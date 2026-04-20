Từ hạ tầng đến nhu cầu an cư: Vì sao Nhơn Trạch - Long Thành đang hút lớp cư dân mới?

Hạ tầng luôn là tín hiệu đi trước của sự dịch chuyển dân cư. Khi Nhơn Trạch – Long Thành từng bước xác lập vị thế trọng điểm trong trục công nghiệp – logistics – hàng không của vùng Đông Nam Bộ, câu hỏi không còn là liệu dòng người có dịch chuyển hay không – mà họ sẽ chọn sống ở đâu.

HẠ TẦNG ĐI TRƯỚC – DÒNG NGƯỜI THEO SAU

Nhơn Trạch nằm giữa TP.HCM, Biên Hòa, Long Thành và chuỗi KCN trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ, đang hưởng lợi từ loạt hạ tầng kết nối bước vào giai đoạn hoàn thiện. Cầu Nhơn Trạch đưa vào khai thác năm 2025 đã phá vỡ thế lụy phà; tuyến Tân Vạn – Nhơn Trạch, cao tốc Bến Lức – Long Thành và các trục đường tỉnh 25B, 25C dự kiến hoàn thiện trong năm 2026. Xa hơn, tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành đang trong quy hoạch sẽ tạo trục kết nối trực tiếp từ trung tâm TP.HCM đến Sân bay Quốc tế Long Thành – và Nhơn Trạch nằm ngay trên hành lang đó.

Sự phát triển của các khu công nghiệp và dòng vốn FDI đã tạo nên sức bật cho Nhơn Trạch, đưa địa phương này vào nhóm huyện có số thu ngân sách cao nhất cả nước, tăng khoảng 20% mỗi năm.

Hạ tầng đi trước mở đường cho dòng việc làm khổng lồ đổ về. Nhơn Trạch đã thu hút hơn 550 doanh nghiệp trong và ngoài nước, hơn 130.000 công nhân và khoảng 2.500 chuyên gia nước ngoài; khi sân bay Long Thành vào khai thác, giai đoạn 1 dự kiến cần thêm gần 14.000 nhân sự. Tín hiệu rõ nhất; đã có hàng nghìn người xếp hàng dưới nắng tại Ngày hội việc làm sân bay Long Thành vào tháng 8/2025, khisân bay chưa xong, nhưng dòng người đã dịch chuyển trước. Câu hỏi đặt ra và vẫn còn nguyên giá trị: những người đến đây làm việc sẽ sống ở đâu?

CHUẨN SỐNG CỦA LỚP CƯ DÂN MỚI TÂN TIẾN

Đồng Nai là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước – và Nhơn Trạch là hạt nhân của cả hệ thống đó. Với 447 dự án FDI, tổng vốn hơn 11,2 tỷ USD từ các tập đoàn Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và châu Âu,Có khoảng 130.000 lao động đổ về – từ công nhân kỹ thuật, kỹ sư vận hành đến quản lý cấp trung và chuyên gia cấp cao.

Một lớp cư dân mới đang hình thành tại Nhơn Trạch – Long Thành, với yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng sống, tiện ích và môi trường.

Nhóm đang thực sự làm thay đổi chuẩn cầu của thị trường là lực lượng kỹ sư và chuyên gia nước ngoài trong khối FDI. Đồng Nai hiện có gần 1.600 dự án FDI đang hoạt động, kéo theo lượng lớn chuyên gia kỹ thuật vận hành dây chuyền công nghệ cao, quản lý chuỗi cung ứng quốc tế đặc thù công việc đòi hỏi họ phải thường xuyênhiện diện gần nhà máy.

Thế nhưng đến nay Đồng Nai vẫn chưa có khu lưu trú tập trung đủ chuẩn cho nhóm này. Nhiều doanh nghiệp phải tự tìm chỗ ở phù hợp cho chuyên gia. Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) từng phản ánh thực tế này tại Hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp FDI Đồng Nai: dù Hàn Quốc quốc gia có vốn đầu tư lớn FDI nhất tỉnh Đồng Nai, nhưng nhiều chuyên gia Hàn Quốc làm việc tại đây vẫn chọn sống quận 7, hay thành phố Thủ Đức (cũ) của TP.HCM do thuận lợi hơn về môi trường học tập và sinh sống cho con cái.

Với họ, bài toán không phải là tìm chỗ một chỗ ở – mà còn cần một hệ sinh thái sống đủ chuẩn: Có môi trường giáo dục chất lượng, không gian sống xanh, đồng thời tiếp cận ngay vào các tuyến phố thương mại, dịch vụ giải trí để tái tạo năng lượng và giao lưu cộng đồng sau ngày làm việc.

Trong bối cảnh giá căn hộ tại khu vực vùng lõi TP.HCM cũ đã lên đến khoảng 80–150 triệu đồng/m2, thì Nhơn Trạch với mức giá bình quân quanh 50 triệu đồng/m2 tại các khu đô thị được quy hoạch bài bản đang trở thành lựa chọn thực tế hơn cho người mua ở thực: vừa gần nơi làm việc, vừa giảm áp lực tài chính.

NHỮNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐÓN ĐẦU XU THẾ

Khác với vùng lõi TP.HCM đã phát triển dày đặc, Nhơn Trạch vẫn còn dư địa để hình thành những khu đô thị quy hoạch bài bản hơn: không gian xanh rộng lớn, tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân mới được tổ chức ngay từ đầu. Chính lợi thế này sớm thu hút những chủ đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Trong số các nhà phát triển hiện diện sớm tại Nhơn Trạch, Gamuda Land (Malaysia) nổi bật với bề dày kinh nghiệm và năng lực phát triển đô thị được bồi đắp qua gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam.

Tư duy đó được thể hiện khá rõ tại Springville – khu đô thị sân bay chuẩn quốc tế được quy hoạch đồng bộ với đầy đủ hệ thống tiện ích từ giáo dục, y tế đến giải trí. Tọa lạc trên trục ĐT25B, Springville nằm trong hành lang kết nối trực tiếp giữa Nhơn Trạch với TP.HCM, sân bay Long Thành Springville bám sát nhu cầu ở thựcvới không gian xanh, tiện ích nội khu đa dạng và cấu trúc cộng đồng được định hình bài bản ngay từ đầu

Sức hấp dẫn của dự án đã được minh chứng rõ kết quả khi toàn bộ 97% giỏ hàng thấp tầng đã được thị trường hấp thụ ngay trong ngày ra mắt giữa năm 2025 và nhanh chóng hết sạch hàng chỉ trong vòng một tháng. Tiếp đà hưng phấn đó, trong quý 2/2026, Gamuda Land tiếp tục giới thiệu Persa Place – phân khu căn hộ cao tầng đầu tiên được định vị là nhân tố kích hoạt nhịp sống đô thị cho toàn Springville.

Với 420 căn hộ và 9 căn shophouse, Persa Place hướng tới nhóm cư dân trẻ, chuyên gia và nhân sự chất lượng cao cần nơi ở tiện nghi, sầm uất với chi phí phù hợp hơn thị trường TP.HCM – đồng thời mở ra tiềm năng cho thuê bền vững gắn liền với hệ sinh thái sân bay Long Thành.

Tọa lạc tại tâm điểm giao thương của Springville, Persa Place mang đến những tiện ích riêng biệt dành cho cư dân nội khu.

Mang theo tâm huyết của nhà kiến tạo đô thị hàng đầu Malaysia, sự xuất hiện của Persa Place được kỳ vọng sẽ định hình chuẩn mực căn hộ quốc tế tại Nhơn Trạch và là chỉ báo rõ ràng cho thấy nơi đây không chỉ thu hút dòng người đến làm việc, mà đã hội tụ đủ điều kiện chất lượng để giữ chân họ ở lại lâu dài.