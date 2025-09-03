Trước “cú hích thể chế”, Hanoi Telecom khẳng định vị trí tiên phong
Thủy Diệu
03/09/2025, 10:10
Nghị quyết 57 và 68 được xem là cơ hội vàng cho Hanoi Telecom tham gia sâu hơn vào các dự án chuyển đổi số quốc gia, thu hút vốn đầu tư...
Hanoi Telecom, sau 24 năm hoạt động, đã khẳng định vị trí tiên phong trong ngành viễn thông tư nhân tại Việt Nam với đầy đủ giấy phép hạ tầng và dịch vụ. Công ty đang đứng trước cơ hội lớn nhờ vào Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW, điều này khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu đến năm 2030 là có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp 55% GDP và 80% việc làm xã hội.
Hanoi Telecom đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20%/năm trong giai đoạn 2025-2030, với bốn trụ cột chính: viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ kỹ thuật – năng lượng sạch và logistics. Doanh thu 1.500 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025 cho thấy sự phát triển ổn định, đặc biệt từ các dịch vụ hạ tầng ICT và trung tâm dữ liệu. Công ty cũng chú trọng vào giáo dục công nghệ qua Học viện Công nghệ Tekmonk.
Hanoi Telecom dự kiến sẽ đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, phát triển viễn thông thế hệ mới, đa dạng hóa sang công nghệ xanh và tăng cường hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, công ty cũng đối mặt với thách thức trong lĩnh vực viễn thông di động, đặc biệt là Vietnamobile, do hạn chế về tần số và cạnh tranh khốc liệt.
Nghị quyết 57 và 68 được xem là cơ hội vàng cho Hanoi Telecom tham gia sâu hơn vào các dự án chuyển đổi số quốc gia, thu hút vốn đầu tư quốc tế và phát triển công nghệ khí hậu, từ đó định vị lại vai trò của mình trong nền kinh tế số Việt Nam.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tạiđây:
5 CEO sở hữu tài sản ròng lớn nhất trong lĩnh vực tiền số
Những CEO giàu nhất trong lĩnh vực tiền số vẫn là những gương mặt quen thuộc đứng sau các sàn giao dịch lớn nhất thế giới như CZ, Giancarlo Devasini và Brian Armstrong…
Giá điện thoại sắp “leo thang” trong vài tháng tới?
iPhone và Galaxy có thể sẽ tăng giá trong năm tới. Nguyên nhân đến từ việc TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu Đài Loan, đã tăng chi phí sản xuất bán dẫn...
Quy Nhơn được kiến nghị thành nơi thí điểm sandbox về trí tuệ nhân tạo
Thiết lập Khu đổi mới sáng tạo tại Quy Nhơn, trở thành khu thử nghiệm cơ chế chính sách đặc thù, thí điểm sandbox cho trí tuệ nhân tạo, dữ liệu mở, năng lượng mới…
Hai khách hàng bí ẩn đóng góp gần 40% doanh thu quý 2 cho Nvidia
Theo hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) của Nvidia, gần 40% doanh thu quý 2 của công ty này đến từ hai khách hàng…
Đưa game Việt ra thế giới
Với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng so với ngành game thế giới, game Việt đang từng bước chuyển mình từ một thị trường tiêu thụ thành một trung tâm sáng tạo đầy tiềm năng của khu vực và thế giới…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: