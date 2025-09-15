Trước thềm đàm phán thương mại, Trung Quốc điều tra chip Mỹ

Ngay trước khi diễn ra vòng đàm phán ở Tây Ban Nha, Trung Quốc mở hai cuộc điều tra nhằm vào chip Mỹ, còn Mỹ đưa một loạt thực thể Trung Quốc vào danh sách hạn chế thương mại...

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 13/9 khởi động một cuộc điều tra chống phân biệt đối xử nhằm vào chính sách thương mại của Mỹ liên quan tới con chip, cùng một cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào chip Mỹ. Động thái này diễn ra chỉ một ngày trước khi các quan chức cấp cao hai nước bước vào vòng đàm phán thương mại thứ tư tại Tây Ban Nha.

Theo hãng tin Reuters, cuộc điều tra đầu tiên sẽ xác định xem liệu Washington có phân biệt đối xử với các công ty Trung Quốc trong chính sách thương mại đối với con chip hay không. Cuộc điều tra thứ hai nhằm làm sáng tỏ nghi vấn Mỹ bán phá giá vào thị trường Trung Quốc một số loại chip analog dùng cho các thiết bị như máy trợ tính, bộ định tuyến wifi và cảm ứng nhiệt độ.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Trung Quốc nói Mỹ đã áp một loạt hạn chế về chip đối với Trung Quốc trong những năm gần đây, bao gồm các cuộc điều tra phân biệt đối xử thương mại và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Tuyên bố nói các hành vi “chủ nghĩa bảo hộ” như vậy bị nghi là phân biệt đối xử đối với Trung Quốc và nhằm cản trở sự phát triển của Trung Quốc trong các ngành công nghệ cao như chip tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo dự kiến, vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra ở Madrid sẽ kéo dài từ ngày 14 đến ngày 17/9. Phía Trung Quốc cho biết hai bên sẽ thảo luận các vấn dề kinh tế và thương mại như thuế quan Mỹ, kiểm soát xuất khẩu và TikTok.

Trong một tuyên bố khác vào hôm thứ Bảy, Bộ Thương mại Trung Quốc đặt câu hỏi về chính sách thương mại của Mỹ. “Mục đích của Mỹ trong việc áp lệnh trừng phạt lên các công ty Trung Quốc vào thời điểm này là gì?” tuyên bố viết.

“Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức điều chỉnh hành động sai trái và dừng việc chèn ép vô căn cứ các công ty Trung Quốc. Trung Quốc sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyết liệt các quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Trung Quốc”, tuyên bố có đoạn.

Hôm thứ Sáu, Mỹ bổ sung 32 thực thể, trong đó có 23 thực thể ở Trung Quốc, vào danh sách hạn chế thương mại. Trong số đó có hai công ty Trung Quốc bị cáo buộc đã mua thiết bị sản xuất chip của Mỹ cho nhà sản xuất chip Trung Quốc SMIC.

Vòng đàm phán ở Tây Ban Nha là cuộc gặp trực tiếp thứ tư giữa các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của hai nước. Sau các cuộc gặp ở Geneva và London, hai bên đã nhất trí trong cuộc gặp vào cuối tháng 7 ở Stockholm về việc gia hạn thỏa thuận hòa hoãn thuế quan thêm 90 ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn việc gia hạn này tới ngày 10/11.

Ứng dụng video ngắn TikTok của ByteDance, vốn đang đối mặt với nguy cơ bị cấm tại Mỹ trừ khi được chuyển giao cho phía Mỹ sở hữu, là một chủ đề chính trong các cuộc thảo luận Mỹ - Trung đang diễn ra ở Tây Ban Nha.

Ông Trump đã gia hạn thời hạn để ByteDance bán lại TikTok ở Mỹ đến ngày 17/9. Các nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng dữ liệu người dùng TikTok tại Mỹ có thể rơi vào tay Chính phủ Trung Quốc.

Trong một bài báo đăng ngày thứ Bảy, tờ Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - viết: “Chính phủ Trung Quốc đề cao tầm quan trọng của quyền riêng tư và an ninh về dữ liệu, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cầu các công ty hay cá nhân thu thập hay cung cấp dữ liệu ở nước ngoài cho Chính phủ Trung Quốc mà vi phạm luật pháp sở tại”.

Bài báo cũng nói nếu Mỹ nhất quyết làm suy yếu các lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền của các công ty Trung Quốc.