TT AVIO: Lời giải cho bài toán an cư tại siêu đô thị TP.HCM

Thị trường nhà ở tại TP.HCM những năm gần đây như một đường dốc không có điểm dừng. Giá căn hộ liên tục leo thang, trong khi thu nhập của đông đảo người dân không theo kịp. Khoảng cách giữa khả năng chi trả và giá nhà ngày càng nới rộng, khiến giấc mơ an cư trở nên khó tiếp cận hơn bao giờ hết.

Theo dữ liệu từ các công ty nghiên cứu thị trường, nguồn cung sản phẩm giá hợp lý ngày càng khan hiếm, trong khi nhu cầu của nhóm người trẻ, gia đình trung niên vẫn rất lớn. Nhiều dự án tung ra với mức giá cao, còn người tiêu dùng tiềm năng phải chật vật tìm lựa chọn vừa túi tiền.

Tại TP.HCM, giá căn hộ duy trì đà tăng ổn định qua từng quý, đặc biệt từ giữa năm 2025. Báo cáo Savills ghi nhận quý 2 giá căn hộ tăng thêm 3%, đưa mức trung bình lên 63 triệu đồng/m2. Báo quốc tế như Reuters cũng ghi nhận giá nhà tăng đáng báo động, khoảng 5,6% trong năm 2025, đưa giá trung bình lên tới 80 triệu đồng/m2. Với mức này, một căn hộ 50 - 60 m2 đòi hỏi người mua phải chuẩn bị khoản tài chính lớn và áp lực trả nợ đáng kể.

Phân khúc dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất tại TP.HCM. Các dự án giá dưới 50 triệu đồng/m2 chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, mức dưới 40 triệu đồng/m2 hầu như đã không còn xuất hiện từ hai năm nay. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cảnh báo, sự mất cân đối về cấu trúc nguồn cung có thể kéo dài, và giấc mơ an cư cho người thu nhập trung bình sẽ tiếp tục bị thách thức.

Toàn cảnh dự án TT AVIO.

Giữa bối cảnh ấy, câu hỏi lớn của thị trường là: liệu còn mô hình căn hộ nào vừa trong tầm tài chính, vừa đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại? TT AVIO xuất hiện như một lời giải rõ ràng. Với mức giá chỉ từ 33,6 triệu đồng/m2, TT AVIO trở thành một ngoại lệ hiếm hoi, gần như là “mảnh ghép cuối” của phân khúc căn hộ vừa túi tiền tại TP.HCM, phù hợp cho người mua nhà lần đầu, gia đình trẻ và cả nhà đầu tư.

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH LINH HOẠT NHƯNG KHÔNG ĐÁNH ĐỔI CHẤT LƯỢNG CĂN HỘ

Sức hút đặc biệt của TT AVIO đến từ chính sách “Đàm phán thanh toán”, bám sát với thu nhập thực tế của người mua. Khách hàng có thể đóng 20% rồi tạm ngưng trong 30 tháng; hoặc thanh toán 20% trong 6 tháng, thêm 10% khi ký hợp đồng mua bán, sau đó trả góp khoảng 9 triệu đồng/tháng mà không vay ngân hàng.

Chủ đầu tư còn liên kết với các ngân hàng lớn để hỗ trợ lãi suất giai đoạn đầu, giúp giảm đáng kể chi phí trả góp. Chính sách này mang đến lộ trình tài chính dễ thở, giúp người mua yên tâm hơn khi quyết định sở hữu căn hộ. Theo đại diện TT Capital, nhiều khách hàng sau khi tìm hiểu dự án đã chia sẻ rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin khi xuống tiền.

Hình mẫu “căn hộ giá vừa tầm – tiện ích chất lượng cao”.

TT AVIO định vị rõ ràng: không phải dự án sang trọng, nhưng cũng không phải căn hộ chất lượng thấp. Đây là căn hộ vừa tầm, chất lượng cao, thiết kế thông minh, đa tiện ích, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người trẻ, gia đình nhỏ hay nhiều thế hệ.

Dự án cung cấp đa dạng loại hình từ căn studio nhỏ gọn cho đến căn hộ 1-2-3 phòng ngủ và thương mại dịch vụ. Không gian được thiết kế linh hoạt, các phòng chức năng đều được tối ưu hóa diện tích và công năng, cửa sổ lớn đón ánh sáng và gió tự nhiên.

Công viên đa thế hệ tại TT AVIO.

Hệ thống 89 tiện ích nội khu tạo nên mô hình “all-in-one” trọn vẹn với Galaxy Pool, Sky Garden, Chill Sky Zone và khu thể thao đa năng, nơi cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày. Multi-function Space đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt của người trẻ. Khu vui chơi trẻ em, Vườn Nhật thượng đỉnh, BBQ zone và chuỗi shophouse mang đến tiện nghi và kết nối cộng đồng.

DẪN DẮT XU HƯỚNG

Vị trí tại trung tâm Dĩ An mang đến lợi thế chiến lược. Vùng đô thị vệ tinh đang nhận đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, kết nối Thủ Đức, trung tâm TP.HCM. TT AVIO nằm ở “giao điểm lý tưởng” khi vừa hưởng lợi từ đô thị hoá, vừa giữ chi phí hợp lý cho người mua.

TT AVIO đang trở thành hình mẫu dẫn dắt thị trường bởi vị trí chiến lược, giá trị sử dụng thực và khả năng chi trả hợp lý nhưng không đánh đổi chất lượng xây dựng hay tiện ích. Dĩ An là đô thị trẻ phát triển nhanh, với mức giá hợp lý hơn so với trung tâm, khu vực này trở thành lựa chọn bền vững cho người trẻ muốn an cư mà không chịu áp lực giá cao.

Dự án chứng minh rằng giữa thời điểm giá nhà leo thang, vẫn có những mô hình căn hộ được tạo ra dành riêng cho người cần an cư, không chỉ nhà đầu tư.