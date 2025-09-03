Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Trước “cú hích thể chế”, Hanoi Telecom khẳng định vị trí tiên phong

Thủy Diệu

03/09/2025, 10:10

Nghị quyết 57 và 68 được xem là cơ hội vàng cho Hanoi Telecom tham gia sâu hơn vào các dự án chuyển đổi số quốc gia, thu hút vốn đầu tư...

Hanoi Telecom đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20%/năm trong giai đoạn 2025-2030.
Hanoi Telecom đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20%/năm trong giai đoạn 2025-2030.

Hanoi Telecom, sau 24 năm hoạt động, đã khẳng định vị trí tiên phong trong ngành viễn thông tư nhân tại Việt Nam với đầy đủ giấy phép hạ tầng và dịch vụ. Công ty đang đứng trước cơ hội lớn nhờ vào Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW, điều này khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu đến năm 2030 là có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp 55% GDP và 80% việc làm xã hội.

Hanoi Telecom đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20%/năm trong giai đoạn 2025-2030, với bốn trụ cột chính: viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ kỹ thuật – năng lượng sạch và logistics. Doanh thu 1.500 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025 cho thấy sự phát triển ổn định, đặc biệt từ các dịch vụ hạ tầng ICT và trung tâm dữ liệu. Công ty cũng chú trọng vào giáo dục công nghệ qua Học viện Công nghệ Tekmonk.

Hanoi Telecom dự kiến sẽ đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, phát triển viễn thông thế hệ mới, đa dạng hóa sang công nghệ xanh và tăng cường hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, công ty cũng đối mặt với thách thức trong lĩnh vực viễn thông di động, đặc biệt là Vietnamobile, do hạn chế về tần số và cạnh tranh khốc liệt.

Nghị quyết 57 và 68 được xem là cơ hội vàng cho Hanoi Telecom tham gia sâu hơn vào các dự án chuyển đổi số quốc gia, thu hút vốn đầu tư quốc tế và phát triển công nghệ khí hậu, từ đó định vị lại vai trò của mình trong nền kinh tế số Việt Nam.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-3536-2025.html

VnEconomy

Từ khóa:

chuyển đổi số Hanoi Telecom kinh tế số kinh tế tư nhân Nghị quyết 57 Nghị quyết 68 viễn thông Vneconomy

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

