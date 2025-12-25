Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "gãy trụ" khiến VN-Index "bốc hơi" 40 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/12/2025.

Kết phiên 25/12, VN-Index giảm 39,97 điểm, tương đương 2,24% xuống mốc 1.742,85 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,62 điểm, tương đương 0,64% xuống 250,98 điểm

Áp lực giảm điểm của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đã vượt được ngưỡng 1.800 điểm ngay trong phiên sáng nhưng ảnh hưởng của một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến cho thị trường quay đầu giảm mạnh vào cuối phiên. Áp lực giảm điểm của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần. Điểm sáng của thị trường là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp. Dòng tiền có thể sẽ lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu khác để hỗ trợ thị trường trong phiên tới.

Trên đồ thị khung giờ, vùng hội tụ của MA50 và MA100 tương ứng vùng 1710-1720 điểm sẽ là vùng hỗ trợ cho VN-Index trong phiên tới. Nếu để mất vùng hỗ trợ này, chỉ số có thể sẽ phải lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách các lệnh trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục”.

Nhà đầu tư vẫn nên duy trì chủ động quản lý rủi ro và giao dịch thận trọng trong những phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Chỉ số VN-Index tăng điểm từ đầu phiên, có thời điểm chạm mức cao nhất 1,805.93, trước khi giảm điểm đột ngột vào cuối phiên do nhóm cổ phiếu nhà Vin điều chỉnh mạnh. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mức 1,742.85 điểm, giảm 39,97 điểm (-2,24%) so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 nhóm ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản giảm điểm mạnh nhất, với mức giảm gần 6%. Liên quan đến khối ngoại, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên sàn HSX, và bán ròng trên hai sàn còn lại. Hiện tại, chỉ số có nhịp giảm điểm mạnh khi chạm mức kháng cự 1.800 điểm, cùng với đó là sự quay đầu đột ngột đến từ nhóm cổ phiếu họ nhà Vin, nhà đầu tư vẫn nên duy trì chủ động quản lý rủi ro và giao dịch thận trọng trong những phiên tới”.

VN-Index hình thành vùng đỉnh, kháng cự rất mạnh quanh 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra vùng giá 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn tăng điểm, tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup. Xu hướng đã đảo chiều, tạo đỉnh trong phiên hôm nay. Đầu phiên VN-Index tiếp tục tăng điểm vượt lên mốc 1.800 điểm và đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn. Độ rộng thị trường không cải thiện, vẫn chủ yếu giao dịch ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu tăng giá mạnh. Thị trường sau đó bắt đầu đảo chiều, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên ATC. Kết phiên VN-Index giảm mạnh 39,97 điểm (-2,24%) về mức 1.742,85 điểm, dấu hiệu tạo đỉnh ngắn hạn, kiểm định lại hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Trong khi VN30 giảm 46,92 điểm (-2,32%) về mức 1.976,21 điểm, dưới kháng cự tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực với 238 mã giảm giá. Chịu áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu VinGroup sau giai đoạn tăng giá mạnh, các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẽ, xây dựng...; 87 mã tăng giá, khá tích cực ở các mã đá xây dựng, khí đốt, than, nước... và 46 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm -7,8% so với phiên trước. Cho thấy áp lực điều chỉnh ở nhiều mã vẫn tương đối bình thường. Tuy nhiên áp lực bán mạnh, có tính chất phân phối ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu Vingroup. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị 606,6 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index dưới ảnh hưởng của VN30, yếu tố chính tác động đến mức tăng/giảm của VN-Index đã có tín hiệu tạo đỉnh trong phiên hôm nay. Chúng tôi đã lưu ý các chỉ số VN30, VN-Index có thể đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn trong báo cáo trước. VN-Index đã chịu áp lực bán mạnh ở vùng 1.800 điểm. Trong khi VN30 chịu áp lực bán mạnh quanh 2.050 điểm. VN-Index hình thành vùng đỉnh, kháng cự rất mạnh quanh 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra vùng giá 1.700 điểm.

