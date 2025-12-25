Thứ Năm, 25/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

IJC sắp chi hơn 231 tỷ đồng để nâng sở hữu tại Becamex - Bình Phước lên hơn 40%

Hà Anh

25/12/2025, 22:10

Becamex IJC đăng ký mua thêm hơn 23,1 triệu cổ phần tại Becamex - Bình Phước với giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị giao dịch dự kiến là hơn 231 tỷ đồng. Thời gian góp vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2025.

Sơ đồ giá cổ phiếu IJC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu IJC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Becamex IJC (mã IJC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn mua cổ phần của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Theo đó, HĐQT IJC thống nhất thông qua việc IJC đầu tư góp vốn mua cổ phần tại Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước.

Cụ thể: Becamex IJC đăng ký mua thêm hơn 23,1 triệu cổ phần tại Becamex - Bình Phước với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch dự kiến là hơn 231 tỷ đồng. Thời gian góp vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, Becamex IJC sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Becamex - Bình Phước từ hơn 85,7 triệu cổ phiếu, chiếm 31,772% lên hơn 108,8 triệu cổ phiếu, chiếm 40,334%.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (mã BCM-HOSE) thì Becamex IJC và Becamex - Bình Phước đều là các công ty liên kết của BCM, với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 49,76% và 40%. 

Được biết vào cuối tháng 11/2025, HĐQT Becamex IJC thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2025.

Theo Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt, doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 251,8 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 2.518 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định của pháp luật..

Căn cứ theo báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 392/BC-IJC ngày 10/11/2025, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 2.518 tỷ đồng; tổng thu ròng từ đợt chào bán gần 2.517 tỷ đồng.

Tuy nhiên, IJC cho biết nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án và khoản đầu tư mang tính cấp thiết, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty; đồng thời để giảm chi phí lãi vay và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tham gia hoạt động kinh doanh của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn phát hành, HĐQT Becamex IJC quyết định điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để góp vốn vào CTCP Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và trả gốc hoặc lãi các khoản nợ vay tại các ngân hàng.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được thay đổi như sau: Góp vốn vào CTCP Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: gần 278,7 tỷ đồng; Góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước: gần 714,9 tỷ đồng; Góp vốn đầu tư vào CTCP Đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh: gần 691,6 tỷ đồng; Thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu mã IJCH2025001 phát hành năm 2020: gần 157 tỷ đồng; Trả gốc hoặc lãi các khoản nợ vay tại ngân hàng gần 676,3 tỷ đồng.

Còn khoản đầu tư xây dựng tại Dự án Sunflower mở rộng và Dự án Prince Town mở rộng đã nêu ở phương án cũ, Becamex IJC sẽ huy động từ các nguồn khác để thực hiện dự án.

VnEconomy

Kết thúc quý 3/2025, IJC báo lãi hơn 254 tỷ đồng, tăng 194% so với cùng kỳ là do trong quý 3/2025 tổng doanh thu của các hoạt động tăng 216% do doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3.057%, công ty ghi nhận lãi từ hoạt động đầu tư vào công ty liên kết); lũy kế 9 tháng lãi 397 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ (199 tỷ đồng).

DXG chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng, góp vốn cho dự án DatXanhHomes Parkview

20:11, 05/08/2025

HHV tăng tỷ lệ góp vốn vào dự án Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo lên 57,42%

09:19, 31/07/2025

Vẫn còn lỗ lũy kế, TMT góp vốn thành lập công ty kinh doanh Trạm sạc xe điện TMT

15:49, 29/05/2025

Đọc thêm

CII lên kế hoạch phát hành tối đa 780 tỷ đồng trái phiếu

CII cho biết để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang dài hạn, do đó, HĐQT CII lên kế hoạch triển khai hai đợt phát hành trái phiếu.

Toàn cảnh ngành thép 2026: Tăng trưởng ấn tượng ở thép xây dựng và cuộn cán nóng

Toàn cảnh ngành thép 2026: Tăng trưởng ấn tượng ở thép xây dựng và cuộn cán nóng

Thị trường thép Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng khá ấn tượng ở nhóm thép xây dựng và thép cuộn cán nóng.

Vừa lên sàn HOSE, MCH chốt danh sách trả cổ tức, chia cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu tăng vốn

Masan Consumer (mã MCH-HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông chia cổ phiếu thưởng, tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/1 tới.

F&N đã mua thành công hơn 96 triệu cổ phiếu VNM

Như vậy với tỷ lệ sở hữu 24,99%, F&N tiếp tục là cổ đông lớn thứ 2 tại Vinamilk, sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) với 36,02%.

HQC bị nhắc nhở do chưa thực hiện công bố thông tin đúng quy định

HOSE đã có công văn nhắc nhở Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) chưa thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

Multimedia
Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy