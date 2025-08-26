TT AVIO - Định hình phong cách sống "Quiet Luxury" với 89 tiện ích cao cấp tại khu Đông TP.HCM
Lan Anh
26/08/2025, 07:50
Với 89 tiện ích cao cấp, căn hộ Nhật TT AVIO mang đến sự cân bằng thể chất, trí óc và cảm xúc. Người trẻ hiện đại vừa tận hưởng nhịp sống năng động, phát triển sự nghiệp, khẳng định giá trị bản thân; vừa có khoảng không gian yên bình gắn kết bên người thân, gia đình.
Là dự án căn hộ đầu tay của Liên doanh Nhật Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group, TT AVIO được đầu tư kỹ lưỡng để trở thành phiên bản khác biệt giữa hàng loạt dự án tại khu Đông TP.HCM. Không chỉ nổi bật bởi mức giá vừa tầm, TT AVIO còn được “mạnh tay” trang bị tới 89 tiện ích chuẩn cao cấp, mang đến trải nghiệm sống “quiet luxury” hiếm có trong phân khúc.
TIỆN ÍCH CHUẨN “QUIET LUXURY” ÔM TRỌN DỰ ÁN
Tại đây, mỗi cư dân - dù là người trẻ độc lập hay gia đình nhiều thế hệ – đều tìm thấy cho mình một không gian sống lý tưởng, được chăm chút trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đó là lý do, tháp Avis nhanh chóng có hơn 1.000 cư dân lựa chọn làm chốn an cư lâu dài, trong khi tháp Orion tiếp tục “gây sốt” với người trẻ hiện đại khi sở hữu loạt tiện ích sống được cải tiến theo tiêu chí đẳng cấp vượt trội.
TT AVIO không chỉ là chốn an cư, mà còn là không gian sống trọn vẹn – nơi mỗi cư dân đều có thể tìm thấy điều mình cần: từ sức khỏe, tinh thần cho đến kết nối cảm xúc và phát triển bản thân
Với những cư dân chú trọng rèn luyện thể chất, hệ thống chăm sóc sức khỏe tại TT AVIO mang đến trải nghiệm cao cấp. Phòng gym hiện đại, khu yoga yên tĩnh, phòng xông hơi lạnh và đặc biệt là hồ bơi điện phân muối khoáng Galaxy Pool – tất cả đều được đầu tư chỉn chu, đạt chuẩn công nghệ Nhật Bản. Dù là những buổi sáng sảng khoái hay những chiều thư thả, cư dân luôn có thể tái tạo năng lượng mỗi ngày ngay trong chính khuôn viên nhà mình.
Song song với thể chất là sự chăm sóc cho tinh thần, TT AVIO có những mảng không gian xanh để cư dân cảm nhận được nhịp đập thiên nhiên giữa long đô thị. Những “góc nhỏ cho tâm hồn” ấy là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm sống mà TT AVIO kiến tạo – sống chậm, sống sâu, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Không dừng lại ở đó, TT AVIO còn là nơi những gắn kết gia đình được nuôi dưỡng tự nhiên mỗi ngày. Các tiện ích như Amazone Park, Top Cinema, Kid Club, Media… nơi những thành viên trong gia đình có thể gắn kết cùng. Với những cư dân trẻ năng động, các không gian làm việc như phòng họp riêng, khu Co-Working Space được bố trí linh hoạt giúp giữ trọn hiệu suất công việc mà vẫn cân bằng cuộc sống cá nhân.
Không chỉ sở hữu tiện ích nội khu nổi bật, cư dân TT AVIO còn hưởng trọn tiện ích ngoại khu như siêu thị, bệnh viện, trường học, chợ truyền thống... trong tầm di chuyển từ 5-10 phút. Toạ lạc ngay mặt tiền ĐT743C, phường Dĩ An (Tp.HCM), dự án ôm trọn mọi điều kiện sống đủ đầy giữa trung tâm Tp.HCM mới.
BẤT NGỜ VỚI GIÁ BÁN VÀ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ĐẶC BIỆT
Rất khó tin khi một dự án sở hữu loạt giá trị vượt trội nhưng đơn giá chỉ 33,6 trệu đồng/m2 - mức giá hiếm có tại thị trường khu Đông Tp.HCM. Đây không chỉ là tổ ấm vừa vặn túi tiền cho những gia đình trẻ, người trẻ độc thân tìm kiếm không gian sống mới mẻ mà còn là sản phẩm đầu tư “đáng tiền” cho những nhà đầu tư nhạy bén.
Mức giá hợp lý chưa phải là “điểm cộng” lớn nhất tại TT AVIO. Cơ hội cho người trẻ, gia đình trẻ trở nên “rộng lối” khi mới đây Liên doanh Nhật tái khởi động chính sách bán hàng “đàm phán thanh toán – One on One”. Đây trở thành chính sách ưu đãi nổi bật ở một thời khắc đặc biệt của thị trường– giai đoạn người mua sẵn sàng ra quyết định trước khi mặt bằng giá bất động sản có thể tăng vọt trong chu kì phát triển mới.
Theo đó, mỗi khách hàng của TT AVIO sẽ được “thiết kế” riêng lộ trình thanh toán phù hợp với thu nhập và kế hoạch tài chính cá nhân. Với chính sách này, cơ hội có nhà của người trẻ tại đô thị Tp.HCM trở nên dễ dàng hơn, đây cũng là lời cam kết đồng hành của Liên doanh Nhật trên hành trình kiến tạo những tổ ấm chất lượng, vừa vặn túi tiền.
Nổi bật trong chính sách này là lựa chọn đóng chỉ 6 triệu đồng/tháng mà không cần vay ngân hàng. Khách hàng chỉ cần thanh toán 20% trong 6 tháng đầu, sau đó đóng thêm 10% tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, sau đó góp đều 6 triệu đồng/tháng đến ngày nhận nhà. Khoản đóng góp này không kèm điều kiện, không vay – không lãi, và được khấu trừ trực tiếp vào giá trị căn hộ.
Đặc biệt, người mua còn có thể chủ động “đàm phán” dòng tiền tích luỹ với chủ đầu tư. Khi đóng vượt mức, số tiền dư sẽ được tính lãi suất 9%/năm – cao hơn cả gửi tiết kiệm, mang đến lợi ích kép: vừa an cư nhẹ nhàng, vừa sinh lời trên chính dòng tiền.
Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể chọn vay ngân hàng với chính sách ưu đãi đặc biệt: Chỉ cần thanh toán 20% trong vòng 9 tháng sau đó ngưng thanh toán trong 30 tháng đến khi nhận nhà. Sau bàn giao, khách hàng có thể cho thuê căn hộ ngay để lấy dòng tiền trả góp nhẹ nhàng vào khoản vay.
Rõ ràng, sống chất nhưng không mất nhiều... tiền, TT AVIO trở thành lựa chọn của những người trẻ hiện đại có “gu”. Không gian sống giờ đây không đơn thuần chỉ là nơi an cư, mà còn định hình bản sắc, kết nối giá trị, lan tỏa nguồn cảm hứng tươi mới và gia tăng giá trị bền vững.
