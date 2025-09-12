Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Trung Quốc kêu gọi Mexico “nghĩ kỹ” trước khi áp thuế quan

Bình Minh

12/09/2025, 13:36

Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo sẽ có các biện pháp trả đũa đối với Mexico sau khi chính quyền Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết có kế hoạch tăng thuế quan lên 50% đối với ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

“Chúng tôi hy vọng Mexico sẽ cực kỳ cẩn trọng, và nghĩ kỹ trước khi hành động”, hãng tin CNBC dẫn một tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12/9.

“Trung Quốc và Mexico là đối tác thương mại quan trọng của nhau. Chúng tôi không muốn chứng kiến hợp tác kinh tế giữa hai bên bị ảnh hưởng bởi chuyện này”, tuyên bố có đoạn.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Mexico nói với báo giới rằng nước này đang có kế hoạch tăng thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc, lên 50% từ mức 20% hiện tại. Kế hoạch này đang chờ sự phê chuẩn của Quốc hội Mexico, và sau khi được phê chuẩn, mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày.

“Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình”, Bộ Thương mại Trung Quốc nói.

Khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trong năm nay, Trung Quốc đã triển khai một số biện pháp đáp trả mạnh mẽ, bao gồm hạn chế xuất khẩu các khoáng chất có vai trò quan trọng đối với sản xuất ô tô và các công nghệ cao. Đất hiếm được coi là “con át chủ bài” của Bắc Kinh trong chiến tranh thương mại với chính quyền Tổng thống Donald Trump, vì các công ty Trung Quốc đang giữ vai trò thống lĩnh trong chuỗi cung ứng các khoán chất này. Hiện chưa rõ liệu Bắc Kinh có áp dụng cách đáp trả tương tự với Mexico hay không.

Nằm ở biên giới phía Nam của Mỹ, Mexico hưởng lợi nhiều từ thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) miễn thuế quan cho nhiều hàng hóa giữa ba quốc gia láng giềng. Tuy nhiên thỏa thuận có hiệu lực từ năm 2020 này đòi hỏi tỷ lệ nội địa hóa ô tô cao hơn so với Hiệp định Tự do mậu dịch Bắc Mỹ (NAFTA) mà USMCA thay thế.

Ngành công nghiệp ô tô là ngành sử dụng nhiều lao động nhất của Mexico, nên việc giữ vững USMCA có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế nước này.

Nhưng mặt khác, Trung Quốc cũng là một nhà đầu tư lớn trong ngành công nghiệp ô tô Mexico. Trong thời gian từ tháng 6/2022-7/2024, hơn 20 nhà sản xuất ô tô và linh kiện ô tô đã công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 7 tỷ USD vào Mexico - theo dữ liệu từ tổ chức Coalition for a Prosperous America. Hiện chưa rõ bao nhiêu thỏa thuận trong số này đã hoàn tất. Hãng xe điện lớn nhất BYD có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô ở Mexico, nhưng nhà máy này đến nay vẫn chưa khởi công.

Ngoài ra, Mexico còn là thị trường xuất khẩu ô tô lớn nhất của Trung Quốc - theo dữ liệu của Hiệp hội Xe hơi Trung Quốc (CPCA).

Phát biểu trên sóng phát thanh Mexico ngày 10/9, cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế nước này Juan Carlos Baker nhận xét rằng việc Mexico xem xét đánh thuế cao hơn đối với ô tô Trung Quốc là một tín hiệu cho thấy chính sách thương mại của chính quyền Sheinbaum có thể không còn ưu tiên nguồn đầu vào giá rẻ cho các nhà sản xuất trong nước.

Nhưng dù đặt mối quan hệ với Washington vào vị trí ưu tiên, Mexico đến nay vẫn cẩn trọng để không xa lánh hoàn toàn Bắc Kinh. “Mục đích ở đây là gì? Đó là thúc đẩy nền sản xuất trong nước”, bà Sheinbaum nói hôm 10/9.

Theo một số chuyên gia, dự luật tăng thuế quan của Mexico, bao gồm tăng thuế quan đối với ô tô Trung Quốc, sẽ giúp tăng thu ngân sách cho Chính phủ nước này và làm hài lòng ông Trump nhằm giữ vững được USMCA - thỏa thuận dự kiến sẽ được rà soát lại vào năm tới.

Tuy nhiên, việc tăng thuế quan đó cũng sẽ đẩy giá cả ở Mexico lên và có thể dẫn tới sự trả đũa của Trung Quốc.

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

10:33, 12/09/2025

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

Thuế quan có thể đẩy gần 1 triệu người Mỹ rơi vào cảnh nghèo

18:53, 11/09/2025

Thuế quan có thể đẩy gần 1 triệu người Mỹ rơi vào cảnh nghèo

Mexico rục rịch áp thuế quan 50% lên ô tô Trung Quốc

18:13, 11/09/2025

Mexico rục rịch áp thuế quan 50% lên ô tô Trung Quốc

Từ khóa:

Mexico thuế quan Trung Quốc

Đọc thêm

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo trước đó của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 11/9 giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 2%...

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

Mỹ muốn G7 áp thuế quan cao lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

Tuần này, ông Trump đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan lên tới 100% lên Trung Quốc và Ấn Độ. Theo như tiết lộ của nguồn thạo tin, giờ đây Mỹ muốn mở rộng lời kêu gọi này ra với tất cả các nước đồng minh trong G7...

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất

Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed vẫn có thể hạ lãi suất

Tốc độ lạm phát hàng năm ở Mỹ tăng lên mức 2,9% trong tháng 8, cho thấy thách thức mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải đối mặt trong việc tìm ra một điểm cân bằng cho chính sách tiền tệ để ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng so với mục tiêu trong khi thị trường lao động suy yếu...

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Giới phân tích cho rằng người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục...

Chứng khoán Mỹ xanh rực sau báo cáo lạm phát, giá dầu giảm vì mối lo thừa cung

Chứng khoán Mỹ xanh rực sau báo cáo lạm phát, giá dầu giảm vì mối lo thừa cung

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/9), khi nhà đầu tư cho rằng số liệu lạm phát mới nhất sẽ không cản đường Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tuần tới...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tài chính

2

Bộ Tài chính: Muộn nhất tháng 12/2027 phải đưa vào vận hành cơ chế bù trừ trung tâm CCP

Chứng khoán

3

Trình Chính phủ ban hành loạt quy định mới hút vốn ngoại, tăng lượng hàng hóa, thúc đẩy nâng hạng

Chứng khoán

4

Ralph Lauren mở màn Tuần lễ thời trang New York

Đẹp +

5

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: