CII lên kế hoạch phát hành tối đa 780 tỷ đồng trái phiếu

CII cho biết để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang dài hạn, do đó, HĐQT CII lên kế hoạch triển khai hai đợt phát hành trái phiếu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT số 166 và 167 ngày 23/12/2025 về việc chào bán trái phiếu riêng lẻ.

CII cho biết để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang dài hạn, do đó, HĐQT CII lên kế hoạch triển khai hai đợt phát hành trái phiếu.

Cụ thể: HĐQT CII thông qua kế hoạch dự kiến phát hành trái phiếu tối đa 2.800 trái phiếu, tương ứng 280 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Trong đó, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và mục đích phát hành để cơ cấu lại nợ.

Đồng thời, HĐQT CII cũng thông qua phát hành tối đa 5.000 trái phiếu, tương đương 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Trong đó, đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng và mục đích đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận.

Mới đây, CII cho biết sau lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT diễn ra vào ngày 19/12/2025, CII đã thông qua Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT (NK 2022 - 2027) về việc tạm thời chưa chi trả cổ tức bằng tiền tại đợt ngày 1/1/2026 và ngày 1/4/2026 nhằm tập trung tối đa nguồn vốn để thực hiện dự án này.

Theo CII, trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa thể giải ngân ngay vốn vay ngân hàng, do đó doanh nghiệp cần chủ động bố trí và tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án.

Trước đó, ngày 19/12/2025, dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức BOT đã chính thức khởi công. Tuyến cao tốc là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, sân bay quốc tế Long Thành và các cảng biển trọng yếu của miền Nam.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận là một dự án chiến lược, cấp bách, không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thêm nữa, hiện tại dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (giai đoạn 1) mà Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM tham gia đầu tư (nắm giữ với tỷ lệ 89%) đã và đang góp nguồn thu tốt, tăng trưởng ổn định cho Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM. Do đó, việc tiếp tục đầu tư vào giai đoạn 2 của dự án mở rộng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, đảm bảo danh mục đầu tư dài hạn và bền vững.

Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, 100% vốn do Nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện. Hình thức đầu tư gồm BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cầu Mỹ Thuận.

Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án này gồm CII, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (mã HUT-HNX), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII - trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ vốn góp là 55%.

Dự án có thời gian thi công dự án khoảng 3 năm (từ 2025-2028) và thời gian thu phí dự kiến khoảng 17 năm 2 tháng (từ 2029-2046).