu đang tăng trở lại với dầu Brent sáng nay đã vượt 100 USD/thùng
và xung đột vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh bất định như vậy nhà đầu tư có xu hướng
bảo toàn lợi nhuận và chọn chiến lược an toàn.
Diễn biến điều chỉnh xuất hiện rất sớm, ngay từ 9h30 độ rộng
sàn HoSE đã là 83 mã tăng/178 mã giảm và kết phiên sáng là 91 mã tăng/226 mã giảm.
Sức ép lên điểm số vẫn đến như các blue-chips là chính, bất chấp VIC cố gắng tăng,
nhưng 9 mã khác trong Top 10 vốn hóa của VN-Index vẫn đỏ. Đáng chú ý là GAS giảm
2,91%, BID giảm 1,56%, CTG giảm 2,14%, TCB giảm 2,73%, MBB giảm 1,49%, HPG giảm
2,19% và VPB giảm 3,21%.
VN30-Index đang giảm 1,69% mạnh hơn đáng kể so với VN-Index
do tác động mạnh từ cổ phiếu tầm trung, nhưng trọng số vốn hóa cao trong chỉ số
này như FPT giảm 3,12%, MWG giảm 3,35%. Độ rộng rổ VN30 chỉ là 6 mã tăng/24 mã
giảm, với 20 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên. PLX và VJC đang là hai blue-chips kém
nhất, lần lượt giảm 4,17% và 4,13%.
Thanh khoản nhóm blue-chips sáng nay ghi nhận mức tăng gần
11% so với sáng hôm qua nhưng biến động giá cổ phiếu lẫn chỉ số đại diện lại trái
ngược. Điều này phản ánh sức ép bán vùng giá dưới tham chiếu đã vượt trội. Ngay
cả với các cổ phiếu còn xanh trong rổ này cũng đã bị ép xuống đáng kể. GVR trượt
giảm tới 4,36% so với mức cao nhất và chỉ còn tăng 1,54%. VPL trượt giảm 1,63%,
còn tăng 0,64%. VRE trượt giảm 1,34% còn tăng 0,59%. DGC trượt giảm 1,83%, còn
tăng 3,6%.
Phần còn lại của thị trường cũng có hiệu ứng chốt lời rõ ràng.
Trong 226 mã đỏ thì tới 150 mã giảm từ 1% trở lên, tập trung 51,6% tổng giá trị
khớp lệnh của sàn HoSE. Sức ép rõ hơn ở các blue-chips như mới đề cập ở trên và
thanh khoản nhóm này cao nhất. Nhóm midcap hôm qua cực mạnh càng tạo lợi thế
cho nhà đầu tư muốn bán ra. Nhiều mã trong nhóm này rơi tương đối sâu như VCI
giảm 3,09%, PVT giảm 3,42%, HCM giảm 2,87%, DXG giảm 2,17%, PDR giảm 2,61%, TCH
giảm 2,39%, PNJ giảm 2,1%, HAH giảm 2,99%...
Nhóm tăng giá ngược dòng đang rất hạn chế, cả về thanh khoản
lẫn số lượng mã. 56 cổ phiếu đang tăng trên 1% thì giao dịch chỉ tập trung vào
chừng 17 mã hàng đầu, những cổ phiếu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. DGC
tăng 3,6%, SHB tăng 1,69%, BSR tăng 4,43%, DPM tăng 2,52%, GEL tăng 1,15%, VCG
tăng 6,81% là những cổ phiếu đáng chú ý nhất.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang có xu hướng giảm mua hơn sau
hai phiên giải ngân ròng khá tích cực trước đó. Giá trị ròng sáng nay ghi nhận
-487,4 tỷ đồng trên HoSE. Tuy nhiên vị thế này không phải là do khối ngoại tăng
bán, trái lại, tổng giá trị bán chỉ khoảng 1.556,6 tỷ đồng, tương đương sáng hôm
qua. Phía mua giảm mạnh 52% chỉ còn 1.079,2 tỷ đồng mới là nguyên nhân. Dù vậy
cũng không có cổ phiếu nào bị bán ròng đột biến, lớn nhất là FPT -87 tỷ, BSR
-65 tỷ, SSI -54,9 tỷ, PLX -51 tỷ. Phía mua ròng có VNM +35,9 tỷ, MWG +33,4 tỷ.
VN-Index lùi khoảng 18,9 điểm sáng nay cũng chưa phải là biến
động quá lớn khi so với mức tăng 51,6 điểm hôm qua. Tuy nhiên độ rộng cũng như
số lượng các cổ phiếu giảm sâu cho thấy xu hướng chốt lời là phổ biến. Thanh khoản
HoSE khoảng 11.780 tỷ đồng, tương đương sáng hôm qua và ở mức khá thấp cho thấy
áp lực bán chưa thực sự đột biến. Giá cổ phiếu giảm có yếu tố rút lui của dòng
tiền, phù hợp với tâm lý ngắn hạn.
Các quỹ cổ phiếu quy mô lớn đẩy mạnh giải ngân, cổ phiếu nào được săn đón nhiều nhất?
10:20, 12/03/2026
Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trong nhịp điều chỉnh
09:24, 12/03/2026
Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2
Danh sách loạt cổ phiếu “trú ẩn” an toàn với cổ tức cao, thanh khoản tốt, tiền mặt dồi dào
Nhóm cổ phiếu tiền mặt dồi dào và cổ tức cao thường thuộc về các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính vững mạnh, đòn bẩy thấp. Với dòng tiền ổn định, đây là lớp tài sản phòng thủ tối ưu, giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động mạnh.
Báo cáo CPI Mỹ khiến nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lãi suất Fed
“Trong điều kiện bình thường, những con số lạm phát như thế này sẽ được coi là ôn hòa. Nhưng điều kiện hiện tại không phải là bình thường”, một nhà kinh tế nhận xét...
Các quỹ cổ phiếu quy mô lớn đẩy mạnh giải ngân, cổ phiếu nào được săn đón nhiều nhất?
Trong tháng 2/2026, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (21/36 quỹ) đã tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền mặt trong hai tháng trước đó.
Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trong nhịp điều chỉnh
Các yếu tố kinh tế - địa chính trị đang diễn biến theo hướng không tích cực đối với công tác điều hành kinh tế. Nếu thị trường điều chỉnh đủ lớn sẽ là cơ hội đầu tư rất tốt tiếp theo tương tự giai đoạn tháng 4/2025...
Giá dầu lại lên gần 100 USD/thùng, dù Mỹ cùng các nước IEA xả 400 triệu thùng dầu dự trữ
Giá dầu thế giới duy trì đà tăng và hướng tới mốc 100 USD/thùng trong sáng nay (12/3), dù Mỹ và các nước thành viên khác của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ để tăng cung cho thị trường...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: