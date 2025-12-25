Thứ Năm, 25/12/2025

Chuyến bay đầu tiên kết nối TP. HCM - Điện Biên của Vietnam Airlines chính thức cất cánh

Tuấn Sơn

25/12/2025, 20:00

Vietnam Airlines chính thức khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối TP. HCM và Điện Biên vào ngày 24/12. Chuyến bay mang số hiệu VN1160 khởi hành lúc 09h35 từ sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh tại sân bay Điện Biên lúc 11h55, chuyên chở gần 100 hành khách.

Việc đưa chặng bay này vào khai thác đánh dấu một trong những đường bay nội địa có cự ly và thời gian bay dài nhất trong mạng khai thác của Vietnam Airlines, qua đó mở thêm lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không cho hành khách đến với vùng Tây Bắc.

Đường bay TP. HCM – Điện Biên được Vietnam Airlines khai thác với tần suất hai chuyến mỗi tuần.
Đường bay TP. HCM – Điện Biên được Vietnam Airlines khai thác với tần suất hai chuyến mỗi tuần.

Đường bay TP. HCM – Điện Biên được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất hai chuyến mỗi tuần, thời gian bay khoảng 2 giờ 20 phút. Từ Điện Biên, hành khách có thể nối chuyến về Hà Nội thông qua các chuyến bay đang được khai thác hàng ngày.

Việc kết hợp các chuyến bay Điện Biên – Hà Nội với mạng đường bay trục Hà Nội – TP. HCM, hiện có tần suất 30–32 chuyến mỗi ngày, tạo thuận lợi cho hành khách từ phía Nam trong việc di chuyển đến Điện Biên và tiếp cận các điểm du lịch trong khu vực.

Khai thác đường bay TP. HCM - Điện Biên mở ra cầu nối giữa trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và vùng Tây Bắc giàu bản sắc văn hóa, lịch sử. Nhờ kết nối hàng không thuận tiện, du khách có thể dễ dàng khám phá và trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp của Điện Biên, đặc biệt trong mùa du lịch đông xuân sắp tới.

Du khách có thể hòa mình vào không khí lễ hội mùa xuân của đồng bào Thái, Mông, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa bản địa. Cảnh sắc thiên nhiên tại hồ Pá Khoang, rừng Mường Phăng và các bản làng vùng cao cũng trở nên thơ mộng hơn nhờ mây núi và thời tiết se lạnh, tạo nên hành trình khám phá Tây Bắc hấp dẫn nhất trong năm.

Nhân dịp khai trương đường bay mới, Vietnam Airlines triển khai giá vé ưu đãi chỉ từ 1.099.000 VNĐ_chặng TP. HCM - Điện Biên (đã bao gồm thuế, phí).
Nhân dịp khai trương đường bay mới, Vietnam Airlines triển khai giá vé ưu đãi chỉ từ 1.099.000 VNĐ_chặng TP. HCM - Điện Biên (đã bao gồm thuế, phí).

Cũng trong dịp khai trương đường bay mới, Vietnam Airlines triển khai giá vé ưu đãi chỉ từ 1.099.000 VNĐ/chặng TP. HCM - Điện Biên (đã bao gồm thuế, phí). Hiệu lực xuất vé tính từ nay đến ngày 31/12/2025. Hiệu lực khởi hành tính từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025 và hành trình hoàn thành muộn nhất vào ngày 31/12/2025.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc khai trương đường bay thẳng TP. HCM - Điện Biên là một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng đường bay nội địa của Vietnam Airlines. Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất để du khách trong và ngoài nước tiếp cận vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của Điện Biên, qua đó thúc đẩy tăng trưởng du lịch và kinh tế địa phương.”

Việc khai thác đường bay TP. HCM – Điện Biên thể hiện cam kết của Vietnam Airlines trong tăng cường kết nối vùng và hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương.
Việc khai thác đường bay TP. HCM – Điện Biên thể hiện cam kết của Vietnam Airlines trong tăng cường kết nối vùng và hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương.

Với Vietnam Airlines, việc duy trì và mở rộng các đường bay đến những địa phương vùng sâu, vùng xa như Điện Biên không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ hiệu quả khai thác mà còn thể hiện trách nhiệm của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam trong việc bảo đảm kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Vietnam Airlines bắt đầu khai thác đường bay Hà Nội – Điện Biên từ tháng 4/1994 và luôn đồng hành cùng sự phát triển của hạ tầng hàng không tại khu vực này. Sau khi Cảng Hàng không Điện Biên được nâng cấp và đưa vào khai thác trở lại vào tháng 12/2023, Hãng đã thực hiện gần 2.700 chuyến bay, phục vụ hơn 385 nghìn lượt hành khách và hiện là hãng hàng không duy nhất khai thác tại đây. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của Hãng hàng không Quốc gia trong việc thu hẹp khoảng cách vùng miền và đóng góp cho phát triển bền vững của đất nước.

Vietnam Airlines