Sau giai đoạn tăng giá mạnh lịch sử, đã đưa vốn hóa nhóm cổ phiếu Vingroup lên gần 22% tổng vốn hóa toàn thị trường. Là động lực chính cho xu hướng tăng/giảm của thị trường. Nhóm cổ phiếu VinGroup đã chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay trước thông tin Tập đoàn Vingroup trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tập trung nguồn lực cho dự án hạ tầng, năng lượng trọng điểm. Có thể sau giai đoạn này, thị trường sẽ tập trung vào các yếu tố giá trị, vào các doanh nghiệp chất lượng, tập trung hoạt động kinh doanh chính hơn là những kỳ vọng, mở rộng đa ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp diễn trong các phiên tới chủ yếu do áp lực bán tháo tại nhóm Vingroup tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 40 điểm (-2,2%), đóng cửa ở mức 1.742,9 điểm. Trong phiên sáng, chỉ số lần đầu tiên chạm mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của các cổ phiếu VN30 như nhóm Vingroup (VHM và VRE), VJC và GAS. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh xuất hiện trong phiên ATC tại các cổ phiếu nhóm Vingroup sau khi có tin tức Tập đoàn này xin rút đăng ký đầu tư dự án ĐSCT Bắc Nam.

Chỉ số sau đó giảm mạnh 40 điểm và kết phiên thấp nhất ngày ở mức 1.742,9 điểm. Chúng tôi cho rằng nhịp điều chỉnh của VN-Index sẽ tiếp diễn trong các phiên tới chủ yếu do áp lực bán tháo tại nhóm Vingroup tiếp diễn. Về kỹ thuật, VN-Index có thể quay về kiểm định lại hỗ trợ tại MA50 ngày quanh mức 1.680. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư tạm thời chưa nên giải ngân bắt đáy trong các phiên tới và cần quan sát diễn biến của chỉ số tại hỗ trợ này”.

Thị trường có thể sẽ kiểm tra lại vùng 1.715 – 1.720 điểm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ kiểm tra lại vùng 1.715 – 1.720 điểm trong phiên kế tiếp và nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc. Đồng thời, chúng tôi đánh giá đây chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số VN-Index vào vùng quá mua, nhưng rủi ro của thị trường vẫn ở mức thấp cho nên chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ sớm quay trở lại đà tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TRUNG TÍNH. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục”.

Khả năng cao những nhịp rung lắc thường sẽ xuất hiện nhiều hơn và với biên độ mạnh do áp lực chốt lời ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index đóng cửa giảm điểm mạnh, đi cùng thanh khoản tăng đột biến về cuối phiên cho thấy áp lực bán tại vùng kháng cự và cũng là đỉnh cũ quanh 1.780.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI tạo đỉnh và hướng xuống thể hiện áp lực điều chỉnh trên thị trường sau khi chỉ số chung quay trở lại vùng đỉnh cũ. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chỉ số chung được kỳ vọng sẽ tìm lại điểm cân bằng quanh hỗ trợ ngắn hạn tại đường MA20, tương đương vùng 1.715 điểm và nếu kiểm tra vùng hỗ trợ này không thành công thì hỗ trợ tiếp theo của thị trường là vùng đáy cũ gần nhất tại khu vực 1.630 - 1.640 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung đều mới bắt đầu hướng xuống do áp lực bán chủ yếu diễn ra khá bất ngờ trong khoảng thời gian khá ngắn ở nửa cuối phiên chiều hôm nay. Do đó, chỉ số chung khả năng cao sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch tiếp theo.

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm 39,97 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Với việc chỉ số chịu áp lực giảm điểm mạnh ở vùng điểm cao cho thấy khả năng cao những nhịp rung lắc thường sẽ xuất hiện nhiều hơn và với biên độ mạnh do áp lực chốt lời ngắn hạn, đặc biệt là tại các nhóm cổ phiếu đã và đang đóng vai trò dẫn dắt xu hướng đi lên của chỉ số chung như nhóm Vingroup. Do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm mà nên chờ đợi mặt bằng giá trên thị trường ổn định hơn trong những phiên tới rồi mới tìm kiếm cơ hội giải ngân mới”.

Hỗ trợ gần của chỉ số duy trì quanh vùng 1.730 – 1.750, kế tiếp là vùng 1.700 – 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index ghi nhận nhịp đảo chiều có phần bất ngờ theo hướng tiêu cực. Thanh khoản chưa cho thấy sự đột biến khi áp lực bán chủ yếu đẩy mạnh vào cuối phiên.

Khả năng nâng đỡ của lực cầu sẽ được theo dõi trong các phiên tới, nhất là khi có tín hiệu xác nhận suy yếu của động lượng ngắn hạn. Hỗ trợ gần của chỉ số duy trì quanh vùng 1.730 – 1.750, kế tiếp là vùng 1.700 – 1.710”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.