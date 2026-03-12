Chốt lời ngắn hạn, thị trường điều chỉnh

Lợi nhuận ngắn hạn khá tốt trong 2 phiên tăng vừa qua đã thúc đẩy nhu cầu hiện thực hóa, đẩy cổ phiếu giảm giá cả loạt trong phiên sáng nay. VN-Index chốt phiên giảm 1,09% với số mã đỏ nhiều gấp 2,5 lần số xanh.

Hoạt động chốt lời hôm nay là điều được chờ đợi vì thị trường bật lại khá mạnh trong ngắn hạn nhưng chưa chắc chắn về khả năng thực sự kết thúc nhịp điều chỉnh. Giá dầu đang tăng trở lại với dầu Brent sáng nay đã vượt 100 USD/thùng và xung đột vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh bất định như vậy nhà đầu tư có xu hướng bảo toàn lợi nhuận và chọn chiến lược an toàn.

Diễn biến điều chỉnh xuất hiện rất sớm, ngay từ 9h30 độ rộng sàn HoSE đã là 83 mã tăng/178 mã giảm và kết phiên sáng là 91 mã tăng/226 mã giảm. Sức ép lên điểm số vẫn đến như các blue-chips là chính, bất chấp VIC cố gắng tăng, nhưng 9 mã khác trong Top 10 vốn hóa của VN-Index vẫn đỏ. Đáng chú ý là GAS giảm 2,91%, BID giảm 1,56%, CTG giảm 2,14%, TCB giảm 2,73%, MBB giảm 1,49%, HPG giảm 2,19% và VPB giảm 3,21%.

VN30-Index đang giảm 1,69% mạnh hơn đáng kể so với VN-Index do tác động mạnh từ cổ phiếu tầm trung, nhưng trọng số vốn hóa cao trong chỉ số này như FPT giảm 3,12%, MWG giảm 3,35%. Độ rộng rổ VN30 chỉ là 6 mã tăng/24 mã giảm, với 20 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên. PLX và VJC đang là hai blue-chips kém nhất, lần lượt giảm 4,17% và 4,13%.

Thanh khoản nhóm blue-chips sáng nay ghi nhận mức tăng gần 11% so với sáng hôm qua nhưng biến động giá cổ phiếu lẫn chỉ số đại diện lại trái ngược. Điều này phản ánh sức ép bán vùng giá dưới tham chiếu đã vượt trội. Ngay cả với các cổ phiếu còn xanh trong rổ này cũng đã bị ép xuống đáng kể. GVR trượt giảm tới 4,36% so với mức cao nhất và chỉ còn tăng 1,54%. VPL trượt giảm 1,63%, còn tăng 0,64%. VRE trượt giảm 1,34% còn tăng 0,59%. DGC trượt giảm 1,83%, còn tăng 3,6%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Phần còn lại của thị trường cũng có hiệu ứng chốt lời rõ ràng. Trong 226 mã đỏ thì tới 150 mã giảm từ 1% trở lên, tập trung 51,6% tổng giá trị khớp lệnh của sàn HoSE. Sức ép rõ hơn ở các blue-chips như mới đề cập ở trên và thanh khoản nhóm này cao nhất. Nhóm midcap hôm qua cực mạnh càng tạo lợi thế cho nhà đầu tư muốn bán ra. Nhiều mã trong nhóm này rơi tương đối sâu như VCI giảm 3,09%, PVT giảm 3,42%, HCM giảm 2,87%, DXG giảm 2,17%, PDR giảm 2,61%, TCH giảm 2,39%, PNJ giảm 2,1%, HAH giảm 2,99%...

Nhóm tăng giá ngược dòng đang rất hạn chế, cả về thanh khoản lẫn số lượng mã. 56 cổ phiếu đang tăng trên 1% thì giao dịch chỉ tập trung vào chừng 17 mã hàng đầu, những cổ phiếu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. DGC tăng 3,6%, SHB tăng 1,69%, BSR tăng 4,43%, DPM tăng 2,52%, GEL tăng 1,15%, VCG tăng 6,81% là những cổ phiếu đáng chú ý nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang có xu hướng giảm mua hơn sau hai phiên giải ngân ròng khá tích cực trước đó. Giá trị ròng sáng nay ghi nhận -487,4 tỷ đồng trên HoSE. Tuy nhiên vị thế này không phải là do khối ngoại tăng bán, trái lại, tổng giá trị bán chỉ khoảng 1.556,6 tỷ đồng, tương đương sáng hôm qua. Phía mua giảm mạnh 52% chỉ còn 1.079,2 tỷ đồng mới là nguyên nhân. Dù vậy cũng không có cổ phiếu nào bị bán ròng đột biến, lớn nhất là FPT -87 tỷ, BSR -65 tỷ, SSI -54,9 tỷ, PLX -51 tỷ. Phía mua ròng có VNM +35,9 tỷ, MWG +33,4 tỷ.

VN-Index lùi khoảng 18,9 điểm sáng nay cũng chưa phải là biến động quá lớn khi so với mức tăng 51,6 điểm hôm qua. Tuy nhiên độ rộng cũng như số lượng các cổ phiếu giảm sâu cho thấy xu hướng chốt lời là phổ biến. Thanh khoản HoSE khoảng 11.780 tỷ đồng, tương đương sáng hôm qua và ở mức khá thấp cho thấy áp lực bán chưa thực sự đột biến. Giá cổ phiếu giảm có yếu tố rút lui của dòng tiền, phù hợp với tâm lý ngắn hạn.